Deportes

Así juega Juan Sayago, el juvenil de las Inferiores de River Plate que el Flamengo incluyó en la lista para la Copa Libertadores

El enlace, de 18 años, pasó de la Quinta División al Sub 20 del equipo carioca en calidad de cedido. Es uno de los 50 jugadores habilitados para defender el título que brasileños lograron en 2025

Guardar
El día que el juvenil de River Plate, Juan Sayago, debutó en el Sub 20 de Flamengo y su gol al Corinthians

Juan Sayago fue incluido en la lista de buena fe del Flamengo para disputar la Copa Libertadores, tras su llegada en condición de préstamo desde las inferiores de River Plate en febrero de este año. El mediocampista ofensivo, de apenas 18 años, forma ahora parte de los cincuenta futbolistas que conforman la nómina oficial del club brasileño, que defenderá su título conseguido el año pasado.

El volante, nacido en Santa Rosa, La Pampa, migró al Flamengo Sub-20 antes de haber debutado siquiera con la Reserva de River. Sayago se integró al equipo juvenil del vigente campeón de América a partir de una cesión a préstamo de un año, con una opción de compra de USD 1.000.000 por el 50% de su pase.

Previo a su partida a Brasil, Sayago fue una de las figuras destacadas de la Quinta División de River durante la temporada pasada, donde convirtió cinco goles en 27 encuentros oficiales.

Jugadas de Juan Sayago en la Juveniles de River Plate

Su desempeño llamó la atención del cuerpo técnico dirigido por Leonardo Jardim, técnico principal del elenco juvenil, quien decidió sumarlo a la convocatoria para la máxima competición de clubes de Sudamérica. El futbolista, que llevará el dorsal con el número 50, todavía cuenta con contrato vigente en River Plate hasta diciembre de 2028, lo que mantiene su futuro sujeto a la evolución de su préstamo y a la eventual aplicación de la opción de compra.

Sayago pertenece a la categoría 2007, la misma de otros talentos argentinos de proyección internacional, como el delantero de Real Madrid, Franco Mastantuono. Su carrera comenzó en el Deportivo Mac Allister, fundado en 1998 en Santa Rosa, La Pampa, por los hermanos Carlos Javier y Carlos Patricio Mac Allister.

Sus condiciones quedaron expuestas en la entidad pampeana y fue reclutado por River para incorporar a la Séptima División en 2023. En ese ciclo, Sayago utilizó la camiseta número 10 en el equipo juvenil, evidenciando su perfil de enganche clásico con capacidad de conducción y asistencia.

Jugadas de Juan Sayago en el Club Deportivo Mac Allister, donde jugó hasta junio de 2023

El joven mediocampista es resistente al contacto, capaz de proteger la pelota de espaldas y exhibir control orientado en espacios reducidos.

Su caso se vincula con la tradición formativa de River, que en los últimos tiempos nutrió a la élite mundial con futbolistas como Julián Álvarez y Enzo Fernández, ambos campeones del mundo con la selección argentina. Flamengo, siempre atento al talento sudamericano, apostó por Sayago como una inversión de futuro, dándole un lugar en una de sus categorías más competitivas incluso antes de tener experiencia en la Reserva argentina.

Juan Sayago figura en la lista de buena fe con el número 50.
Juan Sayago figura en la lista de buena fe con el número 50.

La fase de grupos de la Copa Libertadores inicia con la ausencia de River Plate, que este año participará en la Copa Sudamericana tras no lograr la clasificación directa al máximo certamen continental. El Flamengo, en cambio, es cabeza de serie del Grupo A junto a Estudiantes de La Plata, Cusco FC e Independiente Medellín, abriendo su participación frente al equipo peruano en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Si bien el club brasileño incluyó al joven argentino en este primer ciclo de forma protocolar, desde Núñez se mantiene un seguimiento estrecho a su adaptación y rendimiento en el competitivo medio brasileño.

