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La filosa frase de un jugador de Barcelona de Ecuador contra Boca Juniors que elevó la temperatura antes del cruce por Libertadores

La Bombonera será el escenario de este choque por la segunda fecha del Grupo D del certamen continental. El comentario del uruguayo Sergio Núñez que encendió la previa

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El futbolista uruguayo Sergio Núñez encendió la previa del encuentro por la Copa Libertadores que se jugará en La Bombonera

En la antesala de la segunda fecha del Grupo D de la Copa Libertadores, el delantero uruguayo Sergio Núñez de Barcelona Sporting Club sorprendió con una declaración que generó repercusión en el fútbol sudamericano: “Es Boca, tampoco es el Milan”, en referencia al próximo duelo frente a Boca Juniors en La Bombonera. El plantel ecuatoriano se muestra confiado de cara a la visita a Buenos Aires, en un partido que concentra la atención de ambos países.

La frase de Núñez surgió luego del triunfo de Barcelona por 2-1 ante Leones del Norte en la liga local, resultado que ubicó al equipo en la tercera posición, a cuatro puntos del líder Independiente del Valle. Tras ese encuentro, la prensa consultó al plantel sobre el desafío copero frente al elenco argentino. Núñez, quien ingresó desde el banco en el último compromiso, descartó cualquier temor por jugar en el estadio xeneize y remarcó: “Sabemos que podemos ganar el partido, como también lo hicimos en Argentina contra Argentinos y en Brasil con Botafogo. Con esa mentalidad vamos a ir”.

Sergio Núñez
Sergio Núñez encendió la previa del partido entre Barcelona de Ecuador y Boca en La Bombonera por la Libertadores

El uruguayo, que llegó al club guayaquileño como refuerzo para esta temporada, repasó su adaptación y valoró el presente del equipo: “Lo importante es que el equipo ganó; eso es lo clave para nosotros. Obvio que uno quiere jugar y tener una racha goleadora. Así que toca esperar... Estoy bien; tengo la cabeza en Barcelona. Seguramente en algún momento se me abrirá el arco y voy a poder tener continuidad”, explicó.

El plantel dirigido por César Farías llegó a la fase de grupos tras superar instancias eliminatorias ante rivales de peso, como Argentinos Juniors y Botafogo. Ambas clasificaciones se definieron como visitante, lo que alimenta la confianza del conjunto ecuatoriano para la cita ante Boca Juniors. Núñez también destacó su versatilidad dentro del plantel: “He jugado mucho como extremo. Tengo ese potencial para poder explotar. Lo importante es que volví a jugar, tal vez no los minutos que uno quiere, pero estoy a la orden del técnico”, puntualizó.

Boca Juniors llega al cruce tras ganar 2-1 ante Universidad Católica en Chile en el debut del grupo, resultado que lo posiciona como líder junto a Cruzeiro. El conjunto brasileño, en tanto, superó como visitante a Barcelona en el estreno de la fase, lo que dejó al cuadro ecuatoriano obligado a sumar en Buenos Aires.

El partido entre Boca Juniors y Barcelona Sporting Club está programado para el martes 14 de abril en La Bombonera, en un duelo que promete tensión y expectativa. La designación del árbitro colombiano Wilmar Roldán también fue confirmada por la Conmebol para este compromiso.

El probable equipo para recibir al Barcelona

Boca Juniors enfrenta una semana clave con dos partidos decisivos: el martes jugará ante Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores y el domingo disputará el Superclásico contra River Plate. El entrenador Claudio Úbeda planea realizar diez cambios en la formación titular respecto al último partido ante Independiente, en el que utilizó suplentes para preservar a los titulares. El único que repetirá es el arquero Agustín Marchesín.

Leandro Paredes vuelve al equipo tras cumplir una suspensión y será una de las figuras centrales tanto en el partido de Copa como en el Superclásico. La defensa, el mediocampo y la delantera tendrán variantes totales para llegar con el plantel descansado y competitivo a ambos encuentros. Úbeda convocó a 28 futbolistas para la concentración, aunque la lista se reducirá antes del partido.

El equipo titular probable para enfrentar a Barcelona sería: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro.

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