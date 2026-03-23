Francisco Cerúndolo enfrenta a Daniil Medvedev en el Miami Open: hora y cómo verlo en vivo

Francisco Cerúndolo buscará seguir adelante en uno de sus torneos predilectos (Fuente: REUTERS/Jaimi Joy)

Francisco Cerúndolo afrontará este lunes uno de los desafíos más exigentes de la temporada cuando enfrente al ruso Daniil Medvedev por la tercera ronda del Miami Open.

El encuentro está programado para las 13:00 (hora argentina), en una jornada que promete partidos de alto calibre en busca de un lugar en octavos de final del Masters 1000 estadounidense, segundo de esta categoría en lo que va del año.

Cerúndolo, actual número 19° del ranking ATP, llega con el impulso de una buena victoria sobre su compatriota Thiago Tirante por 6-4 y 6-2 en la segunda ronda, y buscará dar el golpe en uno de sus torneos predilectos: el año pasado venció al crédito local Tommy Paul (6-2 y 7-6) y tumbó al Top 10 noruego Casper Ruud (6-4, 6-2) antes de caer frente al búlgaro Grigor Dimitrov en cuartos de final, mientras que en 2022 había alcanzado las semifinales.

Medvedev representa una de las máximas exigencias posibles en este tipo de superficie. El ruso, que supo ocupar el número 1 del mundo y que fue campeón del US Open en 2021, es uno de los jugadores más consistentes en canchas duras y un rival siempre peligroso en este tipo de torneos.

Además, llega en un muy buen momento: la semana pasada alcanzó la final en Indian Wells -donde eliminó en semis al número 1, el español Carlos Alcaraz, por 6-3 y 7-6 (3)- y volvió al Top 10 de la clasificación mundial de varones.

El duelo tendrá, además, un condimento especial: será el primer enfrentamiento oficial entre ambos en el circuito ATP. Esa falta de antecedentes directos suma incertidumbre a un partido que, en la previa, representa un choque de estilos. Cerúndolo buscará imponer su potencia y agresividad desde el fondo de la cancha, mientras que Medvedev intentará hacer valer su solidez, su capacidad defensiva y su inteligencia táctica.

Como es habitual en los Masters 1000, el partido podrá verse en vivo a través de ESPN y también mediante la plataforma de streaming Disney+, que cuenta con los derechos de transmisión para Latinoamérica.

Daniil Medvedev viene de vencer a Carlos Alcaraz en Indian Wells (Fuente; Reuters)

Tomás Etcheverry eliminó a la promesa española y avanzó a octavos del Miami Open

Este domingo, Tomás Etcheverry dio otro paso adelante en el Miami Open al imponerse al español Rafael Jódar por 7-5 y 6-4, y avanzó por primera vez en su carrera a octavos de final del segundo Masters 1000 de la temporada.

El platense, ubicado en el puesto 32 del ranking ATP, resolvió con autoridad un partido que no era sencillo en la previa. Así prolongó su racha positiva tras un buen triunfo -ante el belga Zizou Bergs por 7-6 (5) y 7-6 (3)- en su estreno en el certamen.

Ante la nueva sensación del tenis español, el platense volvió a mostrar capacidad para sostener la concentración en los puntos importantes y resolver partidos cerrados, atributos que le permitieron conquistar en febrero el ATP 500 de Río, el primer título de su carrera profesional.

Este martes, en busca de un lugar en cuartos de final, Etcheverry tendrá un exigente desafío ante el estadounidense Tommy Paul (23° del mundo).