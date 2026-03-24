Deportes

Malas noticias en Boca Juniors: se confirmó la lesión de Agustín Marchesín

El arquero fue reemplazado en el complemento del juego ante Instituto y su presencia en el debut de la Copa Libertadores corre riesgo

Guardar

A la espera del anuncio oficial de Boca Juniors, se confirmó la baja de Agustín Marchesín por un desgarro en el aductor, lesión que lo dejará fuera de las canchas en un tramo decisivo de la temporada. El diagnóstico se conoció tras los estudios médicos realizados luego del triunfo del equipo ante Instituto en La Bombonera, por el Torneo Apertura. El arquero padeció la molestia en los minutos finales del encuentro y pidió el cambio antes de completar los 90 minutos.

Marchesín estará fuera de competencia por aproximadamente tres semanas, lo que implica que se perdería el duelo frente a Talleres por la Liga Profesional y el estreno internacional ante Universidad Católica, marcado para el 7 de abril por la fase de grupos de la Copa Libertadores. El club aún no emitió un parte médico oficial, pero este sería el plazo de recuperación estimado. El cuerpo técnico, encabezado por Claudio Úbeda, deberá reorganizar la defensa en medio de un calendario apretado.

Durante el partido ante Instituto, Marchesín intentó continuar tras sentir el dolor muscular, pero tras una atajada que agravó la molestia, solicitó la sustitución. En su lugar ingresó Leandro Brey, arquero de 23 años que ya había tenido participación en la Copa Argentina ante Gimnasia de Chivilcoy y algunos minutos frente a Instituto. La responsabilidad de cubrir el arco recae ahora sobre Brey, quien afrontará partidos clave tanto en el torneo local como en el certamen continental.

Leandro Brey sería el arquero
Leandro Brey sería el arquero frente a Talleres de Córdoba y en el debut de Boca en la Copa Libertadores (@BocaJrsOficial)

No es la primera vez que Brey reemplaza a Marchesín por lesión. En agosto y septiembre de 2025, el arquero juvenil asumió la titularidad tras otra lesión del experimentado guardameta. En aquella secuencia, Brey disputó encuentros exigentes, incluido el empate 1-1 ante Rosario Central en el estadio Gigante de Arroyito, donde cometió un error en un tiro de esquina que terminó en gol olímpico de Ángel Di María.

Además de la baja de Marchesín, Boca arrastra otras lesiones en el plantel. El club cuenta con ocho futbolistas en recuperación, entre ellos Santiago Ascacíbar, Exequiel Zeballos, Tomás Belmonte, Ángel Romero, Edinson Cavani, Milton Giménez, Carlos Palacios y Rodrigo Battaglia. El cuerpo técnico trabaja para recuperar piezas importantes de cara a la seguidilla de partidos, mientras algunos jugadores como Juan Barinaga y Alan Velasco ya sumaron minutos tras dejar atrás sus respectivas lesiones.

La ausencia de Marchesín representa un reto para Boca en el inicio de la máxima competencia continental. El técnico Úbeda apuesta por Brey, que buscará consolidarse en el arco y responder a la confianza en un contexto de alta exigencia, mientras el club espera la evolución del arquero titular para reincorporarse al equipo principal.

Temas Relacionados

Boca JuniorsAgustín MarchesínInstitutoCopa Libertadores

Últimas Noticias

Los tres goles de Gaich en nueve minutos en la victoria de Estudiantes: “Me llevo la pelota para la colección”

El elenco platense se impuso por 5-0 ante Central Córdoba y el delantero se destapó con un hat-trick: “No se me venía dando”

Los tres goles de Gaich

Salió a la luz el video de la provocación de Vinícius Junior a Giuliano Simeone durante el clásico de Madrid

El brasileño encendió la rivalidad en el Santiago Bernabéu durante el triunfo del Real Madrid ante el Atlético. También tuvo un cruce con Diego Simeone

Salió a la luz el

Fernando Gago fue presentado como técnico de la Universidad de Chile: “Vamos a afrontar todos los partidos como si fueran finales”

El entrenador argentino se hizo cargo del plantel del elenco trasandino en reemplazo de Francisco Meneghini

Fernando Gago fue presentado como

La impactante imagen que compartió Cristiano Ronaldo entrenando a su 41 años: “Piernas de acero”

El luso, que se está recuperando de una lesión, sorprendió con una postal en su cuenta de Instagram: “Mejorando día a día”

La impactante imagen que compartió

“Cero piedad incluso para el árbitro”: el video de la gambeta viral de Nicolás Paz antes de sumarse a la selección argentina

El mediocampista anotó un gol en el triunfo del Como por 5 a 0 ante el Pisa por la Serie A. Y protagonizó una jugada que hizo furor en las redes

“Cero piedad incluso para el
DEPORTES
Los tres goles de Gaich

Los tres goles de Gaich en nueve minutos en la victoria de Estudiantes: “Me llevo la pelota para la colección”

Salió a la luz el video de la provocación de Vinícius Junior a Giuliano Simeone durante el clásico de Madrid

Fernando Gago fue presentado como técnico de la Universidad de Chile: “Vamos a afrontar todos los partidos como si fueran finales”

La impactante imagen que compartió Cristiano Ronaldo entrenando a su 41 años: “Piernas de acero”

“Cero piedad incluso para el árbitro”: el video de la gambeta viral de Nicolás Paz antes de sumarse a la selección argentina

TELESHOW
Quién se irá de la

Quién se irá de la casa de Gran Hermano este lunes, según las encuestas

Franco Colapinto y Maia Reficco habrían confirmado su romance: “Ella se mudó a Madrid para estar cerca de él”

El tremendo ida y vuelta entre Fede Bal y el streamer Coscu: “Sos un inútil”

Los preparativos de Allegra Cubero para su segunda fiesta de 15 junto a Mica Viciconte, en medio de la tensión familiar

El contraataque de Marcela Tauro contra Susana Roccasalvo: “A mí no me vengas a amenazar”

INFOBAE AMÉRICA

Cinco misiles disparados desde Irak

Cinco misiles disparados desde Irak golpean una base militar siria en Hasaka

El régimen de Kim Jong-un declaró irreversible su política nuclear y amenazó a Corea del Sur: “Haremos que paguen sin piedad”

El régimen de Irán lanzó un nuevo ataque con bombas de racimo contra el norte de Israel

La Unión Europea y Australia llegaron a un acuerdo para un pacto comercial

Zelensky acusó a Rusia de facilitar a Irán inteligencia para atacar bases y activos militares de Estados Unidos