Malas noticias en Boca Juniors: se confirmó la lesión de Agustín Marchesín

A la espera del anuncio oficial de Boca Juniors, se confirmó la baja de Agustín Marchesín por un desgarro en el aductor, lesión que lo dejará fuera de las canchas en un tramo decisivo de la temporada. El diagnóstico se conoció tras los estudios médicos realizados luego del triunfo del equipo ante Instituto en La Bombonera, por el Torneo Apertura. El arquero padeció la molestia en los minutos finales del encuentro y pidió el cambio antes de completar los 90 minutos.

Marchesín estará fuera de competencia por aproximadamente tres semanas, lo que implica que se perdería el duelo frente a Talleres por la Liga Profesional y el estreno internacional ante Universidad Católica, marcado para el 7 de abril por la fase de grupos de la Copa Libertadores. El club aún no emitió un parte médico oficial, pero este sería el plazo de recuperación estimado. El cuerpo técnico, encabezado por Claudio Úbeda, deberá reorganizar la defensa en medio de un calendario apretado.

Durante el partido ante Instituto, Marchesín intentó continuar tras sentir el dolor muscular, pero tras una atajada que agravó la molestia, solicitó la sustitución. En su lugar ingresó Leandro Brey, arquero de 23 años que ya había tenido participación en la Copa Argentina ante Gimnasia de Chivilcoy y algunos minutos frente a Instituto. La responsabilidad de cubrir el arco recae ahora sobre Brey, quien afrontará partidos clave tanto en el torneo local como en el certamen continental.

Leandro Brey sería el arquero frente a Talleres de Córdoba y en el debut de Boca en la Copa Libertadores (@BocaJrsOficial)

No es la primera vez que Brey reemplaza a Marchesín por lesión. En agosto y septiembre de 2025, el arquero juvenil asumió la titularidad tras otra lesión del experimentado guardameta. En aquella secuencia, Brey disputó encuentros exigentes, incluido el empate 1-1 ante Rosario Central en el estadio Gigante de Arroyito, donde cometió un error en un tiro de esquina que terminó en gol olímpico de Ángel Di María.

Además de la baja de Marchesín, Boca arrastra otras lesiones en el plantel. El club cuenta con ocho futbolistas en recuperación, entre ellos Santiago Ascacíbar, Exequiel Zeballos, Tomás Belmonte, Ángel Romero, Edinson Cavani, Milton Giménez, Carlos Palacios y Rodrigo Battaglia. El cuerpo técnico trabaja para recuperar piezas importantes de cara a la seguidilla de partidos, mientras algunos jugadores como Juan Barinaga y Alan Velasco ya sumaron minutos tras dejar atrás sus respectivas lesiones.

La ausencia de Marchesín representa un reto para Boca en el inicio de la máxima competencia continental. El técnico Úbeda apuesta por Brey, que buscará consolidarse en el arco y responder a la confianza en un contexto de alta exigencia, mientras el club espera la evolución del arquero titular para reincorporarse al equipo principal.