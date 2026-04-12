Histórico: una entrenadora fue elegida para dirigir un equipo masculino en una importante liga de fútbol en Europa

Marie-Louise Eta asumió el cargo de entrenadora del Union Berlin (Reuters)

El Union Berlin anunció la designación de Marie-Louise Eta como entrenadora principal, convirtiéndose en la primera mujer en liderar un equipo masculino en la Bundesliga y en cualquiera de las cinco grandes ligas europeas. La noticia, confirmada tras la derrota ante el Heidenheim, marcó un precedente en la historia del fútbol profesional.

La directiva del Union Berlin decidió prescindir de Steffen Baumgart y su equipo técnico tras una serie de resultados negativos. El club atraviesa una situación complicada en la liga: ocupa el undécimo lugar con 32 puntos, apenas siete por encima de la zona de descenso. Tras solo dos victorias en catorce partidos desde diciembre, el director de fútbol profesional masculino, Horst Heldt, explicó la decisión de iniciar una nueva etapa de cara a la recta final de la temporada.

“Hemos tenido una segunda mitad de temporada enormemente decepcionante hasta ahora y no nos dejaremos cegar por nuestra posición en la liga. Nuestra situación sigue siendo precaria y necesitamos puntos urgentemente para asegurar nuestra permanencia. Hemos decidido empezar de cero”, declaró Heldt.

A sus 34 años, Eta asume el cargo de entrenadora principal de forma interina para las últimas cinco jornadas del campeonato. Hasta el momento, la técnica desempeñaba funciones en el cuerpo técnico de Baumgart y dirigía al equipo sub-19 femenino del club. La entidad había anunciado recientemente que, a partir de la próxima temporada, se haría cargo del primer equipo femenino. Anteriormente, se había convertido en 2023 en la primera mujer en ejercer como asistente técnica en la Bundesliga masculina y en la Liga de Campeones masculina.

El objetivo de Eta es que el club no caiga en zona de descenso (Reuters)

La propia Eta se refirió al desafío que representa esta etapa: “Estoy encantada de que el club me haya confiado esta desafiante tarea. Uno de los puntos fuertes del Union siempre ha sido, y sigue siendo, la capacidad de unir fuerzas en situaciones como esta. Y, por supuesto, estoy convencida de que conseguiremos los puntos cruciales con el equipo”, expresó en declaraciones difundidas por el club. La entrenadora insistió en la urgencia de sumar puntos para evitar complicaciones con el descenso.

La Bundesliga celebró el nombramiento en sus canales oficiales: “Marie-Louise Eta se ha convertido en la primera mujer entrenadora en la historia de la Bundesliga tras asumir el cargo en Union Berlin”, publicó la liga en sus redes sociales. El propio club berlinés reforzó el mensaje: “Nueva energía para el sprint final: ¡Marie-Louise Eta toma las riendas! El equipo profesional masculino afrontará la fase final de la temporada y la lucha por evitar el descenso bajo su liderazgo”.

Se convirtió en la primera entrenadora de un equipo masculino de la Bundesliga

El historial de Eta en el fútbol alemán es amplio. Como jugadora, ganó la Liga de Campeones en 2010 y tres títulos de la Bundesliga con el Turbine Potsdam. En su faceta como entrenadora, comenzó a destacarse al asumir el equipo sub-19 masculino de Union Berlin en marzo de 2025, además de su experiencia como asistente en el primer equipo.

Previo al nombramiento de Eta, otras mujeres habían dirigido equipos masculinos en categorías profesionales, aunque no en la máxima división de una de las ligas más importantes de Europa. Sabrina Wittmann entrenó al Ingolstadt FC en la tercera división alemana y la francesa Corinne Diacre estuvo al frente del Clermont Foot en la Ligue 2 de Francia entre 2014 y 2017. Ninguna había alcanzado la dirección técnica en la elite de las principales ligas europeas.

El debut de Eta al frente del Union Berlin será el próximo fin de semana frente al Wolfsburgo, en un encuentro clave para la permanencia del club en la Bundesliga. La atención internacional se centra ahora en la capital alemana, donde Eta buscará sumar los puntos necesarios para asegurar la continuidad del equipo en la élite.