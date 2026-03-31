Saldo positivo para los argentinos en Marrakech: Camilo Ugo Carabelli y Marco Trungelliti festejaron en el debut

Camilo Ugo Carabelli revirtió un resultado adverso en el debut (Fuente: REUTERS/Yves Herman)

El tenis argentino tuvo un inicio con balance favorable en el ATP 250 de Marrakech: hubo dos victorias y una derrota en la jornada de este miércoles, por la primera ronda del cuadro principal.

Una de las alegrías del día fue para Camilo Ugo Carabelli (67° del ranking mundial), quien logró una trabajada victoria frente al kazajo Timofey Skatov (202°). El argentino se impuso por 6-7 (2), 6-3 y 6-4 en un encuentro cambiante, en el que supo sobreponerse tras ceder el primer set en el tie break.

Pese a que estuvo lejos de su mejor versión y sufrió más de la cuenta para eliminar a un rival inferior, el Brujo mostró temple para revertir el desarrollo adverso. A partir de un juego más sólido desde el fondo de la cancha, logró inclinar el partido a su favor.

Con este triunfo, Ugo Carabelli avanzó a los octavos de final, instancia en la que enfrentará al ascendente peruano Ignacio Buse (59°), verdugo del ex Top 10 italiano Matteo Berrettini (91°) en el debut.

También celebró Marco Trungelliti (117°), quien superó con autoridad al portugués Henrique Rocha (133°) por 7-6 (5) y 6-2. El santiagueño resolvió un primer set muy parejo, que se definió en el desempate, y luego dominó con claridad en el segundo parcial para sellar su clasificación.

Trunge prolongó su buen momento en el circuito a partir de su solidez y experiencia para sacar adelante partidos exigentes en este tipo de torneos. De esta manera, el argentino alimentó su ilusión de llegar al Top 100 por primera vez en su carrera.

Su próximo rival será el polaco Kamil Majchrzak (53° y quinto cabeza de serie) que provocó la nota negativa para la delegación albiceleste al eliminar a Juan Manuel Cerúndolo (69°) con parciales de 6-3, 3-6 y 6-3.

Trungelliti brilló en su debut en Marrakech

El menor de los hermanos no logró sostener la regularidad a lo largo del encuentro y desechó la oportunidad de estirar la buena racha que inició a fines de la temporada pasada.

Tras ceder el primer set, Juanma reaccionó en el segundo parcial, pero en el tramo decisivo volvió a ceder su servicio en momentos clave, lo que terminó por inclinar el resultado en favor de su rival.

El torneo de Marrakech, en Marruecos, se juega sobre polvo de ladrillo y reparte 612.620 euros en premios. El principal favorito es el ítalo-argentino Luciano Darderi, que además es el campeón defensor.

Thiago Tirante tuvo un debut arrollador en Houston

En el ATP 250 de Houston, Estados Unidos, Thiago Tirante (83°) tuvo un estreno a pura contundencia y el local Colton Smith (163°) lo sufrió.

Fue triunfo por 6-0 y 6-3 para el platense, que dominó el desarrollo de principio a fin y no le dio opciones a su rival.

Afirmado en el Top 100 desde el inicio de la presente temporada, Tirante tiene margen para seguir escalando posiciones en la gira de polvo de ladrillo. Su próximo rival será otro jugador local: Mackenzie Mcdonald (125°).

El torneo de Houston se juega sobre polvo de ladrillo y reparte USD 700.045 en premios.