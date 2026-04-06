“Deambula como un fantasma”: la desafiante postura de Icardi ante las críticas que recibe por su presente en el Galatasaray

Luego de la lesión ligamentaria que sufrió a fines de 2024, Icardi no logró mostrar el altísimo nivel que exhibió en temporadas anteriores

El rendimiento de Mauro Icardi en la derrota del Galatasaray 2-1 ante el Trabzonspor ha generado dudas sobre el futuro del delantero argentino en el club. La reacción del argentino en redes sociales, donde se mostró como una especie de escudo de sus compañeros, ocurre en medio de un intenso debate sobre su aporte y su contrato en Turquía, que vence el 30 de junio.

Icardi, de 33 años, enfrenta una crisis como capitán del Galatasaray. En el encuentro disputado en Trabzon, Icardi apenas tocó el balón 11 veces en 90 minutos. El delantero argentino completó cinco de siete pases e intentó dos disparos desviados. “Deambuló como un fantasma durante todo el partido”, lo criticó con dureza el portal Hurriyet. “Casi no tocó el balón”, fustigó diario As.

Luego del choque, durante la madrugada del domingo, el futbolista ex Inter y PSG compartió un mensaje en sus redes en el que pidió que las críticas le apunten a él. Lo hizo con una imagen en la que el punta recibe hipotéticos dardos por sus compañeros. “Critíquenme a mí, los que están detrás de mí están a salvo. Seremos campeones”, fue la leyenda que acompañó su mensaje.

Vale remarcar que, con un partido menos, el Galatasaray lidera la Süperlig de Turquía, con 64 puntos, uno más que su perseguidor y clásico adversario, el Fenerbahce.

Contraste con los años de gloria de Mauro Icardi

La situación actual de Icardi contrasta con sus primeras dos temporadas en el club turco. Tras su llegada en septiembre de 2022, el delantero disputó 24 partidos, marcó 22 goles y brindó siete asistencias, consolidándose como ídolo y clave en la obtención del campeonato.

El siguiente año, el Galatasaray adquirió su pase por 10 millones de euros tras la cesión, apuesta que se vio respaldada por 25 goles y 8 asistencias en 34 partidos. Icardi terminó como máximo artillero y figura central del equipo, generando grandes expectativas de cara al futuro.

El posteo de Icardi que abrió la polémica

Sin embargo, en la temporada 2024-25 una lesión ligamentaria en una de sus rodillas le permitió jugar apenas 14 encuentros, en los que anotó seis goles y sumó dos asistencias. Actualmente, su producción bajó aún más: lleva 15 goles y dos asistencias en 40 partidos, registros alejados de sus campañas anteriores.

Evolución de la relación entre Icardi y los fanáticos

La convivencia de Icardi con la hinchada se ha visto afectada por episodios personales, como sus conflictos con su ex esposa Wanda Nara, la mediatización de su actual vínculo con la China María Eugenia Suárez y actitudes que minaron su imagen dentro del grupo, como regresar tarde tras permisos especiales o evitar el calentamiento con sus compañeros si no partía desde el inicio.

El delantero, alguna vez homenajeado en el RAMS Park con la canción “Aşkın Olayım” dedicada por los seguidores a sus goles, enfrenta ahora algunas críticas, cuando antes los fanáticos lo tenían como un indiscutido.

La ausencia de Victor Osimhen coincidió con una merma en la ofensiva del equipo. En los 11 partidos que el delantero nigeriano no disputó, el Galatasaray perdió puntos en seis ocasiones, sufriendo cuatro derrotas y un empate, lo que significó 14 puntos perdidos.

En ese periodo, el conjunto solo marcó tres goles —uno de Yunus Akgün, uno de Barış Alper Yılmaz y otro de Singo—, y la probabilidad de marcar de Icardi cayó a 0,21. Además, el atacante no consiguió goles en encuentros cruciales frente a Eintracht Frankfurt, Union Saint-Gilloise, Fenerbahçe y Trabzonspor, enviando 14 remates desviados.

Esta tendencia preocupa a la directiva, que estudia posibles cambios para la próxima temporada. El director técnico Okan Buruk mantiene su apoyo a Icardi: “Lucha al más alto nivel, pero a veces las cosas no salen”.

La renovación del contrato, que finaliza al término de este ciclo, es incierta. Si Icardi no eleva su rendimiento, la posibilidad de una nueva vinculación se debilita cada vez más, más allá de que recibió sondeos desde otros clubes.

Este miércoles, el rosarino tendrá revancha con su equipo, que se medirá ante el Göztepe, quinto en la tabla de posiciones.