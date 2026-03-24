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Boca Juniors confirmó la lesión de Agustín Marchesín: se perderá varios partidos por la Libertadores y el Superclásico

El arquero xeneize sufrió un desgarro en el aductor derecho y estará un mes y medio afuera de las canchas

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La baja de Agustín Marchesín por un desgarro en el aductor fue confirmada tras los estudios realizados luego del triunfo de Boca Juniors frente a Instituto en La Bombonera. La lesión, detectada minutos antes del cierre del partido por el Torneo Apertura, mantendrá al arquero alejado de las canchas durante aproximadamente un mes y medio, por lo que se pederá varios partidos por la fase de grupos de la Copa Libertadores y también el Superclásico ante River en el Monumental.

A través de un parte médico difundido en las redes oficiales de la entidad de la Ribera, el Xeneize precisó que la ruptura fibrilar del arquero es grado 3, mucho peor de lo que se temía. De esta manera, el arquero de 38 años se perderá, de mínima, lo que resta de marzo y todo el mes de abril, semanas en las que se definirá la clasificación a octavos de final del Apertura, la zona de la Libertadores y el encuentro contra River de visitante.

Si Marchesín completa óptimos tiempos de rehabilitación, con mucho viento a favor recién podría reaparecer para los hipotéticos octavos o cuartos de final del Apertura, al igual que en la segunda rueda del Grupo D de la Libertadores, cuando Boca visite a Barcelona de Ecuador y reciba a Cruzeiro y la Universidad Católica de Chile. En principio, el ex Lanús y Gremio se perderá los cotejos ante Talleres de Córdoba, Independiente, River, Defensa y Justicia, el postergado de la novena jornada ante Central Córdoba de Santiago del Estero y los tres primeros por la Libertadores (U. Católica en Chile, Barcelona de Guayaquil de local y Cruzeiro en Brasil).

Un tuit oficial de Boca
Un tuit oficial de Boca Juniors detalla que el jugador Agustín Marchesín sufre una lesión Grado 3 en el aductor derecho, presentando el parte médico del club.

Durante el encuentro con Instituto, un Marchesín que había tenido una gran intervención para evitar el empate parcial 1-1, intentó seguir en juego, pero debió pedir el cambio tras una atajada que agravó la molestia en el aductor a la salida de un tiro libre. Brey, arquero de 23 años, tuvo minutos en la Copa Argentina ante Gimnasia de Chivilcoy y será quien asuma la titularidad en los compromisos decisivos, mientras se espera la recuperación del arquero titular.

La responsabilidad del arco recaerá ahora en Leandro Brey, que ya había sustituido a Marchesín en el tramo final ante Instituto. En agosto y septiembre de 2025, Brey había reemplazado al experimentado guardameta en una situación similar, incluyendo el empate ante Rosario Central, donde un error suyo permitió un gol olímpico de Ángel Di María. Brey, desde que llegó a Boca proveniente de Los Andes en el año 2022, disputó 30 partidos en el primer equipo, recibió 18 goles en contra y registro 17 vallas invictas.

Ahora el cuerpo técnico dirigido por Claudio Úbeda deberá reorganizar la defensa mientras gestiona una lista de ocho futbolistas en recuperación, entre ellos Santiago Ascacíbar, Exequiel Zeballos, Tomás Belmonte, Ángel Romero, Edinson Cavani, Milton Giménez, Carlos Palacios y Rodrigo Battaglia. Varios de estos estarían a disposición en el siguiente compromiso contra Talleres en Córdoba. Juan Barinaga y Alan Velasco ya regresaron a la competencia tras superar lesiones previas.

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