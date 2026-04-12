9 frases de Úbeda tras el empate de Boca con Independiente: la rotación, el Superclásico y qué le dijo al Changuito Zeballos

Boca Juniors empató 1-1 en La Bombonera frente a Independiente en un duelo correspondiente a la fecha 14 de la Zona A del Torneo Apertura y Claudio Úbeda habló en conferencia de prensa respecto al partido que realizó su equipo, resaltando que mereció llevarse la victoria.

“Creo que el control lo tuvimos nosotros en la mayor parte del partido y merecimos un poco más. No llegamos mucha cantidad de veces, pero sí como para ganarlo. Hemos visto puntos muy altos de algunos jugadores como Figal, Pellegrino y Alan Velasco. El equipo jugó bien, creo que mejor el primer tiempo que el segundo. Nos vamos con bronca porque no lo ganamos, intentamos siempre. En el segundo tiempo nos quedamos un poco en la conexión con los delanteros", analizó Sifón.

En cuanto a las variantes que realizó en el equipo titular respecto al último partido ante la Universidad Católica por Copa Libertadores, Úbeda explicó que no siente que haya titulares o suplentes y que en el grupo hay muy buena competencia interna: “Lo positivo es que en general que están todos para competir de igual a igual, y eso mejora al equipo. No hay titulares ni suplentes. Esto eleva el nivel general del equipo”.

*La opinión de Úbeda sobre el penal para Boca

Por otra parte, al ser consultado por las polémicas del partido con el arbitraje de Andrés Merlos, el técnico de Boca subrayó que el penal en favor de su equipo estuvo bien cobrado: “Fue un penal claro. Se revisó y lo vimos también, hay una infracción clara. También hubo una mano clara del jugador de Independiente, que fue donde nació el gol de ellos. No hay más comentarios para hacer de eso".

De cara al Superclásico del domingo 19 de abril ante River Plate en el Monumental, Úbeda se mantuvo cauto y advirtió que no pensarán más allá del próximo partido (el martes 14) ante Barcelona de Ecuador por Copa Libertadores. “Cuando planificamos cada partido dejamos un mensaje claro que el más importante es el que viene. Barcelona es un equipo que juega bien de visitante y hay que tener varias precauciones. Confiamos que vamos a hacer un buen partido, solo pensamos en el martes", agregó.

*Qué le dijo Úbeda al Changuito Zeballos

OTRAS FRASES DE CLAUDIO ÚBEDA:

- El rendimiento de Alan Velasco: “Hizo un partido excelente. Estuvo activo, bien en el uno contra uno, inquietó siempre sobre la banda y la causa de su salida fue por cansancio. Intentamos poner a alguien más fresco”.

- 11 partidos sin perder en la previa del Superclásico: “Hay que aprender a transitar momentos adversos y superarlos y los chicos lo hicieron muy bien, se los ve más sueltos y se nota que es un plantel ambicioso, que quiere ganar cosas. Con el correr de los partidos hemos afianzado una idea, cuando no teníamos la pelota el equipo se mostró aguerrido y con ganas de ganar, que todos quieren estar presentes. Llegamos en buenas condiciones al próximo partido. Este equipo está para dar pelea y hay una buena competencia interna”.

- El regreso del Changuito Zeballos y qué le dijo: “Me genera alegría que haya vuelto, no la pasó bien en el inicio de la lesión e hizo un esfuerzo grande en reponerse. Necesitábamos que tuviera minutos en cancha para que confíe en su capacidad de juego. Tenerlo en condiciones nos pone contentos. Es un chico muy querible, lo abracé y le dije que intente ganar el partido. Es un ida y vuelta muy lindo que tenemos con él”.

- El buen clima en La Bombonera: “Me pone contento por los jugadores porque son ellos lo que generan la opinión del hincha desde adentro de la cancha. Nosotros confiamos plenamente en el trabajo que hacemos en el corto y mediano plazo”.

- La vuelta de Marchesín: “Agustín está bien, con ganas, seguro y nos pone contento que esté en las condiciones que está, así que seguramente será el arquero titular”.

Cabe recordar que Boca volverá a presentarse el próximo martes 14 de abril recibirá a Barcelona de Guayaquil por la segunda fecha de la Copa Libertadores y el domingo siguiente visitará a River Plate en el estadio Monumental por el interzonal del Apertura.