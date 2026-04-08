Deportes

Sin Mundial y fuera de la élite europea: el duro diagnóstico sobre la profundidad de la crisis que azota al fútbol italiano

El fracaso en las clasificaciones y la eliminación de sus equipos en la Champions League evidencian el peor momento del calcio en décadas

Guardar
La eliminación de Italia ante Bosnia y Herzegovina selló su tercera ausencia consecutiva en el Mundial, profundizando la crisis del fútbol italiano (EFE/EPA/NIDAL SALJIC)
La eliminación de Italia ante Bosnia y Herzegovina selló su tercera ausencia consecutiva en el Mundial, profundizando la crisis del fútbol italiano (EFE/EPA/NIDAL SALJIC)

La reciente eliminación de Italia del Mundial 2026 tras caer ante Bosnia y Herzegovina en el repechaje expuso la magnitud de la crisis en el fútbol italiano. La selección quedó fuera del torneo por tercera vez consecutiva, en un contexto marcado por la derrota ante Bosnia y Herzegovina el pasado fin de semana y la ausencia de clubes italianos en los cuartos de final de la Champions League, la principal competición de clubes de Europa.

Este panorama revela un modelo táctico superado y una desconexión con las tendencias futbolísticas predominantes en Europa, relegando a la Azzurra a un papel secundario.

En un análisis realizado para The Guardian, el excapitán de la selección alemana, Philip Lahm, el estancamiento táctico y la falta de renovación sitúan a Italia en desventaja respecto a potencias como España, cuyo formato de juego basado en posesión y cooperación ha predominado en las competiciones europeas recientes.

A su vez, aseguró que el fútbol italiano permanece atrapado en esquemas de juego del pasado, en contraste con el modelo español, que se consolida como el estándar de éxito en el continente. E incluso advirtió: “Si Alemania sigue ese camino, podría ocurrirle lo mismo”.

“El fútbol italiano se ha quedado rezagado respecto a otras potencias europeas; el modelo español, basado en la posesión y la cooperación, domina los torneos internacionales desde hace años”.

Philip Lahm afirma que el fútbol italiano sufre un estancamiento táctico respecto al resto de Europa (Europa Press)
Philip Lahm afirma que el fútbol italiano sufre un estancamiento táctico respecto al resto de Europa (Europa Press)

Las raíces de la crisis táctica en Italia

Lahm atribuye el declive al mantenimiento de la táctica de marcaje al hombre, una estrategia que considera desfasada ante los avances del fútbol actual. Recuerda: “En Alemania, los entrenadores solían decir: ‘¡Sigue a tu rival hasta el baño!’ Esa era la consigna para marcar. Los defensores no debían pensar demasiado. Este enfoque táctico retro ha reaparecido desde que Atalanta ganó la Europa League en 2024 usando este método”.

La experiencia de Atalanta, que ganó notoriedad aplicando este sistema, mostró sus límites cuando el equipo se enfrentó al Bayern Munich en los octavos de final de la Champions League, donde recibió diez goles en una eliminatoria completamente desequilibrada.

“Contra un equipo con una calidad individual claramente superior, evidentemente no tienes ninguna posibilidad con marcaje al hombre. Atalanta tuvo que aprender eso de la manera más dura en los octavos de final de la Champions League. Bayern dispuso de espacios absurdamente grandes y marcó diez goles. Rara vez un partido de eliminatorias ha sido tan unilateral”, detalló el excapitán del conjunto bávaro.

Este planteo limita la competitividad de los clubes italianos en Europa y repercute en la selección nacional, que no logra adaptarse a los estándares tácticos y físicos internacionales. Lahm enfatizó: “El marcaje al hombre solo puede emplearse a corto plazo para sorprender al oponente, pero no es viable como estrategia sostenida. Un campo de fútbol es demasiado grande para eso”.

