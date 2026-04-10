La estrella del fútbol que se casó a los 18 y un año después espera por su primer hijo: el tierno posteo en las redes sociales

El futbolista reveló que esperan a su primer hijo

El futbolista Endrick, delantero de Olympique de Lyon, anunció a los 19 años que será padre primerizo a través de un video publicado en redes sociales. La producción audiovisual, de más de dos minutos de duración, incluyó la participación de su esposa Gabriely Miranda, sus mascotas y una frase bíblica que acompañó la revelación: “¡Tú eres nuestro amor en forma de vida! Tú me tejiste en el vientre - Salmo 139:13”.

Además del video, la pareja compartió una serie de imágenes, similares a las que aparecen en la grabación, con la leyenda: “Ahora somos cinco”, en referencia a ellos dos, el bebé y las mascotas. Rápidamente, la publicación superó el millón de me gustas en Instagram y sumó miles de comentarios de usuarios que le desearon lo mejor en el embarazo.

El vínculo entre Endrick y Gabriely comenzó con una apuesta vinculada a un partido disputado entre Cuiabá y Botafogo: la mujer le propuso al futbolista que si ganaba el equipo de Cuiabá, ambos empezarían a salir. Miranda reconoció que el resultado del partido fue el origen de la relación, y agradecen a Cuiabá por su comienzo sentimental. Asimismo, relató que la primera vez que vio a Endrick en un centro comercial en 2022 no sabía que era futbolista, lo que le permitió formarse una impresión inicial ajena a la notoriedad pública del jugador.

La pareja formalizó su vínculo en dos ocasiones. Tras un primer compromiso celebrado sin testigos el 16 de septiembre del 2024 en Madrid, tuvieron una nueva boda en julio de 2025 cuando él tenía 18 años y ella 21, esta vez rodeados de sus allegados.

Una de las postales que compartió la pareja (@endrick)

Endrick inició su trayectoria profesional en el Palmeiras y fue transferido al Real Madrid a finales de 2022, cuando tenía 16 años. La operación rondó los USD 60 millones y su incorporación al club español se oficializó a mediados de 2024, una vez cumplida la mayoría de edad. Luego, el delantero fue cedido desde el Merengue al conjunto francés en busca de minutos.

La formalización de la relación se vio acompañada de la firma de un contrato de pareja, según reveló Miranda en el pódcast Pod Delas. Ese documento, presentado ante notaría en abril, expresa que ambos “declaran estar en una relación afectiva voluntaria basada en el respeto, comprensión y cariño” y establece explícitamente una cláusula que prohíbe terminantemente la adquisición de cualquier tipo de vicios por parte de ambos.

La noticia se conoce mientras el atacante brasileño suma seis goles y cinco asistencias en 15 partidos disputados en Francia y vive algunos momentos de incertidumbre. El entrenador del Olympique de Lyon, Paulo Fonseca, instó públicamente al delantero brasileño a mejorar su rendimiento, tras anotar solo un tanto en nueve encuentros recientes. “Endrick debe hacer más”, afirmó el DT en conferencia de prensa previa al duelo ante el Lorient.

El brasileño Endrick durante un partido del Olympique de Lyon en la Europa League (REUTERS/Miguel Vidal)

El técnico señaló el bajo desempeño del jugador: “No estaba satisfecho con el partido de Endrick contra el Angers. No estoy aquí para destruirlo, pero tiene la obligación de hacer más. Ahora mismo dependemos de un jugador que estaba jugando en la tercera división portuguesa (Moreira). Endrick necesita dar más de sí y estar más disponible”.

La sequía goleadora del futbolista cedido por el Real Madrid inquieta al club francés, que recientemente fue eliminado tanto de la Copa de Francia como de la Europa League por el Celta de Vigo. El brasileño no anota en liga desde su hat-trick al Metz el 25 de enero.

En su trayectoria con la selección mayor de Brasil, Endrick ha participado en 15 partidos, distribuidos entre Eliminatorias Sudamericanas, amistosos y Copa América. Durante ese ciclo, ha registrado tres goles y dos asistencias. La convocatoria más reciente fue realizada por Carlo Ancelotti para los partidos amistosos de marzo contra Francia y Croacia y sueña con un llamado para integrar la lista del Scratch que irá al Mundial 2026.

EL ALBÚM DE FOTOS QUE COMPARTIÓ LA PAREJA

La pareja se casó en dos ocasiones(@endrick)

Endrick debutó en el Palmeiras (@endrick)

Otra postal de la pareja (@endrick)

El futbolista reveló que esperan a su primer hijo (@endrick)

Gabriely Miranda (@endrick)

Endrick atraviesa una sequía goleadora en Lyon (@endrick)

El brasileño fue cedido desde el Real Madrid (@endrick)

Las mascotas de la pareja (@endrick)

"Ahora somos cinco", publicaron en redes sociales (@endrick)

El futbolista podría jugar el Mundial con Brasil(@endrick)

La publicación superó el millón de likes en Instagram (@endrick)

Se casaron primero en 2024 sin testigos (@endrick)

El futbolista reveló que esperan a su primer hijo (@endrick)

La pareja posando para la cámara (@endrick)

Endrick y Gabriely, tomados de las manos (@endrick)

Elfruto de su amor (@endrick)