Deportes

La estrella del fútbol que se casó a los 18 y un año después espera por su primer hijo: el tierno posteo en las redes sociales

El brasileño Endrick anunció que su esposa Gabriely Miranda está embarazada. La galería de imágenes

Guardar
El futbolista reveló que esperan a su primer hijo

El futbolista Endrick, delantero de Olympique de Lyon, anunció a los 19 años que será padre primerizo a través de un video publicado en redes sociales. La producción audiovisual, de más de dos minutos de duración, incluyó la participación de su esposa Gabriely Miranda, sus mascotas y una frase bíblica que acompañó la revelación: “¡Tú eres nuestro amor en forma de vida! Tú me tejiste en el vientre - Salmo 139:13”.

Además del video, la pareja compartió una serie de imágenes, similares a las que aparecen en la grabación, con la leyenda: “Ahora somos cinco”, en referencia a ellos dos, el bebé y las mascotas. Rápidamente, la publicación superó el millón de me gustas en Instagram y sumó miles de comentarios de usuarios que le desearon lo mejor en el embarazo.

El vínculo entre Endrick y Gabriely comenzó con una apuesta vinculada a un partido disputado entre Cuiabá y Botafogo: la mujer le propuso al futbolista que si ganaba el equipo de Cuiabá, ambos empezarían a salir. Miranda reconoció que el resultado del partido fue el origen de la relación, y agradecen a Cuiabá por su comienzo sentimental. Asimismo, relató que la primera vez que vio a Endrick en un centro comercial en 2022 no sabía que era futbolista, lo que le permitió formarse una impresión inicial ajena a la notoriedad pública del jugador.

La pareja formalizó su vínculo en dos ocasiones. Tras un primer compromiso celebrado sin testigos el 16 de septiembre del 2024 en Madrid, tuvieron una nueva boda en julio de 2025 cuando él tenía 18 años y ella 21, esta vez rodeados de sus allegados.

Una de las postales que compartió la pareja (@endrick)
Una de las postales que compartió la pareja (@endrick)

Endrick inició su trayectoria profesional en el Palmeiras y fue transferido al Real Madrid a finales de 2022, cuando tenía 16 años. La operación rondó los USD 60 millones y su incorporación al club español se oficializó a mediados de 2024, una vez cumplida la mayoría de edad. Luego, el delantero fue cedido desde el Merengue al conjunto francés en busca de minutos.

La formalización de la relación se vio acompañada de la firma de un contrato de pareja, según reveló Miranda en el pódcast Pod Delas. Ese documento, presentado ante notaría en abril, expresa que ambos “declaran estar en una relación afectiva voluntaria basada en el respeto, comprensión y cariño” y establece explícitamente una cláusula que prohíbe terminantemente la adquisición de cualquier tipo de vicios por parte de ambos.

La noticia se conoce mientras el atacante brasileño suma seis goles y cinco asistencias en 15 partidos disputados en Francia y vive algunos momentos de incertidumbre. El entrenador del Olympique de Lyon, Paulo Fonseca, instó públicamente al delantero brasileño a mejorar su rendimiento, tras anotar solo un tanto en nueve encuentros recientes. “Endrick debe hacer más”, afirmó el DT en conferencia de prensa previa al duelo ante el Lorient.

El brasileño Endrick durante un partido del Olympique de Lyon en la Europa League (REUTERS/Miguel Vidal)
El brasileño Endrick durante un partido del Olympique de Lyon en la Europa League (REUTERS/Miguel Vidal)

El técnico señaló el bajo desempeño del jugador: “No estaba satisfecho con el partido de Endrick contra el Angers. No estoy aquí para destruirlo, pero tiene la obligación de hacer más. Ahora mismo dependemos de un jugador que estaba jugando en la tercera división portuguesa (Moreira). Endrick necesita dar más de sí y estar más disponible”.

La sequía goleadora del futbolista cedido por el Real Madrid inquieta al club francés, que recientemente fue eliminado tanto de la Copa de Francia como de la Europa League por el Celta de Vigo. El brasileño no anota en liga desde su hat-trick al Metz el 25 de enero.

En su trayectoria con la selección mayor de Brasil, Endrick ha participado en 15 partidos, distribuidos entre Eliminatorias Sudamericanas, amistosos y Copa América. Durante ese ciclo, ha registrado tres goles y dos asistencias. La convocatoria más reciente fue realizada por Carlo Ancelotti para los partidos amistosos de marzo contra Francia y Croacia y sueña con un llamado para integrar la lista del Scratch que irá al Mundial 2026.

