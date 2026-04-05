El histórico gol de cabeza de Lionel Messi en el estreno del nuevo estadio del Inter Miami, filmado desde las gradas

El astro argentino convirtió el primer tanto del Inter Miami en su nueva casa

En la noche en que el Inter Miami estrenó oficialmente su nueva casa llamada Nu Stadium en el Freedom Park, Lionel Messi inscribió su nombre en la historia del club al marcar de cabeza el primer gol de su equipo en el nuevo recinto en el empate 2-2 contra el Austin FC por la Major League Soccer (MLS). Con el correr de las horas, el golazo de cabeza del astro argentino se viralizó en redes y se conocieron nuevos ángulos desde las flamantes gradas.

Más allá de que el equipo visitante logró adelantarse en el marcador gracias a un gol de Guilherme Biro en el amanecer del encuentro, el rosarino talló su nombre como el primer goleador de Las Garzas. Sin demora, Messi respondió a los 9 minutos del primer tiempo con una elaborada jugada de la ofensiva del cuadro de Javier Mascherano, que terminó con la propia Pulga conectando de cabeza un centro de Ian Fray y venciendo al arquero Brad Stuver.

Una grabación desde las tribunas difundida por las propias redes de la MLS reflejó el impacto del gol del capitán de la selección argentina: desde el rugido del grito de gol hasta la euforia de los aficionados. Incluso el club añadió unas columnas de humo detrás de los arcos que se encienden en las conversiones del Inter Miami.

El rosarino generó constantes ocasiones de peligro a lo largo del partido: dispuso de un tiro libre desviado, un remate a quemarropa que el arquero Stuver logró bloquear y una jugada individual que finalizó en saque de arco. El encuentro se mantuvo tenso hasta la segunda mitad, cuando Jeyden Nelson aprovechó una pérdida de balón de Messi para poner en ventaja nuevamente a Austin FC a los 53 minutos. Sobre el final, el empate definitivo para Las Garzas llegó con un gol de Luis Suárez.

El rosarino apareció para empatar 1-1 el encuentro frente al Austin FC

El ídolo rosarino de 38 años contabiliza 1145 partidos profesionales en su carrera con 903 goles y 408 asistencias. Sus estadísticas se reparten entre Barcelona (672 goles y 269 asistencias en 778 partidos), PSG (32 goles y 34 asistencias en 75 partidos), la selección argentina (116 goles y 62 asistencias en 198 partidos) e Inter Miami (83 goles y 43 asistencias en 94 partidos).

La decisión de Inter Miami de promover la “Leo Messi Stand” establece un nuevo estándar en la cultura del deporte profesional, ya que se trata de la primera vez que un jugador en actividad recibe tal distinción en el estadio donde disputa sus encuentros. El club definió la inauguración de la Grada Este como un intento de perpetuar su legado y reforzar el vínculo emocional con los aficionados, reconociendo la huella inmediata que Messi dejó desde su llegada.

El impacto institucional de Messi ha ido mucho más allá de lo deportivo: desde su debut en Inter Miami, la franquicia registró un crecimiento sostenido en visibilidad global, atracción de patrocinadores y consolidación como punto de referencia dentro de la MLS. La dirigencia subraya que su contribución no se agota en los números ni en los trofeos, sino que reside en la transformación que su figura trajo tanto dentro como fuera del campo.

La pelea de los 1000 goles con Cristiano Ronaldo

Ya convertido en el máximo artillero histórico de Argentina y el jugador con más partidos con la Selección, Leo es además el segundo futbolista con más tantos a nivel profesional en la historia y escolta también en la lista de anotadores a nivel selecciones.

Con su grito ante Austin FC, el rosarino acumula 903 en 1.146 partidos, mientras que el portugués ostenta 967 goles en 1.307 partidos. CR7 firmó un doblete en la victoria del Al-Nassr por 5-2 sobre el Al-Najma SC.

En la estadística internacional, Cristiano Ronaldo mantiene la ventaja en goles a nivel de selecciones, con 143 tantos, mientras que Lionel Messi registra 116. Ali Daei, de Irán, completa el podio con 109 goles. Por clubes, Messi ha anotado 673 goles y repartido 269 asistencias en 778 partidos con el Barcelona; 32 goles y 34 asistencias en 75 partidos con el París Saint-Germain; 83 goles y 43 asistencias en 94 partidos con el Inter Miami y 116 goles en 198 presentaciones con la selección argentina.

El argentino ostenta además el récord de títulos en la historia del fútbol, con un total de 48: 35 con el Barcelona, 3 con el PSG, 6 con la selección argentina y 3 con el Inter Miami. En la última temporada, Messi cerró con 46 goles, superando algunas de sus campañas en el Barcelona y ubicándose entre los máximos goleadores del mundo, junto a Kylian Mbappé (59 goles en 2025), Harry Kane (54) y Erling Haaland (51).

GOLES DE MESSI EN CADA AÑO CALENDARIO

1- 91 goles en el 2012 (Barcelona/Selección Argentina)

2- 60 goles en el 2010 (Barcelona/Selección Argentina)

3- 59 goles en el 2011 (Barcelona/Selección Argentina)

4- 59 goles en el 2016 (Barcelona/Selección Argentina)

5- 58 goles en el 2014 (Barcelona/Selección Argentina)

6- 54 goles en el 2017 (Barcelona/Selección Argentina)

7- 52 goles en el 2015 (Barcelona/Selección Argentina)

8- 51 goles en el 2018 (Barcelona/Selección Argentina)

9- 50 goles en el 2019 (Barcelona/Selección Argentina)

10- 46 goles en el 2025 (Inter Miami/Selección Argentina)

11- 45 goles en el 2013 (Barcelona/Selección Argentina)

12- 43 goles en el 2021 (Barcelona/PSG/Selección Argentina)

13- 41 goles en el 2009 (Barcelona/Selección Argentina)

14- 35 goles en el 2022 (PSG/Selección Argentina)

15- 31 goles en el 2007 (Barcelona/Selección Argentina)

16- 29 goles en el 2024 (Inter Miami/Selección Argentina)

17- 28 goles en el 2023 (PSG/Inter Miami/Selección Argentina)

18- 27 goles en el 2020 (Barcelona/Selección Argentina)

19- 22 goles en el 2008 (Barcelona/Selección Argentina)

20- 12 goles en el 2006 (Barcelona/Selección Argentina)

21- 7 goles en el 2026 (Inter Miami/Selección Argentina)*

22- 3 goles en el 2005 (Barcelona/Selección Argentina)**

23- 0 goles en el 2004 (debut en Barcelona)

* Temporada en curso

** También anotó 6 goles en el Mundial Sub 20 de Países Bajos