Independiente Rivadavia tendrá su debut absoluto en la Copa Libertadores frente a Bolívar: hora, TV y formaciones

Independiente Rivadavia debutará en la Copa Libertadores frente a Bolívar, de Bolivia

Independiente Rivadavia recibirá a Bolívar este martes a las 19 en el Estadio Malvinas Argentinas, en el que será el primer partido de la historia del equipo argentino en la fase de grupos de la Copa Libertadores. El árbitro será el chileno José Cabero y la transmisión estará a cargo de Fox Sports y Disney + Premium.

Por su consagración como campeón de la Copa Argentina en 2023, el club mendocino obtuvo por primera vez el derecho a disputar el certamen continental, luego de imponerse en penales por 5-3 a Argentinos Juniors tras un 2-2 en tiempo regular.

Debido a que su estadio habitual, el Bautista Gargantini, no reúne los requisitos de Conmebol, todos sus partidos como local en el torneo se jugarán en el estadio mundialista de Mendoza.

La campaña local mantiene a Independiente Rivadavia como líder único de la Zona B del Torneo Apertura argentino, con 26 puntos y una clasificación prácticamente asegurada a los octavos de final. Las estadísticas indican que el equipo dirigido por Alfredo Berti suma ocho triunfos, dos empates y dos derrotas.

“Para Independiente Rivadavia todos los partidos son finales. No hay torneo más importante que otro; el partido más importante siempre es el que viene, sea Liga, Copa Argentina o Libertadores”, expresó Berti en la conferencia de prensa posterior a la victoria 2-0 frente a Tigre, en condición de visitante.

En el caso de Bolívar, la clasificación se dio por su segundo puesto en la Liga del Fútbol Profesional Boliviano, sumando 68 puntos, tres menos que Always Ready. Los dirigidos por Flavio Robatto abrirán la fase de grupos enfrentando a la revelación del fútbol argentino.

“Nos han tocado rivales duros, porque están muy bien en sus ligas y este es el primero. Tenemos que jugar en una cancha donde va a estar muy lindo el ambiente, en donde van a apoyar y en donde ellos van a salir con todo a buscar su victoria”, expresó el arquero Carlos Lampe, con pasado en el fútbol argentino, en diálogo con medios bolivianos.

“Nosotros nunca especulamos y siempre jugamos de la misma manera, juguemos contra quien juguemos. Van a ver un equipo que propone, que intenta, e intentaremos llevarnos un buen resultado”, sentenció el ex Boca Juniors. Además de la Lepra mendocina y el conjunto de La Paz, Fluminense y Deportivo La Guaira completan el Grupo C.

En la próxima fecha del certamen más importante del continente a nivel clubes, Independiente Rivadavia visitará el mítico Maracaná para enfrentarse al Fluminense, el 15 de abril desde las 21:30 (hora de Argentina). Bolívar, por su parte, recibirá a La Guaira en el Hernando Siles de La Paz, el 14/4.

Posibles formaciones:

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Ezequiel Bonifacio, Leonard Costa, Sheyko Studer, Luciano Gómez; Rodrigo Atencio, Stéfano Moreyra, Tomás Bottari o José Florentín; Matías Fernández o Rodrigo Atencio, Fabrizio Sartori y Sebastián Villa. DT: Alfredo Berti.

Bolívar: Carlos Lampe; Escleizon Frieta, Xavier Arreaga, Santiago Echeverría, José Sagredo; Leonel Justiniano, Erwin Saavedra, Christian Alemán, Brian Oyola, Martín Cauteruccio, Jhon Velasquez. DT: Flavio Robatto.

Hora: 19

TV: Fox Sports

Árbitro: José Cabero (CHI)

VAR: Juan Lara (CHI)

Estadio: Malvinas Argentinas

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