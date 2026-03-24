“Come como un dinosaurio”: las revelaciones del dueño del restaurant donde Colapinto fue a cenar en Italia

Franco Colapinto junto al gerente Jérôme Leguizamón en su visita al restaurante (@osteria_da_fortunata_italia)

La visita de Franco Colapinto a un restaurante en Milán marcó un paréntesis en su exigente agenda de la Fórmula 1. El piloto argentino de Alpine aprovechó el receso entre competencias para cenar en la Osteria da Fortunata, establecimiento italiano que frecuentan tanto locales como turistas y que, por una noche, contó con la presencia del joven corredor.

El gerente del lugar, Jérôme Leguizamón, narró a TN cómo se desarrolló la velada. “Fue de noche, pasó de casualidad. Me dijo que ya conocía el lugar y que le encantaban los platos”, recordó. La sencillez de Colapinto fue lo que más llamó la atención del anfitrión: “Es un pibe súper humilde, un tipo normal. Me cayó muy bien desde el principio”.

El futbolista Nahuel Molina también disfrutó un almuerzo en el lugar italiano (@osteria_da_fortunata_italia)

El menú elegido por el piloto sorprendió tanto por su variedad como por la cantidad. Leguizamón detalló que Franco degustó tres tipos de pastas emblemáticas de la cocina romana: comenzó con una carbonara, continuó con una amatriciana y luego optó por un cacio e pepe. Al final, eligió un tiramisú de postre. La anécdota aportó un comentario particular del gerente: “Está flaquito, pero come como un dinosaurio”. Incluso compartió que el monto de la cuenta rondó los 80 euros.

La Osteria da Fortunata, ubicada en la zona de Moscova, suele recibir clientes de todo tipo. “Para nosotros es un cliente más. Tratamos a todos igual, como corresponde”, explicó el gerente, que combina raíces italianas y argentinas. En su casa, según contó, no faltan detalles del país sudamericano: “Entrás y es como estar allá: mate, asado los domingos y fernet con coca”.

El hecho de que la presencia de Colapinto se haya difundido en redes sociales fue iniciativa del propio restaurante. Orgullosos de recibir a un representante de la F1, los responsables del establecimiento compartieron una fotografía del argentino. Mientras tanto, la expectativa crece ante el próximo desafío de Colapinto en Japón, tras haber sumado su primer punto con Alpine en China, el piloto afrontará la tercera cita de la temporada con optimismo y la experiencia acumulada en los circuitos previos.

En otra ocasión el gerente recibió la presencia de la jugadora suiza Alisha Lehmann (@osteria_da_fortunata_italia)

De cara al Gran Premio de Japón, Colapinto manifestó su entusiasmo. “Suzuka promete ser interesante con los nuevos monoplazas. Creo que no hay que fijarse objetivos, ya que este circuito presenta muchos retos únicos con su trazado rápido y fluido. Estoy listo para afrontarlos y espero que podamos entrar en ritmo de inmediato para lograr otro buen fin de semana y sumar más puntos a nuestro casillero antes del breve parón de abril”, expresó el piloto.

El debut del argentino en Suzuka será el jueves 26 de marzo con la primera sesión de entrenamientos libres a las 23:30 (hora argentina). Mientras la definición de la grilla de partida tendrá lugar el sábado a las 03:00. Finalmente, la carrera principal se disputará el domingo 29 de marzo a las 02:00 (hora argentina) y contará con un total de 53 vueltas.