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Un campeón del mundo volvió a jugar tras cuatro meses de ausencia: la enorme ovación de la hinchada rival cuando ingresó

El francés Paul Pogba sumó unos minutos en la derrota del Mónaco ante el París FC, pero se llevó un importante reconocimiento del público contrario

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El francés fue coreado por la hinchada del París FC

Paul Pogba regresó a la competición oficial tras cuatro meses de ausencia, una reaparición que se vio empañada por la derrota de su equipo, el Mónaco, por 4-1 frente al París FC, lo que supuso la interrupción de una serie de siete victorias consecutivas en la Ligue 1 de Francia. El volante francés, de 33 años, ingresó en la segunda mitad y fue recibido con una ovación general en el estadio Jean-Bouin, en una jornada que marcó el final de un prolongado periodo de inactividad para el campeón del mundo en 2018.

El último partido disputado por Pogba había tenido lugar el 5 de diciembre de 2025, lo que significa que pasaron exactamente cuatro meses y tres días sin que el mediocampista galo volviera a vestir la camiseta monegasca en un encuentro oficial.

Su regreso ocurrió en un contexto adverso: dos minutos después de su entrada, el ex jugador del Espanyol, Lucas Koleosho, marcó el cuarto tanto para el conjunto local y sentenció el partido, lo que dejó sin opciones de remontada al Mónaco.

El francés dio indicaciones durante el partido entre Mónaco y París FC

En cuanto al partido, el París FC consolidó su ventaja en los primeros 20 minutos, tiempo en el que logró convertir tres goles, con Nanitamo Ikoné abriendo el marcador a los 3 minutos y el italiano Ciro Immobile, de 36 años, ampliando la diferencia poco tiempo después. Nuevamente Ikoné sumó el tercer tanto tras una asistencia de Immobile.

Pese a la desventaja, el Mónaco mostró señales de reacción. Folarin Balogun recortó distancias en el minuto 35 y, durante la segunda mitad, el equipo mantuvo la presión. Ansu Fati, titular por primera vez desde el 28 de febrero, tuvo dos oportunidades claras. En esos momentos, se pudo observar a Pogba dando indicaciones a sus compañeros, cuando aún estaba en el banco de suplentes. Sin embargo, las ocasiones desaprovechadas y la eficacia rival, con un grito de Luca Koleosho, impidieron la remontada.

Con este resultado, el Mónaco marcha quinto en la Ligue 1, con 49 puntos. Su próximo partido por este certamen será el domingo 19 de abril frente al Auxerre.

Vale recordar que Pogba sufrió un gran revés por una sanción deportiva que originalmente lo había marginado de toda competencia. En agosto de 2023, el mediocampista ofensivo dio positivo en un control antidopaje posterior a un partido entre la Juventus y el Udinese. Los análisis detectaron en su organismo restos de DHEA, una sustancia que eleva los niveles de testosterona.

La estrella del Monaco Paul Pogba en la entrada en calor (REUTERS/Manon Cruz)
La estrella del Monaco Paul Pogba en la entrada en calor (REUTERS/Manon Cruz)

El jugador alegó haber consumido un suplemento adquirido en Estados Unidos bajo recomendación de un médico externo al club, pero el Tribunal Nacional Antidopaje de Italia determinó una suspensión de cuatro años. Posteriormente, luego de apelar al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), la sanción se redujo a 18 meses, permitiéndole reincorporarse al fútbol profesional a partir de marzo de 2025. En junio de ese mismo año, firmó contrato con el Mónaco, en una escena cargada de emoción, ya que no pudo contener las lágrimas.

Las dificultades extradeportivas acompañaron al francés más allá de las canchas. En 2022, Paul Pogba fue víctima de un secuestro planeado supuestamente por personas de su entorno de la infancia, incluyendo a su hermano Mathias Pogba. Los acusados exigieron 13 millones de euros por su liberación. El caso concluyó judicialmente en diciembre de 2024: la sentencia destinó a Mathias a un año de prisión domiciliaria, mientras que otros involucrados recibieron penas de hasta ocho años de cárcel.

La carrera de Paul Pogba ha estado marcada por récords y logros. En 2016, el Manchester United pagó 105 millones de euros por su traspaso desde la Juventus, estableciendo el entonces récord mundial en transferencias futbolísticas. Esta cifra fue superada posteriormente por el pase de Neymar del Barcelona al Paris Saint-Germain por USD 222 millones.

El punto elevado de su trayectoria llegó en 2018, cuando integró el conjunto de Les Bleus que se consagró campeón del mundo en el Mundial de Rusia. Su participación fue considerada clave para el resultado final que devolvió el trofeo a la selección francesa tras 20 años.

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