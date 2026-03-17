Argentina quiere organizar el Mundial de Rugby 2035: la visita que refuerza el sueño

La Argentina avanzó en su postulación para organizar el Mundial de Rugby 2035 tras recibir la visita de Alan Gilpin, Director Ejecutivo de World Rugby, quien sostuvo reuniones clave en Buenos Aires con las principales autoridades del rugby nacional y regional. El país encabeza el proyecto sudamericano que busca llevar por primera vez el torneo más importante del rugby a esta parte del mundo.

La postulación, liderada por la Unión Argentina de Rugby (UAR), cuenta con el respaldo de Sudamérica Rugby y se propone integrar a las uniones de Brasil, Chile y Uruguay en el desarrollo de la candidatura. La visita de Gilpin incluyó una jornada de trabajo junto a Gabriel Travaglini (presidente de la UAR), Félix Páez Molina (vicepresidente), Agustín Pichot (miembro del Consejo de World Rugby y del EXCO de SANZAAR) y Sol Iglesias (gerente general de la UAR).

Alan Gilpin, Director Ejecutivo de World Rugby

En declaraciones recogidas por UAR, Travaglini sostuvo: “La candidatura de 2035 representa un objetivo federal y un proyecto de legado que trasciende nuestras fronteras. Recibir a Alan Gilpin para avanzar en este análisis técnico es un paso fundamental para demostrar que la región está preparada. Queremos un mundial que refleje la pasión y el desarrollo que el rugby ha logrado en cada rincón de nuestro territorio”.

El gobierno argentino formalizó su apoyo a la postulación, un requisito considerado decisivo por World Rugby para la evaluación de cualquier sede. El proceso para definir el anfitrión del Mundial de 2035 ya está en marcha y contempla varias etapas: la presentación de expresiones de interés en octubre de 2025, la entrega de cuestionarios detallados en el tercer trimestre de 2026, las visitas de inspección y evaluaciones de viabilidad a fines de 2026 y principios de 2027, la identificación de la sede preferida en mayo de 2027 y el anuncio oficial en noviembre de ese año.

Gabriel Travaglini, presidente de UAR

La propuesta argentina prevé la utilización de la mayor parte de las sedes dentro del país, aunque se proyecta incluir al menos una ciudad en Brasil, Chile y Uruguay. Entre los países que han manifestado su interés en organizar la competencia figuran España, Italia, Japón y Emiratos Árabes Unidos, lo que anticipa un proceso competitivo para la elección de la sede.

Durante su estadía, Gilpin también mantuvo encuentros en el marco de la doble fecha sudamericana del World Rugby Sevens Challenger Series, que contempla torneos en Montevideo y San Pablo, una señal del acercamiento institucional entre Sudamérica Rugby y World Rugby tras años de tensiones.

El proyecto de la UAR se enmarca en una tradición local de organización de grandes eventos deportivos: la Argentina ha sido sede de Mundiales de fútbol (1978), básquet (1950 y 1990) y vóley (1982 y 2002), aunque el rugby de mayores aún no tuvo su cita mundialista en el país.

La decisión sobre la sede definitiva del Mundial de Rugby 2035 se conocerá en noviembre de 2027, cuando el Consejo de World Rugby realice el anuncio oficial. Mientras tanto, la postulación sudamericana consolida su estrategia e incrementa su visibilidad ante la dirigencia internacional.