EL ALBÚM DE FOTOS QUE COMPARTIÓ LA PAREJA

La pareja se casó en dos ocasiones(@endrick)
La pareja se casó en dos ocasiones(@endrick)
Endrick debutó en el Palmeiras (@endrick)
Endrick debutó en el Palmeiras (@endrick)
Otra postal de la pareja (@endrick)
Otra postal de la pareja (@endrick)
El futbolista reveló que esperan a su primer hijo (@endrick)
El futbolista reveló que esperan a su primer hijo (@endrick)
Gabriely Miranda (@endrick)
Gabriely Miranda (@endrick)
Endrick atraviesa una sequía goleadora en Lyon (@endrick)
Endrick atraviesa una sequía goleadora en Lyon (@endrick)
El brasileño fue cedido desde el Real Madrid (@endrick)
El brasileño fue cedido desde el Real Madrid (@endrick)
Las mascotas de la pareja (@endrick)
Las mascotas de la pareja (@endrick)
"Ahora somos cinco", publicaron en redes sociales (@endrick)
"Ahora somos cinco", publicaron en redes sociales (@endrick)
El futbolista podría jugar el Mundial con Brasil(@endrick)
El futbolista podría jugar el Mundial con Brasil(@endrick)
La publicación superó el millón de likes en Instagram (@endrick)
La publicación superó el millón de likes en Instagram (@endrick)
Se casaron primero en 2024 sin testigos (@endrick)
Se casaron primero en 2024 sin testigos (@endrick)
El futbolista reveló que esperan a su primer hijo (@endrick)
El futbolista reveló que esperan a su primer hijo (@endrick)
La pareja posando para la cámara (@endrick)
La pareja posando para la cámara (@endrick)
Endrick y Gabriely, tomados de las manos (@endrick)
Endrick y Gabriely, tomados de las manos (@endrick)
Elfruto de su amor (@endrick)
Elfruto de su amor (@endrick)

Temas Relacionados

EndrickGabriely Mirandadeportes-argentinaReal MadridLyon

Últimas Noticias

Argentina enfrentará a Brasil en busca de la clasificación a semifinales del Sudamericano Sub 17: hora, TV y posibles formaciones

El equipo de Diego Placente afrontará su examen más difícil en la competición. Arrancará a las 20 por DSports

Argentina enfrentará a Brasil en busca de la clasificación a semifinales del Sudamericano Sub 17: hora, TV y posibles formaciones

La importante decisión que tomó el DT del Chelsea con Enzo Fernández antes de enfrentar al Manchester City

Liam Rosenior fue consultado por el volante central, quien ya cumplió la mitad de la suspensión tras su ausencia ante Port Vale en la FA Cup

La importante decisión que tomó el DT del Chelsea con Enzo Fernández antes de enfrentar al Manchester City

La F1 explicó cómo quedó el límite presupuestario del 2026: las modificaciones y el tope de gasto que tienen las escuderías

La categoría especificó de forma detallada los cambios para la flamante temporada de la Máxima, principalmente en el aspecto de las unidades de potencia

La F1 explicó cómo quedó el límite presupuestario del 2026: las modificaciones y el tope de gasto que tienen las escuderías

Martín Palermo reveló el motivo por el que no llegó a ser entrenador de San Lorenzo

El Loco estuvo cerca de comandar al Ciclón, pero finalmente se decidieron por Gustavo Álvarez

Martín Palermo reveló el motivo por el que no llegó a ser entrenador de San Lorenzo

Revelaron cuántos empleados necesita la Fórmula 1 para organizar una carrera: la impactante cifra de voluntarios

La FIA desarrolló un informe sobre el valor que tienen los comisarios de pista en los Grandes Premios a lo largo de toda la temporada

Revelaron cuántos empleados necesita la Fórmula 1 para organizar una carrera: la impactante cifra de voluntarios
DEPORTES
Argentina enfrentará a Brasil en busca de la clasificación a semifinales del Sudamericano Sub 17: hora, TV y posibles formaciones

Argentina enfrentará a Brasil en busca de la clasificación a semifinales del Sudamericano Sub 17: hora, TV y posibles formaciones

La importante decisión que tomó el DT del Chelsea con Enzo Fernández antes de enfrentar al Manchester City

La F1 explicó cómo quedó el límite presupuestario del 2026: las modificaciones y el tope de gasto que tienen las escuderías

Martín Palermo reveló el motivo por el que no llegó a ser entrenador de San Lorenzo

Revelaron cuántos empleados necesita la Fórmula 1 para organizar una carrera: la impactante cifra de voluntarios

TELESHOW
La desopilante imitación que Marta Fort hizo de su padre: “¡Mamá, cortaste toda la looooz"

La desopilante imitación que Marta Fort hizo de su padre: “¡Mamá, cortaste toda la looooz"

Una amiga de Silvina Luna contó el calvario que vivió la modelo antes de morir: "Sabía que era cuestión de días"

La Joaqui encendió las redes con una producción muy sexy: Blonde, cuero y encaje

Triángulo amoroso, la serie vertical de Wanda Nara, ya tiene elenco confirmado: quién hará de “La China”

La palabra de Andy Kusnetzoff sobre el posible regreso de PH y la histórica competencia con Mirtha Legrand

INFOBAE AMÉRICA

Qué cambios sufrirá el cuerpo de los astronautas de Artemis II tras regresar a la Tierra

Qué cambios sufrirá el cuerpo de los astronautas de Artemis II tras regresar a la Tierra

Comienza Coachella, un festival de música convertido en pasarela de moda y laboratorio de tendencias

El sistema de numeración egipcio y el arte de sumar con símbolos

El ganador de un premio de lotería de USD 78 millones no aparece y el plazo para cobrar está por vencer

Tras un vuelco, varias vacas causaron caos en una ciudad de Ecuador