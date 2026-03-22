El Clásico del Camp Nou será el domingo 10 de mayo a las 21.00

Movistar Plus confirmó que el esperado enfrentamiento entre el FC Barcelona y el Real Madrid tendrá lugar el domingo 10 de mayo, a las 21:00, en las instalaciones renovadas del Spotify Camp Nou. Según informó Movistar Plus, este encuentro, correspondiente a la jornada 35 de LaLiga EA Sports, podría convertirse en un momento decisivo para la lucha por el título, con ambos clubes todavía en disputa directa por el liderazgo del campeonato.

La plataforma especializada desveló la fecha y el horario para este encuentro, aunque queda pendiente que LaLiga anuncie el resto de los partidos de la jornada. El medio detalló que tras la celebración del Clásico en la capital catalana, aún restarán tres fechas más para el cierre de la temporada de Primera División, lo que otorga especial relevancia a este partido.

El contexto previo al enfrentamiento muestra al Barcelona a la cabeza de la tabla, aventajando por cuatro puntos al Real Madrid luego de la jornada 29, según publicó Movistar Plus. Esta diferencia, aunque significativa, mantiene el margen necesario para que lo que ocurra en el Camp Nou pueda resultar determinante, aumentando el interés sobre el papel que desempeñará el Clásico en la definición del campeonato.

El recuerdo del partido de ida, celebrado en el estadio Santiago Bernabéu, permanece reciente en el entorno de ambos equipos. En aquella ocasión, informó Movistar Plus, el Real Madrid venció por 2 a 1 a los azulgranas, resultado que influyó en el desarrollo posterior de la competición. De acuerdo con el mismo medio, la revancha en Barcelona podría presentar un cambio en el liderazgo según el resultado, o bien permitir al conjunto catalán afianzar su ventaja de cara a las últimas tres jornadas.

Movistar Plus subrayó el carácter simbólico de este duelo por tratarse del regreso al renovado Spotify Camp Nou. Este factor añade un contexto adicional, al tratarse de la primera vez que se disputará un Clásico en las nuevas instalaciones del histórico estadio barcelonista, circunstancia que ha generado expectación entre los aficionados y la prensa deportiva.

Hasta el momento, y de acuerdo a la información divulgada por Movistar Plus, no se han confirmado los horarios para los demás partidos de la jornada 35, aunque el anuncio del Clásico ha condicionado la planificación del cierre de la liga. Este contexto sitúa al duelo entre Barcelona y Real Madrid como uno de los focos centrales para el desenlace final de LaLiga EA Sports.