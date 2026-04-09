Un equipo de la MLS inició contactos con Neymar para competir con el Inter Miami de Messi

El Cincinnati inicia contactos para fichar a Neymar (REUTERS/Thiago Bernardes)

El futuro de Neymar podría alejarse de Brasil tras conocerse que el Cincinnati inició contactos preliminares con su entorno para analizar un posible traspaso a la MLS. Según Tom Bogert y Paul Tenorio de The Athletic, el club estadounidense explora de manera inicial las condiciones y expectativas del brasileño, sin que exista aún una negociación formal ni propuesta concreta para su fichaje.

La directiva del club de Ohio evalúa los intereses y requisitos del delantero brasileño, al tiempo que debate internamente si incorporar a un futbolista de ese nivel sería factible para su proyecto deportivo y financiero, siempre y cuando las condiciones resulten favorables para todas las partes involucradas, de acuerdo con The Athletic.

El futuro del delantero brasileño podría continuar en la MLS (REUTERS/Thiago Bernardes/File Photo)

Actualmente, la principal limitación para que el traspaso se concrete radica en la normativa de la liga: el equipo no dispone de un cupo libre para jugador designado, también llamado “jugador franquicia”, figura clave para fichar estrellas internacionales con los presupuestos más elevados. Las posiciones están ocupadas por Kévin Denkey, Miles Robinson y Evander, quienes cuentan con contratos a largo plazo. La única opción pasaría por liberar una de esas plazas.

El delantero brasileño, de 34 años, tiene vínculo vigente con el Santos hasta finales de 2026. Tras su paso por Al Hilal, Neymar firmó con el equipo paulista un contrato a corto plazo, que más tarde se renovó por una temporada adicional. Su desempeño en la temporada actual registra 494 minutos disputados durante 6 partidos, en los que acumula tres goles y la misma suma en asistencias.

El club norteamericano analiza la posibilidad de incorporar a Neymar pero afronta una situación compleja por el reglamento de la liga

Neymar busca demostrar su estado físico y mantenerse en la consideración del seleccionador nacional, Carlo Ancelotti, de cara a la Copa del Mundo. No obstante, no fue citado para los amistosos de marzo, circunstancia que el propio jugador lamentó en declaraciones a ESPN: “Obviamente estoy molesto y triste por no haber sido convocado”, expresó, y añadió que su enfoque sigue intacto “lograremos nuestro objetivo. Todavía queda una última convocatoria, y el sueño continúa. Eso es todo, estamos juntos en esto”.

La apuesta de Cincinnati por atraer a figuras internacionales no es nueva. El club ya había sondeado a futbolistas como Weston McKennie y Josh Sargent, convencido de que sus recursos económicos y sus modernas instalaciones pueden convencer a futbolistas de renombre. En el pasado reciente, equipos como Chicago Fire intentaron fichar a Neymar cuando dejó el fútbol árabe, aunque finalmente el atacante optó por regresar a Brasil, tal como informó The Athletic.

La llegada de astros globales a la liga estadounidense se intensificó tras el impacto mediático de Lionel Messi en el Inter Miami, y otros nombres destacados como Marco Reus, Hugo Lloris, Thomas Müller, Wilfried Zaha, Son Heung-min, Rodrigo De Paul y James Rodríguez arribaron a la competencia en el último tiempo. El interés de los clubes por grandes figuras se explica también por el inminente proceso de negociación de derechos televisivos, cuyo contrato actual con Apple finaliza en 2029.

El delantero mantiene presente su objetivo de ser convocado para el Mundial 2026 (REUTERS/Thiago Bernardes)

Para concretar la incorporación de Neymar, Cincinnati no solo deberá avanzar con una propuesta sino también ajustar su plantel para cumplir la normativa de la MLS. La transferencia de Kévin Denkey desde Europa, por un monto récord de USD 16,1 millones antes del inicio de la temporada 2025, demuestra la capacidad financiera del club, aunque los tres jugadores designados actuales cuentan con contratos que impiden liberar cupos de inmediato.

La posibilidad de que Neymar abandone Santos antes de finalizar su contrato dependerá tanto de la decisión del propio jugador como de la flexibilidad de las partes para negociar una salida anticipada. Mientras tanto, la expectativa sigue creciendo en torno a su futuro en Brasil y su enfoque en sumar rodaje con el objetivo de ser convocado a la selección dirigida por Ancelotti.