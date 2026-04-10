Revelaron cuántos empleados necesita la Fórmula 1 para organizar una carrera: la impactante cifra de voluntarios

La FIA reveló la importancia de los "marshals" a lo largo de un fin de semana de actividad en la F1 (REUTERS/William West)

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) realizó un extenso informe que puso en relieve la estructura y el impacto de los empleados voluntarios dentro de la Fórmula 1, quienes son claves para el desarrollo del Gran Premio a lo largo del fin de semana. El organismo rector del automovilismo reveló que la Máxima requiere cada año de más de 20.000 voluntarios para operar el calendario completo. Al mismo tiempo, el trabajo no remunerado supone un valor económico vital para el soporte económico de la categoría.

El estudio, dirigido por el profesor David Hassan de la Universidad de la FIA, se apoya en una encuesta realizada en 2025 a los 19 organizadores que representaron a los anfitriones de las 24 rondas del campeonato, e identifica que la organización de una jornada de Gran Premio requiere un promedio de 838 voluntarios por evento, la mayoría de ellos en calidad de comisarios de pista. Esta magnitud de movilización implica que los voluntarios efectúan un trabajo acumulado de 965.376 horas durante la temporada, ya que cada uno emplea alrededor de 48 horas por fin de semana de competencia.

Para entender el valor tangible de esta contribución, el análisis de la FIA estima que reemplazar el trabajo voluntario con mano de obra remunerada supondría un gasto adicional de 15,5 millones de dólares al año para la estructura de la Fórmula 1. Estas cifras reflejan, por un lado, el ahorro operativo del campeonato, y por otro, la eficiencia de un modelo basado en el compromiso y la especialización de los miembros del cuerpo de voluntarios.

Cabe destacar que es normal dentro del automovilismo que los comisarios de pista sean voluntarios. “El automovilismo es el deporte mundial que más depende de los voluntarios para el buen funcionamiento de su amplia pirámide de eventos, desde las carreras de base hasta sus diversos campeonatos mundiales”, mencionó el portal especializado Motorsport.

Los comisarios de pista se encargan de sacar a relucir las banderas a pista (REUTERS/Issei Kato)

En términos de recursos humanos, el informe aclara que dos tercios de los voluntarios deben tomar vacaciones o días libres no remunerados para participar en los grandes premios. Además, muestra que la mayoría de ellos permanece activo durante al menos cinco años en el deporte, motivados tanto por la formación recibida como por el ambiente de camaradería y las oportunidades de crecimiento profesional, de acuerdo con los datos recopilados por la Universidad de la FIA.

Los comisarios de pista, también conocidos como marshals, suelen ubicarse a lo largo de todo el circuito y en diferentes sectores. Su principal tarea es garantizar la seguridad en la pista y fuera de ella, además de que se sitúan en puntos clave del circuito para flamear las banderas correspondientes, apagar incendios, ayudar a retirar monoplazas, asistir a los pilotos y limpiar la pista en caso de accidentes. Pese a ser voluntarios, deben realizar una exhaustiva capacitación para poder formar parte de los equipos.

Más allá de la contribución cuantitativa, la FIA subraya la necesidad de consolidar un modelo de gestión de voluntariado más sistemático ante la tendencia al alza en la carga de trabajo. En los últimos años, esta se ha incrementado en torno a un 20%. El presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, afirmó en el informe que “el campeonato mundial de Fórmula 1 de la FIA depende de los voluntarios. Son la columna vertebral de nuestro deporte; sin ellos, sencillamente no podríamos competir”.

El informe detalla que la FIA ya invierte alrededor de 400.000 dólares anuales en programas de alto rendimiento para la formación de oficiales, con el objetivo de identificar y preparar a futuras generaciones de comisarios y directores de carrera. En el último año, seis comisarios egresados de este programa han ocupado puestos en campeonatos sancionados por el organismo, y se prevé que para 2026 tres nuevos directores de carrera formados bajo este esquema asuman cargos relevantes.

Los comisarios de pista son los primeros a acudir a los accidentes, tanto para ayudar al piloto como para limpiar la escena (REUTERS/Issei Kato)

El voluntariado en la Fórmula 1 representa una oportunidad única para aficionados y especialistas de integrarse a la organización de eventos a nivel internacional. Según la FIA, quienes participan valoran la experiencia como una forma de combinar actividades recreativas con el desarrollo personal y profesional. La tasa de retención, superior al 66%, se considera esencial para afrontar el crecimiento sostenido del certamen.

El director de carrera de la Fórmula 1, Rui Marques, explicó en entrevista con Motorsport que se integró como comisario de pista apenas cumplió 18 años y describió el ambiente como una auténtica familia. “Estaba esperando a cumplir 18 años para convertirme en comisario. Lo que encontré es una familia, vayas donde vayas en el mundo. Todo gira en torno a la pasión por este deporte. Tenemos compañeros en la dirección de carrera que todavía colaboran como comisarios voluntarios cuando tienen tiempo”, destacó.

Marques destaca el rejuvenecimiento del cuerpo de comisarios de la Fórmula 1 en los últimos años, especialmente en Europa: “Vemos que llegan más jóvenes, lo cual es muy positivo”.

Respecto al panorama deportivo en la actualidad, la F1 se encuentra en un parate sin actividad en abril por las cancelaciones de las carreras en Baréin y Arabia Saudita por el conflicto bélico en Medio Oriente. Antes de que se reanude el campeonato con el Gran Premio de Miami a principios de mayo, la FIA está evaluando realizar modificaciones en el reglamento.

Los marshals también se encargan de limpiar la pista (REUTERS/Issei Kato)