España lidera la obtención de títulos europeos desde el año 2000, mientras Italia suma solo cinco campeonatos en ese periodo (REUTERS/File Photo)
España lidera la obtención de títulos europeos desde el año 2000, mientras Italia suma solo cinco campeonatos en ese periodo (REUTERS/File Photo)

El modelo español: organización, posesión y éxito

Mientras Italia y, en menor medida, Alemania, siguen ligadas a tácticas pasadas, España ha consolidado un modelo sustentado en posesión de balón, presión organizada y cooperación entre futbolistas. Lahm describe: “Los españoles han implantado otra idea: defensa orientada al balón, posiciones y roles definidos, fútbol de combinación organizado que lleva el juego al campo rival”.

El impacto es claro: los clubes españoles han ganado 24 títulos en las tres principales competiciones europeas desde el año 2000, superando a Inglaterra (11), Italia (5) y Alemania (4). En las últimas 12 ediciones de la Champions League, 7 veces el trofeo fue para equipos de La Liga. En la temporada actual, España es el país con más representantes en los cuartos de final: Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid.

La influencia de la escuela española trasciende fronteras nacionales. Entrenadores españoles con trayectoria internacional como Mikel Arteta, Luis Enrique y Unai Emery han implementado el fútbol de posesión en otras ligas europeas. También técnicos con experiencia en la Serie A, como Cesc Fàbregas en el club Como, están incorporando elementos de este modelo en Italia.

En ese sentido, Lahm resaltó: “Los entrenadores españoles dominan Europa; en los octavos de final de las tres grandes competiciones, había once de ellos, más del doble que el país con la siguiente cifra más alta”.

La hegemonía de la selección española se refleja en que 3 de los últimos 5 campeonatos europeos han sido para España, y bajo la dirección de Luis de la Fuente, la selección vuelve a figurar entre las favoritas para el Mundial. Lahm lo resumió de la siguiente manera: “La escuela española ha reemplazado a la italiana como modelo superior. Italia sigue formando entrenadores para el mercado internacional, incluso después de Carlo Ancelotti. Pero los equipos ya no ganan”.

La Federación Italiana de Fútbol enfrenta el desafío de modernizar sus estrategias para volver a posicionar a Italia en la élite mundial (Fabio Ferrari/LaPresse via AP)
La Federación Italiana de Fútbol enfrenta el desafío de modernizar sus estrategias para volver a posicionar a Italia en la élite mundial (Fabio Ferrari/LaPresse via AP)

Consecuencias y escenarios futuros

El impacto de la crisis se observa en hechos concretos: ningún club italiano en los cuartos de final de la Champions League, eliminación en el repechaje mundialista y una carencia de futbolistas de nivel internacional. Lahm, pese a las críticas de la prensa alemana por apreciar falta de intensidad y dinamismo, insiste: “Al fútbol italiano le falta intensidad, compromiso, dinamismo, capacidad atlética e iniciativa; por eso ya no cuenta con jugadores de élite mundial”.

La caída ante Bosnia y Herzegovina no constituye un caso aislado. En 2022, Italia también quedó fuera del Mundial tras perder con Macedonia del Norte. En ese tiempo, la generación de talento nacional ha disminuido y los clubes italianos han perdido terreno frente a sus pares europeos.

El futuro inmediato del fútbol italiano exige una revisión de su modelo actual y la Federación Italiana de Fútbol enfrenta el reto de modernizar su estructura y adoptar fórmulas más alineadas con los requisitos contemporáneos, donde resultan determinantes la cooperación táctica, la preparación física y el desarrollo de jóvenes talentos para regresar a la élite adonde supo pertenecer.

