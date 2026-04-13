“Siempre fui un ganador, en cualquier nivel”: LeBron James alcanzó un récord histórico y reflexionó sobre su juego

Le Bron se refirió, en el pódcast deportivo Mind the Game, a cómo su mentalidad ganadora lo ayudó en su carrera

LeBron James alcanzó un nuevo hito en su trayectoria al convertirse en el jugador con más victorias en la historia de la NBA, con 1.229 triunfos, que abordó con franqueza y humor en el pódcast deportivo Mind the Game. “Nadie jugó tanto como yo”, afirmó, y declaró que este récord lo llevó a reflexionar sobre el sentido de su carrera y el valor de aprender a disfrutar el presente.

Durante su intervención en Mind the Game, James resaltó que este logro es posible gracias a la constancia y el esfuerzo colectivo, enfatizando la importancia del triunfo del grupo sobre el lucimiento individual. A los 41 años, reconoce el desafío de ajustar su mirada para valorar más estos momentos, evitando centrarse solo en la competencia.

Agradecimiento a sus entrenadores y el sentido del logro compartido

LeBron James celebra el récord de más victorias en la historia de la NBA con 1.229 triunfos, consolidando su legado en el básquet (Kevin Jairaj-IMAGN IMAGES via Reuters Connect)

Al recibir la felicitación de sus interlocutores en Mind the Game, el alero de los Lakers se mostró introspectivo y explicó: “Siempre fui un ganador, en cualquier nivel”. Destacó que alcanzar las 1.229 victorias es también un reconocimiento al impacto de quienes lo formaron.

James agradeció a todos sus entrenadores y compañeros, mencionando especialmente a Frank Walker Sr., Drew Joyce y Keith Dambrot, quienes le inculcaron desde las ligas infantiles los principios del juego en equipo y el esfuerzo compartido: “Mis entrenadores en las ligas infantiles me enseñaron a ganar en equipo. Si hacíamos bien las cosas juntos, podíamos lograrlo todo”, recordó. Añadió que estos aprendizajes marcaron cada paso de su carrera y que “la clave fue jugar siempre de la forma correcta”.

El liderazgo de LeBron James en los Lakers destaca por su enfoque en el éxito colectivo y el esfuerzo compartido entre compañeros y entrenadores (Kevin Jairaj-IMAGN IMAGES via Reuters Connect)

James especificó que nunca permitió que las opiniones externas modificaran su estilo de juego. “No dejo que las narrativas externas cambien cómo juego, siempre lo hice de la manera correcta”, enfatizó. Aunque este récord no recibe la misma notoriedad que otros, aclaró que para él es de los más importantes por surgir del esfuerzo compartido, propio del básquet.

Liderazgo, adaptación y el ejemplo en la cancha

James subrayó que “Nunca tuve una posición fija”. En Mind the Game, explicó que su prioridad siempre fue lo que el grupo necesita en cada momento: “Sé adaptarme a lo que el equipo necesita, aunque signifique dejar de lado lo que siempre hice”.

La disciplina y el ejemplo recibido desde las ligas infantiles guiaron a LeBron James hacia una carrera marcada por el trabajo en equipo (REUTERS/David Richard-USA TODAY Sports)

Al describir la mentalidad que lo sostuvo por más de dos décadas, relató cómo la disciplina y el ejemplo de sus formadores fueron determinantes, añadiendo: “Me enseñaron a ganar desde pequeño y eso marcó cada paso en mi carrera”.

Para ilustrar este punto en la actualidad, compartió que, tras superar una lesión, mantuvo conversaciones directas con Luka Doncic y Austin Reaves (inicialmente mencionado como “AR”) para motivar su actitud agresiva en el juego: “No se preocupen por mí en la cancha. Hagan lo que llevan haciendo, yo lo resolveré. Soy un ganador, sé cómo contribuir al éxito del equipo”.

A lo largo de los años, ocupó diferentes funciones según la necesidad del equipo: “Un año, si el equipo necesitaba un base, yo asumía esa función. Otro año debía jugar de pívot o alero. Siempre supe ponerme donde hiciera falta para que el equipo ganara”. Según James, su liderazgo se basa en el ejemplo y la capacidad de adaptarse para que el equipo mantenga su nivel competitivo.

El retiro y el aprendizaje de valorar el presente

LeBron afirma que nunca permitió que las narrativas externas influyeran en su estilo de juego, priorizando la manera correcta de jugar básquet (EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO CORBIS OUT)

El récord y el paso del tiempo llevaron a James a reconocer la importancia de disfrutar el presente. “Voy a intentar disfrutarlo más, relajarme, tengo que mejorar en eso”, confesó durante el pódcast, refiriéndose a la dificultad de equilibrar la exigencia competitiva y el disfrute personal tras una carrera tan extensa.

En tono distendido, relató que muchas veces ni siquiera se da cuenta de los logros alcanzados: “Me llegan notificaciones el mismo día del partido avisando que estoy cerca de romper otro récord, pero muchas veces ni lo sé”. Compartió anécdotas sobre la convivencia con sus compañeros, como cuando Austin Reaves bromea diciendo que olvida que ya tiene 41 años al lanzarle un alley-oop.

Según James, el gran desafío será aprender a saborear estos éxitos, evitar dejar logros importantes sin reconocimiento y permitirse celebrarlos en lugar de pasarlos por alto debido a la rutina diaria.

Cada estadística lograda por LeBron James en la NBA documenta no solo logros deportivos, sino años de esfuerzo y constancia (Gary A. Vasquez-IMAGN IMAGES via Reuters Connect)

James señaló que aprovechará el verano para dedicar tiempo a este logro, no solamente por haber alcanzado la mayor cantidad de victorias, sino porque cada registro estadístico documenta su esfuerzo y compromiso prolongados en la NBA.