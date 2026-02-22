Paola Suárez inició su ciclo como capitana argentina en la Billie Jean King Cup: “Es un desafío enorme”

Paola Suárez fue presentada oficialmente como capitana del equipo argentino de Billie Jean King Cup en el Club Náutico Hacoaj, donde inició una nueva etapa al frente del tenis femenino nacional (Crédito: Prensa AAT)

Después de varios años alejada del circuito, Paola Suárez volvió a pisar una cancha con rol oficial. El Club Náutico Hacoaj fue el escenario de los primeros pasos de la flamante capitana del equipo argentino de Billie Jean King Cup, que asumió el mando de las chicas con la misma impronta competitiva que la llevó a lo más alto.

Con paso firme aunque medido, acompañada por su hijo Álvaro, español, de 10 años y fanático del Real Oviedo, la ex número 1 del mundo en dobles —ganadora de 44 títulos en la especialidad y top 10 en singles— comenzó a escribir a los 49 años un nuevo capítulo en el deporte que tantas alegrías le dio, envuelta en el afecto y el respeto que supo construir a lo largo de su carrera.

El regreso no fue una simple formalidad. Desde temprano se la vio involucrada, consultando cada detalle de lo que sería su primer contacto con las jugadoras argentinas. En primer lugar, Suárez brindó una conferencia de prensa en la que estuvo acompañada en el estrado por Mariano Hood, integrante del cuerpo técnico del histórico equipo campeón de la Copa Davis; Mariano Zabaleta y Florencia Labat, vicepresidentes primero y segunda de la Asociación Argentina de Tenis, respectivamente.

Todo ocurrió ante la atenta mirada de las jugadoras que iban llegando a las instalaciones del club de la Zona Norte del conurbano bonaerense: Nadia Podoroska, Julia Riera, Lourdes Carlé, Jazmín Ortenzi, Berta Bonardi, Florencia Urrutia, Justina González Daniele, Carla Markus, Luciana Moyano y Sol Larraya Guidi.

Detrás de esa figura serena está la chica que nació en Pergamino y que dejó su ciudad siendo adolescente para perseguir un sueño que con el tiempo se transformaría en una carrera extraordinaria. Forjada en la cultura del esfuerzo, atravesó lesiones -entre la más recordada su operación de cadera-, derrotas y momentos de incertidumbre antes de consolidarse como una de las mejores doblistas del mundo. Su sociedad histórica con Virginia Ruano Pascual la catapultó definitivamente a la elite y la convirtió en referencia ineludible del tenis femenino argentino.

“Estoy feliz, muy ilusionada con esta oportunidad. Es un desafío enorme y lo tomo con mucha responsabilidad”, expresó a Infobae en sus primeras palabras como capitana, dejando en evidencia que la decisión de asumir el cargo fue meditada y acompañada por su entorno. La ex número uno entiende que el desafío excede lo táctico: se trata de construir identidad, fortalecer el sentido de pertenencia y potenciar a un grupo que busca consolidarse en la elite.

Paola Suárez, junto a las jugadoras Nadia Podoroska, Julia Riera, Lourdes Carlé, Jazmín Ortenzi, Berta Bonardi, Florencia Urrutia, Justina González Daniele, Carla Markus, Luciana Moyano y Sol Larraya Guidi, durante su presentación oficial como capitana del equipo argentino de Billie Jean King Cup (Crédito: Prensa AAT)

Lejos del vértigo del tour, Suárez construyó en los últimos años una vida ligada a la formación y al desarrollo. Instalada en Europa durante gran parte de su carrera, hoy reparte su tiempo entre proyectos vinculados a academias y actividades sociales, donde trabaja con chicos y chicas transmitiendo valores que van más allá del resultado. El compromiso, la resiliencia y la educación aparecen como pilares de una etapa más reflexiva, pero igualmente competitiva.

Durante la jornada en Náutico Hacoaj se mostró cercana, predispuesta a escuchar y a compartir vivencias. “Quiero estar cerca de las chicas, ayudarlas desde mi experiencia. Cada una tiene su camino, pero el equipo es lo más importante”, sostuvo, en una declaración que refleja su ADN competitivo. No es casual: gran parte de su carrera estuvo marcada por el dobles, una especialidad donde la comunicación, la empatía y la estrategia colectiva son determinantes.

El vínculo con la competencia, aunque desde otro rol, permanece intacto. Se la vio caminar la cancha con intensidad, intervenir en aspectos puntuales y marcar conceptos con claridad. “Me gusta el compromiso que veo. Hay mucho potencial y muchas ganas”, señaló tras el primer contacto formal con el plantel, dejando una sensación optimista sobre lo que puede venir.

El contexto también tuvo un matiz emotivo. A un costado, su hijo siguió cada movimiento, testigo privilegiado de una jornada cargada de simbolismo. Para Suárez, significó unir pasado y presente: la campeona que fue y la conductora que empieza a ser. El afecto del ambiente, los saludos y las muestras de reconocimiento confirmaron que su legado sigue vigente.

Así, el tenis argentino femenino inicia una nueva etapa con una referente histórica al frente. No se trata solo de sumar un nombre ilustre, sino de incorporar una mirada con recorrido internacional, sensibilidad competitiva y vocación formadora. En Hacoaj comenzó esta historia. Y aunque recién da sus primeros pasos, Paola Suárez ya dejó claro que su impronta seguirá marcando el rumbo.

Paola Suárez se convirtió en la capitana argentina número 19 en la historia de la Billie Jean King Cup (Crédito: Prensa AAT)