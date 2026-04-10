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D’Alessandro recordó cuando fue dirigido por el Chacho Coudet en Brasil y advirtió: “Es exigente e intenso”

El ex jugador de River Plate profundizó en el presente del técnico del Millonario y relató algunas anécdotas

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El exmediocampista repasó la exigencia que el Chacho transmite como entrenador

El arribo de Eduardo Coudet a River Plate despertó el análisis de Andrés D’Alessandro, quien compartió vestuario y cancha tanto en el Millonario como en Inter de Porto Alegre con el actual entrenador. El ex futbolista describió las primeras semanas del Chacho al frente del equipo en una entrevista para el programa F90 de ESPN.

D’Alessandro subrayó que Coudet se está adaptando. “Conoce el club, pero lo primero que buscó fueron los resultados que necesitaba River para trabajar un poco más tranquilo. Veo que se está adaptando con los jugadores y su idea es otra, y lo dejó un poco claro el otro día, después del partido, que le gusta jugar con dos delanteros”, señaló el ex futbolista. Además, el Cabezón detalló que el técnico suele optar por el esquema 4-1-3-2, priorizando la presencia ofensiva en el área y la intensidad de sus dirigidos.

Andrés D'Alessandro se retiró en el Inter de Porto Alegre en abril de 2022 (REUTERS/Diego Vara)
Andrés D'Alessandro se retiró en el Inter de Porto Alegre en abril de 2022 (REUTERS/Diego Vara)

Al referirse a su paso por Inter bajo el mando del Chacho, D’Alessandro recordó: “Es exigente e intenso. A mí también me costó con él, yo no jugaba porque cuando llegó me dijo que de esa línea de tres, le gusta jugadores intensos, de ida y vuelta. Obviamente no concordé con él, pero teníamos una amistad, entonces era difícil no pasarla. Pero lo respeté como entrenador”, admitió el jugador surgido en las categorías inferiores de River.

Con él no me enojé por no jugar. Una vez estaba en el banco y me llamó faltando un minuto. Entré. Era el capitán, tenía que entrar, pero después lo hablé con él. Creo que ni llegué a tocar la pelota”, relató el ex volante.

A pesar de esas situaciones, D’Alessandro destacó la actitud de Coudet respecto a su trabajo como director técnico: “No me sorprendió su versión de entrenador porque él hablaba mucho de fútbol, mandaba, te ubicaba. Como jugador, tenía mucha calidad también, y era muy inteligente para jugar. Sí me sorprendió la manera en que lo está haciendo. La forma, el rigor, la intensidad, la disciplina”.

En Argentina, D'Alessandro inició su carrera en River, luego paso por San Lorenzo y la Selección (REUTERS/Diego Vara)
En Argentina, D'Alessandro inició su carrera en River, luego paso por San Lorenzo y la Selección (REUTERS/Diego Vara)

Después de su retiro como jugador, D’Alessandro ocupó cargos directivos en Cruzeiro e Inter de Porto Alegre, donde se mantuvo hasta finales de 2025. En el recuerdo también quedó la anécdota sobre la jugada característica del ex jugador de 44 años, “la boba”, que tuvo a Coudet como protagonista en su bautismo. “Decía la bobeta, la boba, y le dejó la boba. El Chacho tenía esas ocurrencias”, evocó el ex futbolista que conquistó la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de 2004.

En su análisis de los jóvenes talentos, D’Alessandro hizo foco en la proyección de Franco Mastantuono y Claudio Echeverri. Comparó la situación de ambos juveniles de River con la de los futbolistas brasileños que suelen emigrar temprano. “Si viene el Real Madrid y pone 50 palos... como jugador... hacés el primer paso a Europa a uno de los mejores clubes del mundo. Después, tiempo para bajar tenés”, expresó.

*La opinión de D’Alessandro sobre la actualidad de Mastantuono

El ex mediocampista remarcó que la presión sobre Mastantuono es enorme, especialmente por el contexto de su llegada a un club como el Real Madrid. Según D’Alessandro, “es uno de los mejores enganches que salió de River”. “Demostró en poco tiempo en River cosas importantes, como ponerse el equipo al hombro a una corta edad, jugar en la Primera de River, que no es fácil y hacer goles en clásicos”.

Para D’Alessandro, “el paso al Real Madrid no es fácil, porque no van a querer saber si tiene 17, 18 o 19 años. Tenés que entrar y demostrar”. Además analizó la posible presencia de Mastantuono en la Copa del Mundo que, en su opinión, dependerá de su continuidad en el equipo que compite en la liga española. “Tiene que jugar. De hecho está jugando poco. Es un proceso normal, pero pasa que tenemos el Mundial en dos meses”, explicó.

Andrés D'Alessandro junto a Rodolfo D'Onofrio, quien fue presidente del club entre 2013 y 2021 (@CARPoficial)
Andrés D'Alessandro junto a Rodolfo D'Onofrio, quien fue presidente del club entre 2013 y 2021 (@CARPoficial)

Al cierre de sus declaraciones en ESPN, D’Alessandro no dudó en calificar a Lionel Messi como “el mejor de la historia”. Destacó la capacidad del rosarino para sostener un rendimiento sobresaliente durante tantos años, considerándolo lo más alto que se ha visto en el fútbol.

Andrés D’Alessandro debutó con la camiseta de River en mayo de 2000, con apenas 19 años, y fue protagonista en la obtención de los torneos Clausura de 2000, 2002 y 2003. Tras su paso por Núñez, su talento lo llevó a clubes europeos como Wolfsburgo, Portsmouth y Real Zaragoza, y en Sudamérica brilló en San Lorenzo e Inter de Porto Alegre, donde sumó diez títulos, incluyendo la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores. Además, integró la selección argentina que ganó la Copa Mundial Sub-20 en 2001.

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