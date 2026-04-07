Sebastián Báez enfrenta a Carlos Alcaraz por el pase a los 16avos de final del Masters 1000 de Montecarlo

Sebastián Báez y Carlos Alcaraz en el último cruce entre ambos: fue el año pasado, en Tokio, con victoria para el español (Fuente: REUTERS/Manami Yamada)

El Masters 1000 de Montecarlo tendrá este martes una jornada clave para el tenis argentino, con la presentación de Sebastián Báez ante el español Carlos Alcaraz, número 1 del mundo y principal candidato al título. El encuentro está programado para el tercer turno del Court Rainier III, así que el horario estimado de inicio del encuentro son las 6:00 (hora argentina), y podrá verse en vivo a través de ESPN y la plataforma Disney+ Premium.

Luego de su sólido triunfo en primera ronda frente al suizo Stanislas Wawrinka, un logro que le permitió sepultar sus sorpresivas y prematuras eliminaciones en el Masters 1000 de Miami y el ATP 250 de Bucarest, Báez afrontará el mayor desafío de la temporada.

Alcaraz buscará redimirse de una opaca presentación en el Miami Open, donde cayó en la ronda de 32 frente al estadounidense Sebastian Korda. Es el campeón defensor y para sostener el trono en el ranking ATP deberá sortear el obstáculo de Báez.

El bonaerense viene de superar un estigma en el primer Masters 1000 del año sobre polvo de ladrillo: este lunes logró superar la primera ronda luego de caer en esa instancia en sus cinco presentaciones anteriores.

Fue 7-5 y 7-5 sobre el ex Top 10 suizo, de 41 años y quien atraviesa su temporada de despedida. Pese a sufrir altibajos en algunos pasajes, el argentino dominó el encuentro y se llevó un triunfo justificado.

Sebastián Báez tuvo un debut convincente frente a Stanislas Wawrinka (Fuente: REUTERS/Manon Cruz)

Báez, que pese a ser especialista en arcilla todavía no pudo brillar en esa superficie en lo que va de la temporada, buscará imponer su juego desde el fondo de la cancha ante un rival sin puntos débiles.

Será el cuarto enfrentamiento entre ambos en el circuito ATP, y el primero sobre canchas lentas. Alcaraz se impuso en los tres anteriores, todos sobre pista dura: Next Gen 2021 en Jeddah, US Open 2022 y Tokio 2025.

Masters 1000 de Montecarlo: Tomás Etcheverry pone primera ante Grigor Dimitrov

Por su parte, Etcheverry hará su debut en el torneo frente a Dimitrov, un jugador experimentado y con amplia trayectoria en este tipo de escenarios.

El platense, que viene de alcanzar la tercera ronda en Miami, buscará prolongar su buen momento sobre polvo de ladrillo, superficie en la que logró consolidarse dentro del Top 40 en las últimas temporadas y que este año lo vio brillar en el ATP 500 de Río de Janeiro, su primer título en el circuito grande.

Enfrente tendrá a un jugador peligroso, que pese a su preferencia por las canchas duras tiene una gama de recursos que pueden complicarlo. Dimitrov, ex número 3 del mundo, buscará recuperarse de la eliminación en primera ronda del Miami Open frente al belga Raphael Collignon.

Tomás Etcheverry atraviesa un buen momento en el circuito ATP

El partido está previsto para el primer turno del Court des Princes. También será televisado en vivo ESPN y la plataforma Disney+ Premium.

El Masters 1000 de Montecarlo marca el inicio de la gira europea sobre polvo de ladrillo, que desemboca en Roland Garros. Reparte 6.309.095 euros en premios.