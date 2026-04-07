Así juega Juan Sayago, el juvenil de las Inferiores de River Plate que el Flamengo incluyó en la lista para la Copa Libertadores

El día que el juvenil de River Plate, Juan Sayago, debutó en el Sub 20 de Flamengo y su gol al Corinthians

Juan Sayago fue incluido en la lista de buena fe del Flamengo para disputar la Copa Libertadores, tras su llegada en condición de préstamo desde las inferiores de River Plate en febrero de este año. El mediocampista ofensivo, de apenas 18 años, forma ahora parte de los cincuenta futbolistas que conforman la nómina oficial del club brasileño, que defenderá su título conseguido el año pasado.

El volante, nacido en Santa Rosa, La Pampa, migró al Flamengo Sub-20 antes de haber debutado siquiera con la Reserva de River. Sayago se integró al equipo juvenil del vigente campeón de América a partir de una cesión a préstamo de un año, con una opción de compra de USD 1.000.000 por el 50% de su pase.

Previo a su partida a Brasil, Sayago fue una de las figuras destacadas de la Quinta División de River durante la temporada pasada, donde convirtió cinco goles en 27 encuentros oficiales.

Jugadas de Juan Sayago en la Juveniles de River Plate

Su desempeño llamó la atención del cuerpo técnico dirigido por Leonardo Jardim, técnico principal del elenco juvenil, quien decidió sumarlo a la convocatoria para la máxima competición de clubes de Sudamérica. El futbolista, que llevará el dorsal con el número 50, todavía cuenta con contrato vigente en River Plate hasta diciembre de 2028, lo que mantiene su futuro sujeto a la evolución de su préstamo y a la eventual aplicación de la opción de compra.

Sayago pertenece a la categoría 2007, la misma de otros talentos argentinos de proyección internacional, como el delantero de Real Madrid, Franco Mastantuono. Su carrera comenzó en el Deportivo Mac Allister, fundado en 1998 en Santa Rosa, La Pampa, por los hermanos Carlos Javier y Carlos Patricio Mac Allister.

Sus condiciones quedaron expuestas en la entidad pampeana y fue reclutado por River para incorporar a la Séptima División en 2023. En ese ciclo, Sayago utilizó la camiseta número 10 en el equipo juvenil, evidenciando su perfil de enganche clásico con capacidad de conducción y asistencia.

Jugadas de Juan Sayago en el Club Deportivo Mac Allister, donde jugó hasta junio de 2023

El joven mediocampista es resistente al contacto, capaz de proteger la pelota de espaldas y exhibir control orientado en espacios reducidos.

Su caso se vincula con la tradición formativa de River, que en los últimos tiempos nutrió a la élite mundial con futbolistas como Julián Álvarez y Enzo Fernández, ambos campeones del mundo con la selección argentina. Flamengo, siempre atento al talento sudamericano, apostó por Sayago como una inversión de futuro, dándole un lugar en una de sus categorías más competitivas incluso antes de tener experiencia en la Reserva argentina.

Juan Sayago figura en la lista de buena fe con el número 50.

La fase de grupos de la Copa Libertadores inicia con la ausencia de River Plate, que este año participará en la Copa Sudamericana tras no lograr la clasificación directa al máximo certamen continental. El Flamengo, en cambio, es cabeza de serie del Grupo A junto a Estudiantes de La Plata, Cusco FC e Independiente Medellín, abriendo su participación frente al equipo peruano en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Si bien el club brasileño incluyó al joven argentino en este primer ciclo de forma protocolar, desde Núñez se mantiene un seguimiento estrecho a su adaptación y rendimiento en el competitivo medio brasileño.