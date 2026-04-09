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“Messi es el único que puede destrabar la situación con Di María”: la contundente frase de un histórico a meses del Mundial

El Mono Navarro Montoya opinó sobre las chances que puede tener Fideo de retornar a la Selección y jugar la Copa del Mundo

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El ex arquero de Boca Juniors dijo que Messi es el único que puede convencerlo para que juegue el Mundial

Para muchos, Ángel Di María es el mejor jugador del fútbol argentino y debería volver a la Selección para disputar el Mundial 2026. Lo que ocurre es que Fideo anunció su retiro de la Albiceleste tras ganar la Copa América hace dos años y la chance parece muy remota. Sobre este tema opinó Carlos Fernando Navarro Montoya, quien dio su punto de vista al respecto.

“¿Harías un clamor popular para que Di María vuelva a la Selección y juegue el Mundial?“, le consultó el periodista Daniel Mollo al Mono Navarro Montoya en su programa de Radio Splendid (AM 990). “Sí, yo no tengo dudas. No tengo dudas”, contestó el ex arquero de Boca Juniors. “Yo creo que el que puede destrabar esta situación, si es que se puede destrabar porque también la voluntad de Di María es definitivamente no jugar en la selección, porque entiende que ya su ciclo está cumplido, es Messi”, continuó.

“Es el único que puede destrabar esta situación charlando con Di María, si es que Di María tenía voluntad, porque por más que Messi interceda, si Di María ya ha tomado una determinación, creo que hay que respetársela también", cerró Navarro Montoya, dejando en claro que el capitán es quien podría torcer el rumbo de la renuncia del actual futbolista de Rosario Central. Cabe destacar que Lionel Scaloni fue consultado por este tema en conferencia de prensa y se mostró reacio a que Fideo revea su postura inicial.

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Lionel Messi y Ángel Di María con la Copa del Mundo en Qatar (Gustavo Pagano/Getty Images)

“No sé el ruido. Tengo la mejor relación con él. De hecho, me escribió hoy. Yo lo saludé para Navidad y Año Nuevo. Mejor dicho, me felicitó y yo a él. Es un tema un poco más de todos en el ambiente que de él. Él lo dejó claro que se retiró y, desde ese punto de vista, nosotros también lo tuvimos claro cuando hablamos con él”, comenzó el DT.

Scaloni enfatizó que, al menos por ahora, el ciclo de Di María concluyó: “Hoy él no está. Yo estoy feliz por su presente; se lo nota feliz. Eso es lo más importante. Nos ha dado un montón. Es una etapa que está terminada, o al menos así nosotros lo entendimos. Hemos virado para otro lado y hay jóvenes empujando desde atrás que quieren estar. La mejor relación tengo con él y ojalá siga jugando como hasta ahora”.

Navarro Montoya dio su veredicto sobre los futbolistas más destacados en la actualidad

Por otro lado, Navarro Montoya también dejó en claro su postura sobre quiénes son los mejores de la actualidad en el fútbol argentino. Primero, Mollo introdujo el tema con una reflexión: “Yo me animé a decir que Paredes era el hombre más vistoso que entregó Boca de Riquelme a esta parte, el más talentoso. Y algunos coincidieron y otros me mataron porque me olvidé de Tevez. ¿Es Paredes el más talentoso después de Riquelme que apareció?“.

“Por lo menos es el que tiene una visión de juego excelsa y una capacidad para encontrar siempre el compañero mejor ubicado. Yo creo que para mí, Paredes y Di María, en el orden que ustedes quieran, son los mejores futbolistas que tiene el fútbol argentino ahora”, concluyó Navarro Montoya.

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