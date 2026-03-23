Impacto en el mercado de pases: Antoine Griezmann quedó a punto de firmar con el clásico rival del Inter Miami de Messi

Griezmann, antes del partido de este domingo ante Real Madrid, por la Liga de España (REUTERS/Ana Beltran)

La noticia sacudió al fútbol europeo, apenas horas después del clásico que el Real Madrid le ganó 3-2 al Atlético, por la Liga de España. Fabrizio Romano, periodista especializado en el mercado de pases, confirmó en su cuenta de X que el francés juega sus últimos meses en el Colchonero.

“Antoine Griezmann, se espera que firme un contrato de DOS años con Orlando City. Orlando City le ofrecerá a Griezmann su camiseta número 7, Antoine puede firmar el contrato esta misma semana. Llegando a la MLS”, escribió.

El punta, de 35 años, se sumaría en junio, una vez culminada la campaña con el plantel dirigido por Diego Simeone, que accedió a los cuartos de final de la Champions League -se medirá ante el Barcelona- y jugará la final de la Copa del Rey ante la Real Sociedad.

Orlando City busca fichar a Griezmann para fortalecer su plantilla con una estrella reconocida mundialmente, siguiendo la tendencia de otros grandes nombres europeos que han llegado a la MLS en temporadas recientes. La llegada del delantero francés potenciaría la imagen del club como aspirante a títulos y aumentaría el atractivo internacional de la liga, consolidando a la MLS como un destino preferente para futbolistas de élite. Además, de cerrarse la operación, animará el Clásico del Sol ante el Inter Miami de Lionel Messi, su ex compañero en el Barcelona.

Orlando City y las ventajas para fichar a Griezmann

Existen otras tres franquicias de la MLS interesadas en el jugador, pero Orlando es el que lo tiene a golpe de firma. El posible estatus de jugador franquicia permitiría al delantero percibir un salario fuera del tope salarial habitual de la liga.

Antoine Griezmann ha marcado más de 200 goles con el Atlético de Madrid, consolidándose como el máximo goleador histórico del club tras su paso inicial por la Real Sociedad y posteriormente por el Barcelona. Su recorrido en clubes incluye actuaciones notables en la liga española y en Champions League. El traspaso al Barcelona ascendió a 120 millones de euros antes de su regreso al Atlético.

En cuanto a títulos, Griezmann suma la Europa League, la Supercopa de España, la Supercopa de Europa y una Copa del Rey con el Barcelona. El delantero figura entre los hombres más destacados de la selección francesa, donde ha marcado 44 goles y fue parte del equipo campeón mundial. Individualmente, ha sido dos veces tercero en la votación del Balón de Oro.

Orlando City atraviesa una etapa de renovación, enfocada en la incorporación de jóvenes talentos bajo el mecanismo para jugadores menores de 22 años. El club continúa bajo la propiedad de los hermanos Mark y Zygi Wilf, responsables también de la franquicia Minnesota Vikings de la NFL.

En años recientes, Orlando City ha fichado nombres de proyección global como Kaká, primer Balón de Oro y referente inicial del club en la MLS, y Luis Nani, lo que reforzó su visibilidad internacional. El equipo terminó la última temporada en la novena posición de la Conferencia Este, luego de clasificaciones destacadas en 2023 y 2024 y tras el título de la U.S. Open Cup conseguido en 2022.

En la actualidad, las principales figuras son el argentino Martín Ojeda y el croata Mario Pašalić. ¿Llegará Griezmann para revolucionar Orlando, como Messi lo hizo con Miami?