Temas Relacionados

Champions LeagueTácticas DeportivasEntrenadores EuropeosFútbolEspañaItaliaAlemaniaNewsroom BUE

Últimas Noticias

Tomás Etcheverry derrotó a Terence Atmane y enfrentará a Carlos Alcaraz en los octavos del Masters 1000 de Montecarlo

El argentino se impuso al francés por 3-6, 6-3 y 6-2 y ahora se medirá ante el número 1 del mundo

Tomás Etcheverry derrotó a Terence Atmane y enfrentará a Carlos Alcaraz en los octavos del Masters 1000 de Montecarlo

River Plate buscará comenzar la Copa Sudamericana con una victoria ante Blooming en Bolivia: hora, TV y formaciones

El Millonario intentará iniciar su camino en el certamen internacional con una victoria en Santa Cruz de la Sierra. Desde las 21.30, por DSports

River Plate buscará comenzar la Copa Sudamericana con una victoria ante Blooming en Bolivia: hora, TV y formaciones

La ácida respuesta del presidente del Atlético de Madrid sobre el futuro de Julián Álvarez: “Yo soy Dios”

Enrique Cerezo fue contundente sobre el futuro del delantero argentino al ser consultado en la previa al choque contra Barcelona

La ácida respuesta del presidente del Atlético de Madrid sobre el futuro de Julián Álvarez: “Yo soy Dios”

Argentina se medirá ante Venezuela en busca de un triunfo para liderar su zona junto a Brasil en el Sudamericano Sub 17

La Albiceleste chocará con la Vinotinto desde las 20. Televisará DSports

Argentina se medirá ante Venezuela en busca de un triunfo para liderar su zona junto a Brasil en el Sudamericano Sub 17

El escándalo entre una leyenda del fútbol de Brasil, su ex novia 35 años menor y una amiga de la pareja por una infidelidad

Tiffany Barcelos dejó de seguir a Romario y a su amiga de las redes sociales en medio de los rumores de una ruptura tras un supuesto encuentro

El escándalo entre una leyenda del fútbol de Brasil, su ex novia 35 años menor y una amiga de la pareja por una infidelidad
DEPORTES
Tomás Etcheverry derrotó a Terence Atmane y enfrentará a Carlos Alcaraz en los octavos del Masters 1000 de Montecarlo

Tomás Etcheverry derrotó a Terence Atmane y enfrentará a Carlos Alcaraz en los octavos del Masters 1000 de Montecarlo

River Plate buscará comenzar la Copa Sudamericana con una victoria ante Blooming en Bolivia: hora, TV y formaciones

La ácida respuesta del presidente del Atlético de Madrid sobre el futuro de Julián Álvarez: “Yo soy Dios”

Argentina se medirá ante Venezuela en busca de un triunfo para liderar su zona junto a Brasil en el Sudamericano Sub 17

El escándalo entre una leyenda del fútbol de Brasil, su ex novia 35 años menor y una amiga de la pareja por una infidelidad

TELESHOW
Del total black a la elegancia chic: los looks de Adrián Suar y Rocío Robles para su primera salida pública

Del total black a la elegancia chic: los looks de Adrián Suar y Rocío Robles para su primera salida pública

La furia de Nicole Neumann tras las críticas que recibió durante la internación de su hija Allegra: “Gente resentida”

Ángel de Brito reveló el nombre falso con el que internaron a Andrea del Boca

Luciano Cáceres y el unipersonal que pone el foco en la diversidad: “Busco un público que saque sus conclusiones”

La reacción de Adrián Suar junto a su novia cuando le preguntaron por Araceli González: “Todo bien en ella”

INFOBAE AMÉRICA

Retiran más de 270.000 autos por falla en la cámara de reversa que afecta la visibilidad y eleva el riesgo de accidentes

Retiran más de 270.000 autos por falla en la cámara de reversa que afecta la visibilidad y eleva el riesgo de accidentes

Esta reconocida aerolínea cambia sus normas y solo permitirá un cargador portátil por pasajero

Trump confirmó que el Líbano y Hezbollah no están incluidos en el alto el fuego con Irán: “Es una escaramuza separada”

El Salvador: tribunal de Santa Ana impone 285 años de prisión a cabecilla de la Mara Salvatrucha

¿Por qué vemos caras en cualquier objeto? La explicación científica de la pareidolia