Patinadora salvadoreña conquistó el oro en Colombia

Ivón Nóchez conquista la Sexta Válida Nacional Interclubes de Patinaje de Velocidad en Manizales, Colombia, afianzando su liderazgo internacional. (Foto cortesía Comité Olímpico ESA)

El nombre de Ivón Nóchez volvió a destacar en el circuito internacional tras imponerse en la Sexta Válida Nacional Interclubes de Patinaje de Velocidad, competición celebrada este fin de semana en Manizales, Colombia.

La atleta salvadoreña, integrante del Team ESA, se adjudicó la medalla de oro en los 100 metros carriles al cronometrar 10,759 segundos, reforzando su proyección en el patinaje de velocidad e incrementando el prestigio del deporte salvadoreño a escala regional e internacional.

Según los organizadores, el evento reunió a más de 600 patinadores de distintas nacionalidades, distribuidos en 161 clubes, y representó una cita clave tanto para el ranking nacional de Colombia como para la proyección internacional de la selección local.

Contó asimismo con la participación de figuras reconocidas y delegaciones procedentes de Venezuela, Alemania y El Salvador, quienes compitieron en distintas pruebas de velocidad y fondo. El nivel competitivo de la competición se evidenció en la presencia de campeones mundiales y una nutrida representación extranjera, consolidando a la Sexta Válida como uno de los eventos más relevantes del calendario continental.

La participación de más de 600 patinadores de 161 clubes consolida el evento como uno de los torneos de patinaje de velocidad más importantes del continente. (Foto cortesía Comité Olímpico ESA)

La participación de Nóchez en Manizales no solo significó una victoria individual, sino que ratificó su capacidad para figurar en los escenarios de mayor exigencia internacional. Este resultado llega tras el hito que la patinadora alcanzó en los Juegos Mundiales Chengdu 2025, donde obtuvo la primera medalla de oro para El Salvador en patinaje, posicionándose como pionera en la disciplina dentro del país.

En la final de los 100 metros sprint realizada en Chengdu, Nóchez logró parar el cronómetro en 10,702 segundos, resultado que le permitió superar a la francesa Haila Brunet, quien se quedó con la plata al registrar 10,742, y a la guatemalteca Dalia Soberanis, tercera con 11,275.

Este triunfo representó el primero de un atleta de patinaje del programa Esfuerzo y Gloria en alcanzar el oro en Juegos Mundiales para El Salvador. Hasta ese momento, solo el arquero Roberto Hernández había alcanzado el podio en la cita global, logrando la medalla de bronce en tiro con arco compuesto en 2013.

Esa medalla marcó otro punto de inflexión en la trayectoria de Nóchez, quien en las rondas preliminares ya había demostrado solvencia al dominar su heat con un tiempo de 10,909 segundos, por delante de la china Qing Zhou y la coreana Yerim Lee. Con apenas 22 años, la patinadora suma así un nuevo logro a su expediente deportivo, ya consolidada como la máxima exponente del patinaje de velocidad en su país.

La victoria de Nóchez en Colombia reafirma el prestigio y la proyección del deporte salvadoreño a escala regional y global. (Foto cortesía Comité Olímpico ESA)

Previo a estos éxitos recientes, Ivón Nóchez inscribió su nombre en la historia del deporte salvadoreño en octubre de 2022 al conquistar la medalla de oro en los 200 metros meta contra meta, categoría juvenil, de los Juegos Mundiales de Patinaje en Buenos Aires, Argentina.

Aquella edición se saldó con tres títulos mundiales juveniles para la atleta, quien además se alzó con el oro en las pruebas de vuelta al circuito y los 100 metros carriles.

El ascenso de Nóchez tiene historia desde septiembre de 2024, cuando se proclamó campeona mundial en su primer año en la categoría senior durante los World Skate Games en Montesilvano, Italia. Su desempeño en esa cita consolidó el paso de la patinadora salvadoreña del ámbito juvenil al más alto nivel profesional, evidenciando una progresión sostenida y una presencia creciente en los circuitos internacionales más exigentes.