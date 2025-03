El padre de Gonzalo Higuaín reveló por qué Pipita no volvió a River Plate: “Me hubiese encantado”

Gonzalo Higuaín junto a Marcelo Gallardo el día que visitó al plantel de River Plate durante una pretemporada realizada en Orlando (@RiverPlate)

El ex futbolista Jorge Higuaín, padre de Gonzalo Higuaín, reveló los motivos por los que el delantero nunca regresó a jugar en River Plate. En una entrevista concedida a La Página Millonaria, el ex defensor del elenco de Núñez entre 1988 y 1992, y que también jugó en Boca Juniors en la temporada 1986/87, explicó que el estado físico y emocional del ex goleador fue determinante para que no se concretara su vuelta al club donde debutó profesionalmente.

“Cuando lo quisieron traer, él no estaba bien y me dijo: ‘Papá, yo si vuelvo a River es estando 10 puntos, si no, no’”, relató Jorge Higuaín. “Él no se sentía bien como para semejante compromiso, porque obviamente que si venía a River iba a tener una demanda también”, agregó.

El ex defensor, que jugó en River Plate entre 1988 y 1992, recordó con afecto la aparición de su hijo en Primera División, en particular el doblete que marcó en el Superclásico de octubre de 2006 ante Boca Juniors, que terminó en victoria 3-1 para el conjunto millonario. “Dos goles a Boca, dos golazos, en la cancha de River, con la gente. Eso impactó mucho y siempre cuando voy por la calle me lo dicen”, expresó.

Pipita Higuaín le marcó dos goles a Boca Juniors en un Superclásico de octubre de 2006 disputado en el estadio Monumental (NA)

Gonzalo Higuaín surgió de las divisiones inferiores del club de Núñez y fue transferido al Real Madrid a comienzos de 2007. A lo largo de su carrera también pasó por Napoli, Juventus, Milan, Chelsea e Inter Miami, donde se retiró del fútbol profesional en 2022.

Pese a que parte del público vincula su negativa a volver con las críticas que recibió por las finales perdidas con la selección argentina, Jorge Higuaín no lo consideró un factor determinante. “Eso fue un plan del mal periodismo”, opinó, aunque remarcó que el cariño de los hinchas de River Plate siempre estuvo presente: “La gente a vos te quiere mucho en River, sabe todo tu recorrido desde la escuela, el fútbol infantil, el amateur, el profesional”.

Actualmente radicado en Estados Unidos, Gonzalo Higuaín se mantiene ligado al fútbol y compite en la MLS Next Pro. Allí está desde septiembre de 2024 junto a su hermano Federico, Cristian Ledesma y Guillermo Hoyos. Según su padre, está interesado en incorporarse al cuerpo técnico del Inter Miami para trabajar en la formación de juveniles, tras haber realizado un curso de capacitación. “Él quiere ser eso, no quiere ser el técnico de la Primera División. Su devoción es formar chicos”, comentó.

Tanto Jorge como Gonzalo quedaron con la “espina” de no haber concretado un regreso al club que los formó, pero la posibilidad de que el ex delantero retome el vínculo con River Plate desde otro rol, como formador, permanece latente.