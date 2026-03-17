Deportes

Argentina quiere organizar el Mundial de Rugby 2035: la visita que refuerza el sueño

El país presentó su candidatura para acoger el torneo, fortalecida por una visita clave y el apoyo de Sudamérica, que impulsa la integración de Brasil, Chile y Uruguay en la propuesta

Guardar
Argentina quiere organizar el Mundial
Argentina quiere organizar el Mundial de Rugby 2035: la visita que refuerza el sueño

La Argentina avanzó en su postulación para organizar el Mundial de Rugby 2035 tras recibir la visita de Alan Gilpin, Director Ejecutivo de World Rugby, quien sostuvo reuniones clave en Buenos Aires con las principales autoridades del rugby nacional y regional. El país encabeza el proyecto sudamericano que busca llevar por primera vez el torneo más importante del rugby a esta parte del mundo.

La postulación, liderada por la Unión Argentina de Rugby (UAR), cuenta con el respaldo de Sudamérica Rugby y se propone integrar a las uniones de Brasil, Chile y Uruguay en el desarrollo de la candidatura. La visita de Gilpin incluyó una jornada de trabajo junto a Gabriel Travaglini (presidente de la UAR), Félix Páez Molina (vicepresidente), Agustín Pichot (miembro del Consejo de World Rugby y del EXCO de SANZAAR) y Sol Iglesias (gerente general de la UAR).

Alan Gilpin, Director Ejecutivo de
Alan Gilpin, Director Ejecutivo de World Rugby

En declaraciones recogidas por UAR, Travaglini sostuvo: “La candidatura de 2035 representa un objetivo federal y un proyecto de legado que trasciende nuestras fronteras. Recibir a Alan Gilpin para avanzar en este análisis técnico es un paso fundamental para demostrar que la región está preparada. Queremos un mundial que refleje la pasión y el desarrollo que el rugby ha logrado en cada rincón de nuestro territorio”.

El gobierno argentino formalizó su apoyo a la postulación, un requisito considerado decisivo por World Rugby para la evaluación de cualquier sede. El proceso para definir el anfitrión del Mundial de 2035 ya está en marcha y contempla varias etapas: la presentación de expresiones de interés en octubre de 2025, la entrega de cuestionarios detallados en el tercer trimestre de 2026, las visitas de inspección y evaluaciones de viabilidad a fines de 2026 y principios de 2027, la identificación de la sede preferida en mayo de 2027 y el anuncio oficial en noviembre de ese año.

Gabriel Travaglini, presidente de UAR
Gabriel Travaglini, presidente de UAR

La propuesta argentina prevé la utilización de la mayor parte de las sedes dentro del país, aunque se proyecta incluir al menos una ciudad en Brasil, Chile y Uruguay. Entre los países que han manifestado su interés en organizar la competencia figuran España, Italia, Japón y Emiratos Árabes Unidos, lo que anticipa un proceso competitivo para la elección de la sede.

Durante su estadía, Gilpin también mantuvo encuentros en el marco de la doble fecha sudamericana del World Rugby Sevens Challenger Series, que contempla torneos en Montevideo y San Pablo, una señal del acercamiento institucional entre Sudamérica Rugby y World Rugby tras años de tensiones.

El proyecto de la UAR se enmarca en una tradición local de organización de grandes eventos deportivos: la Argentina ha sido sede de Mundiales de fútbol (1978), básquet (1950 y 1990) y vóley (1982 y 2002), aunque el rugby de mayores aún no tuvo su cita mundialista en el país.

La decisión sobre la sede definitiva del Mundial de Rugby 2035 se conocerá en noviembre de 2027, cuando el Consejo de World Rugby realice el anuncio oficial. Mientras tanto, la postulación sudamericana consolida su estrategia e incrementa su visibilidad ante la dirigencia internacional.

Temas Relacionados

deportes-internacionalUARArgentinaMundial de Rugby 2035Unión Argentina de RugbyAlan GilpinWorld RugbyGabriel Travaglini

Últimas Noticias

Histórico: Sporting Lisboa remontó un 0-3 en el alargue, goleó 5-0 al Bodo Glimt y jugará los cuartos de la Champions League

Tras su proeza, el cuadro portugués espera por Arsenal o Bayer Leverkusen

Histórico: Sporting Lisboa remontó un

PSG goleó al Chelsea de Enzo Fernández con un global de 8-2 y se clasificó a los cuartos de final de la Champions League

El conjunto inglés no pudo ante el poderío del campeón europeo y quedó eliminado. Además, Sporting Lisboa venció al Bodo Glimt y juegan Manchester City-Real Madrid y Arsenal-Bayer Leverkusen

PSG goleó al Chelsea de

El secreto de Colapinto para defenderse de Ocon en el GP de China, bajo la lupa de un especialista

El análisis del ex piloto Cochito López, quien conoce a la perfección la gestión de energía. Las maniobras clave del corredor de Alpine para mantener su posición

El secreto de Colapinto para

“Es como si Messi jugara al hockey sobre hielo”: el gol al que ya califican como el mejor de la historia

Semyon Der-Arguchintsev le dio el triunfo al Dynamo Moscú ante el Spartak con una jugada que dio la vuelta al mundo. La divertida reacción de su entrenador

“Es como si Messi jugara

La confesión de una estrella internacional: “La adicción a los videojuegos me llevó a fracasar en el Real Madrid”

El brasileño Zé Roberto afrontó noches de insomnio y malos hábitos cuando se compró la PlayStation: “Perdí todo mi rendimiento, llegaba al club para entrenar con ojeras”

La confesión de una estrella
DEPORTES
PSG goleó al Chelsea de

PSG goleó al Chelsea de Enzo Fernández con un global de 8-2 y se clasificó a los cuartos de final de la Champions League

El secreto de Colapinto para defenderse de Ocon en el GP de China, bajo la lupa de un especialista

Histórico: Sporting Lisboa remontó un 0-3 en el alargue, goleó 5-0 al Bodo Glimt y jugará los cuartos de la Champions League

“Es como si Messi jugara al hockey sobre hielo”: el gol al que ya califican como el mejor de la historia

La confesión de una estrella internacional: “La adicción a los videojuegos me llevó a fracasar en el Real Madrid”

TELESHOW
Barby Franco mostró su paseo

Barby Franco mostró su paseo por la favela Rocinha: “Yo viví en una”

Un nuevo comentario racista sacudió la casa de Gran Hermano y las redes piden expulsión

¿De qué se ríe este niño?

El ex de Furia habló de su situación laboral a dos años de su salida de Gran Hermano: “Yendo a la fábrica”

Luciana Martínez habló luego de su detención: “Necesito contención y visitar médicos”

INFOBAE AMÉRICA

Panamá y Argentina avanzan en

Panamá y Argentina avanzan en hoja de ruta para acuerdo comercial bajo normas del Mercosur

“La inteligencia artificial es prioridad institucional”: universidad peruana presenta nueva estrategia de gestión educativa y formación docente

Mantienen cobro de 1,000 lempiras a autobuses turísticos en temporada alta en Tela, Honduras

Incendio en reserva natural de Panamá fue provocado, aseguran autoridades

Green River: así será el río artificial de Egipto que promete transformar aguas residuales en un oasis urbano