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Empujones y golpes: así fue la gresca en el inicio del duelo entre Universidad Católica y Boca Juniors por la Libertadores

Los futbolistas locales reaccionaron por una fuerte falta de Marcelo Weigandt a Justo Giani. Hubo dos amonestados: Leandro Paredes y Fernando Zampedri

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*La trifulca en el inicio de U. Católica y Boca Juniors

Arrancó con todo el partido entre Boca Juniors y Universidad Católica en el debut de ambos en la Copa Libertadores 2026. Los primeros minutos fueron ásperos y, luego de una falta a uno de los futbolistas locales, se desató el caos en el Estadio San Carlos de Apoquindo.

A los 6 minutos Marcelo Weigandt le entró fuerte y abajo a Justo Giani, cuyos compañeros le reclamaron al árbitro Gustavo Tejera. Acto seguido Adam Bareiro quiso sacarlo a Giani (sufrió un corte en su canilla) del campo de juego y esto hizo estallar a los futbolistas locales. Fernando Zampedri lo empujó a Bareiro e intervino Leandro Paredes. Otro que reaccionó fue el ex Boca Juniors, Gary Medel. Y se generó una trifulca en la que intervinieron hasta los suplentes.

Precisamente, uno de los relevos trasandinos reaccionó y promovió la bronca de Miguel Merentiel. Mientras que el arquero local Vicente Bernedo y Lautaro Di Lollo buscaron apaciguar el clima hostil que duró más de un minuto y Tejera solo amonestó a Zampedri y Paredes, aunque por la intensidad de la gresca pudo haber aparecido algún acrílico rojo.

Una vez que se reinició el juego, el propio Paredes abrió el marcador con un golazo tras un remate de media distancia que venció la resistencia de Bernedo. Fue el primer tanto del volante que debutó en esta competición y llegó a ocho gritos con esta camisetas luego de 61 encuentros y siete asistencias. El capitán atraviesa un gran momento de cara al próximo Mundial que se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Canadá, Estados Unidos y México.

En el primer tiempo Boca Juniors logró capitalizar su mayor posesión (52%) ante el elenco cruzado que no generó peligro en el arco defendido por Leandro Brey. El equipo trasandino careció de ideas para poder y sintió el tanto de Paredes a los 16 minutos del cotejo.

Una imagen del a trifulca en el inicio del encuentro (REUTERS/Pablo Sanhueza)
Una imagen del a trifulca en el inicio del encuentro (REUTERS/Pablo Sanhueza)

En el complemento Boca Juniors mantuvo su superioridad y Universidad Católica tuvo su más clara con un cabezazo que obligó a una providencial reacción de Brey. Más tarde, el gol de Bareiro amplió las diferencias. En el final, Juan Diaz logró el descuento para el conjunto chileno.

Luego de dos años de ausencia, el equipo dirigido por Claudio Úbeda vuelve al máximo torneo de clubes de Sudamérica. Además del conjunto chileno dirigido por el argentino Daniel Garnero, completan el Grupo D Cruzeiro y Barcelona de Ecuador. En la ida los brasileños vencieron de visitante por 1-0.

En 2023 el equipo xeneize llegó a la final del certamen y perdió 2-1 contra Fluminense en el Estadio Maracaná. El club argentino busca conseguir su séptima estrella en esta competición y entre 2000 y 2007 levantó la copa en cuatro ocasiones. Esas conquistas se sumaron a las de 1977 y 1978.

En la próxima fecha Boca Juniors recibirá a Barcelona de Ecuador el martes 14 de abril, desde las 21.00. Al otro día, Cruzeiro será anfitrión de la Universidad Católica, a partir de las 19.00.

En el plano local, Boca Juniors se medirá ante Independiente este sábado desde las 19.30, por la fecha 14 del Torneo Apertura. El elenco de la Ribera es tercero en la Zona A con 20 puntos, detrás de Vélez (22) y Estudiantes de La Plata (21).

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