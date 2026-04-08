Tensión en un partido de béisbol: un jugador golpeó a su rival en el rostro con la pelota en la mano y ambos fueron expulsados

Una pelea entre Reynaldo López y Jorge Soler provocó la expulsión de ambos jugadores durante el encuentro entre Atlanta Braves y Los Ángeles Angels, en el estadio de los Braves. El incidente se produjo en la quinta entrada, después de que el lanzador dominicano lanzó una recta alta y pegada al bateador cubano, que había conectado un jonrón en su primer turno al bate.

El enfrentamiento interrumpió momentáneamente el partido y requirió la intervención de jugadores y entrenadores de ambos equipos para calmar la tensión que se generó en el recinto.

El choque entre López y Soler se desató tras varios episodios de tensión acumulada en el juego. El bateador designado de Angels había sido golpeado por un lanzamiento en su segunda aparición y, en la quinta entrada, un nuevo envío cerca de la cabeza desató la confrontación. Fue entonces que Soler corrió hacia el montículo y ambos jugadores intercambiaron golpes, aunque ninguno logró conectar con claridad. El lanzador aún sostenía la pelota cuando golpeó el casco de Soler.

“Le pregunté si todo estaba bien y la respuesta que me dio no me gustó”, explicó Soler en declaraciones recogidas por el sitio oficial de la MLB. “Por eso salí hacia allá”. El cubano, de 1,91 metros y 107 kilogramos (6 pies 3 pulgadas y 235 libras), se dirigió decidido hacia el lanzador, mientras los jugadores de ambos equipos saltaban desde las bancas para separar a los protagonistas.

Jorge Soler (12) y Reynaldo López (40) intercambiaron golpes durante el partido (AP)

La situación llevó a la expulsión inmediata de ambos jugadores. Jeimer Candelario sustituyó a Soler en el turno al bate, enfrentando al relevista Tyler Kinley, quien reemplazó a López tras el altercado. El partido, que terminó con victoria de Atlanta por 7-2, quedó marcado por este incidente, aunque el mánager de los Braves, Walt Weiss, y el coach de receptores Dustin Garneau, actuaron rápidamente para contener la pelea.

“Sé que no se veía bien por los números de Soler contra López, que le dio jonrón y que luego lo golpeó. López no le estaba tirando a propósito. Yo no permito que nuestros pitchers les tiren a los bateadores solo porque no pueden dominarlos. Nuestro trabajo es sacarlos out. Pero entiendo por qué Soler se molestó”, aseguró Weiss.

Por su parte, López lamentó lo ocurrido y negó cualquier intención de agredir a su excompañero. “Es una lástima la situación y cómo se dieron las cosas”, expresó el lanzador. “De mi parte, nunca hubo intención de golpearlo en ningún momento. Así que, de nuevo, es una lástima”, agregó el dominicano, quien compartió vestuario con Soler en la segunda mitad de la temporada 2024 en los Braves.

Ambos jugadores fueron expulsados tras el altercado (AFP)

El historial entre ambos jugadores añade contexto al incidente. Soler ha tenido un desempeño notable frente a López, acumulando 14 imparables en 23 turnos, con cinco cuadrangulares y tres dobles. El propio Soler afirmó: “Obviamente, tengo buenos números contra él. Después del jonrón y de que me golpeara, luego ese pitcheo se le fue demasiado alto y cerca de mi cabeza. A este nivel, no puedes fallar así”.

La reacción de los equipos no tardó. El piloto de Los Ángeles, Kurt Suzuki, manifestó su comprensión hacia la reacción del cubano. “No culpo para nada a Jorge”, declaró Suzuki. “Te tiran cerca de la cabeza, tienes familia, una carrera. Es peligroso. Sé que pasa. Pero si le preguntas a cualquier bateador y una bola le pasa cerca de la cabeza, especialmente después de un jonrón, no es algo bueno”.

El juego del martes fue el segundo de una serie de tres partidos entre Atlanta Braves y Los Ángeles Angels. El primer encuentro, que se disputó el lunes, lo ganó el conjunto californiano por 6-2. En el duelo marcado por la pelea, López lanzó durante 4 2/3 entradas, permitió dos carreras limpias y tres imparables, y ponchó a siete rivales. Soler finalizó con un jonrón y dos carreras impulsadas.

La intervención de figuras como Mike Trout, superestrella de los Angels, resultó clave para calmar la situación. Trout, quien fue compañero de López durante una breve etapa en 2023, ayudó a contener al lanzador. Posteriormente, el propio Weiss afirmó que actuó para evitar males mayores y reconoció que todos los involucrados salieron ilesos, pese a que él mismo sufrió un golpe en la mano.

Jugadores y personal técnico debió intervenir para calmar la situación (AFP)