Temas Relacionados

Juan SayagoRiver PlateFlamengoCopa Libertadores de Américadeportes-argentina

Últimas Noticias

Boca Juniors inicia su sueño en la Copa Libertadores ante la Universidad Católica en Chile: formaciones confirmadas

El Xeneize visita al conjunto chileno por la primera fecha del certamen continental. Arrancará a las 21:30

Boca Juniors inicia su sueño en la Copa Libertadores ante la Universidad Católica en Chile: formaciones confirmadas

Con un regreso esperado y un estreno: los 24 citados por Coudet para el debut de River Plate en la Copa Sudamericana

El Millonario buscará estirar su racha positiva ante Blooming: lleva cuatro triunfos consecutivos

Con un regreso esperado y un estreno: los 24 citados por Coudet para el debut de River Plate en la Copa Sudamericana

Vélez goleó 4-1 a Deportivo Armenio y se clasificó a los 16avos de final de la Copa Argentina: así quedó el cuadro

El Fortín se estrenó de la mejor manera contra el equipo de la B Metropolitana. En primer turno, San Martín de Tucumán eliminó por penales a Estudiantes de Río Cuarto

Vélez goleó 4-1 a Deportivo Armenio y se clasificó a los 16avos de final de la Copa Argentina: así quedó el cuadro

“Otro paso rumbo al sueño”: la noticia que recibió Boca de cara a la ampliación de La Bombonera

Ferrosur notificó al club que el plan para construir torres y pasarelas sobre las vías ya fue ingresado oficialmente ante el organismo regulador. Los detalles

“Otro paso rumbo al sueño”: la noticia que recibió Boca de cara a la ampliación de La Bombonera

El argentino Faustino Oro, de 12 años, comenzó con un triunfo su paso por el Abierto de ajedrez de Menorca

El prodigio venció al indio N. Lokesh en 26 movimientos y dio un paso importante en su objetivo de lograr la tercera norma para convertirse en Gran Maestro

El argentino Faustino Oro, de 12 años, comenzó con un triunfo su paso por el Abierto de ajedrez de Menorca
DEPORTES
Boca Juniors inicia su sueño en la Copa Libertadores ante la Universidad Católica en Chile: formaciones confirmadas

Boca Juniors inicia su sueño en la Copa Libertadores ante la Universidad Católica en Chile: formaciones confirmadas

Con un regreso esperado y un estreno: los 24 citados por Coudet para el debut de River Plate en la Copa Sudamericana

Vélez goleó 4-1 a Deportivo Armenio y se clasificó a los 16avos de final de la Copa Argentina: así quedó el cuadro

“Otro paso rumbo al sueño”: la noticia que recibió Boca de cara a la ampliación de La Bombonera

El argentino Faustino Oro, de 12 años, comenzó con un triunfo su paso por el Abierto de ajedrez de Menorca

TELESHOW
Ca7riel y Paco Amoroso contaron detalles de sus nuevos looks total black: “Nos vemos hermosos”

Ca7riel y Paco Amoroso contaron detalles de sus nuevos looks total black: “Nos vemos hermosos”

El impactante nuevo look de Morena, la hija de Pablo Echarri y Nancy Dupláa

Emilia Mernes mostró qué hacía cuando explotó el escándalo con Tini Stoessel: “Estamos indecisos”

Timoteo, el hijo menor de Juana Repetto, fue dado de alta después de la operación a la que fue sometido: “Team completo”

Ángel de Brito contó la tremenda pelea de Marcela Tauro con Matilda Blanco: “No saben las cosas que le dijo”

INFOBAE AMÉRICA

Irán confirmó el acuerdo para un alto el fuego de dos semanas con Estados Unidos y anunció la apertura del estrecho de Ormuz

Irán confirmó el acuerdo para un alto el fuego de dos semanas con Estados Unidos y anunció la apertura del estrecho de Ormuz

Tesla se libra de sanciones en EE. UU. tras investigación por fallos en su función remota

Trump anunció un alto el fuego de dos semanas con Irán y dijo que el régimen acordó abrir el estrecho de Ormuz

A horas de que expire el plazo de Trump a Irán, bombardeos aéreos golpearon instalaciones estratégicas en Teherán

La embajadora nicaragüense en Cuba es destituida por el régimen de Ortega