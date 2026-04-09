La frase de Ander Herrera sobre el público de River Plate que encendió la previa del Superclásico ante Boca Juniors

El futbolista español diferenció a los hinchas de Boca Juniors con su clásico rival y generó controversia en la previa del Superclásico

El volante español Ander Herrera valoró la pasión tradicional de los hinchas de Boca Juniors y contrastó la cultura de La Bombonera con la creciente presencia de influencers en el público de River Plate, en la antesala del nuevo Superclásico argentino.

Las declaraciones se dieron en un momento en el que el duelo que llevarán a cabo el próximo domingo 19 de mayo en el estadio Monumental puede marcar el rumbo de la temporada.

En una entrevista concedida al canal “EL BORO” de YouTube, Ander Herrera compartió su mirada sobre el ambiente en los estadios argentinos. “No siempre, pero acá todavía existe esa esencia de no ponerse a grabar cuando van a tirar un córner y filmar todo con el teléfono. El otro día veía tiktokers e influencers en el Bernabéu grabando todo. Con todo respeto, esa no es la esencia del fútbol. Cada uno puede hacer lo que quiera. A mí no me gusta”, afirmó el mediocampista, que llegó a Boca Juniors en enero de 2025.

El español también expresó: “A mí me gusta que el abuelo vaya con el nieto a la tribuna, que se pongan de pie, que canten. Yo crecí de esa manera y a mí me gusta el fútbol así”.

En ese sentido, el futbolista con pasado por Manchester United, PSG y Athletic Club subrayó la diferencia que percibe entre La Bombonera y el estadio de River Plate: “Aquí hay pica con River y uno de los temas es este. En el campo de River hay muchos tiktokers e influencers y los hinchas de Boca cargan a los de River”.

El futbolista aseguró que en Boca “se respeta mucho al hincha de toda la vida, el abuelo con el hijo, con el nieto. Vas a la cancha a disfrutar de tu equipo y no pierdes el tiempo con el teléfono y entonces así se crea una esencia de fútbol de verdad”.

El Superclásico llega en un momento clave para ambos equipos. Boca Juniors viene de encadenar su décimo encuentro sin derrotas, con un debut auspicioso en la Copa Libertadores ante Universidad Católica en Chile.

River Plate, en tanto, alcanzó cuatro victorias al hilo desde la llegada de Eduardo Coudet, aunque la última presentación con empate ante Blooming en Bolivia, en su presentación por la Copa Sudamericana, dejó un sinsabor.

Si bien el Superclásico se llevará a cabo en el Monumental, para Ander Herrera La Bombonera conserva una mística particular. “Aquí en Boca se respeta mucho al hincha de toda la vida”, remarcó el futbolista, en una semana donde la pasión en las tribunas y el folklore del fútbol argentino vuelven a cobrar protagonismo.