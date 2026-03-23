El emotivo video de Tomás Aranda a los 12 años que compartió Boca tras su primer gol: “Los sueños se cumplen”

El emotivo video de Tomás Aranda a los 12 años que compartió Boca Predio: "Los sueños se cumplen"

Un video publicado por el área de prensa de Boca Predio mostró a Tomás Aranda cuando tenía apenas 12 años y se desempeñaba en la novena división. “Los sueños se cumplen”, fue el título elegido y el posteo rápidamente se viralizó.

Tras desplegar su habilidad en las categorías formativas del club, apenas seis años después tuvo su bautismo de en la Primera División ante Instituto. Lo hizo ni más ni menos que en La Bombonera, donde fue ovacionado al ser reemplazado junto con Leandro Paredes, uno de sus ídolos. La grabación, que rápidamente circuló entre hinchas y referentes del fútbol juvenil, anticipa el sueño del talento del mediocampista ofensivo que hoy se consolida en la Primera de Boca Juniors.

Desde su llegada en 2017, tras destacarse en Academia Kaly y Defensores de Castelar, el joven mediocampista fue señalado por diversos entrenadores como una promesa con “gran técnica y cambio de ritmo”. El propio Juan Román Riquelme elogió su estilo. “El chiquito que juega bien”, fue la frase lanzó el ídolo y que circula entre formadores y captadores del club.

El furor por Tomás Aranda fue en crecimiento desde la actuación ante Lanús, donde el juvenil brilló en su primer partido como titular y este domingo recibió su primera gran ovación de la Bombonera. El futbolista relató: “Había soñado que la pelota entre al arco y toda la gente grite mi nombre, pero esto fue mejor porque me tocó irme de la cancha con Lea”, en referencia al capitán Leandro Paredes, quien lo acompañó en la salida del campo de juego.

La historia de Tomás Aranda comenzó en Ciudadela, donde nació el 9 de mayo de 2007. Antes de llegar a Boca Juniors, pasó por el baby fútbol de la zona oeste bonaerense y fue campeón en distintas categorías. En 2023 lideró como capitán a la Séptima División campeona bajo las órdenes de Chipi Barijho y en 2025 fue elegido como el jugador más valioso de la Reserva bicampeona dirigida por Mariano Herrón.

Tomás Aranda fue una de las máximas figuras de la Reserva que se consagró bicampeona el último año

El presente de Aranda confirma las expectativas de los formadores de Boca Predio. Con contrato vigente hasta diciembre de 2029, el club blindó a uno de los talentos más destacados de las inferiores. Mauricio Serna lo definió como “el mejor jugador de las inferiores”, mientras que el coordinador Claudio Soñora lo comparó con Andrés Iniesta por su perfil y recursos técnicos.

En el campo de juego, Aranda demostró ser un volante ofensivo con capacidad para asociarse, filtrar pases y desequilibrar en el uno contra uno. Su debut en Primera se produjo el 28 de enero ante Estudiantes de La Plata y, desde entonces, ganó consideración en el cuerpo técnico. En total, disputó seis partidos en la máxima categoría y participó en la generación de jugadas clave, como la asistencia en el gol de Miguel Merentiel frente a Lanús.

El video viralizado por Boca Predio no solo resalta la emoción y los sueños de Aranda, sino que también se transformó en un símbolo del trabajo formativo del club. El propio jugador reconoció en ESPN: “Me pasaron muchas cosas por la cabeza, el esfuerzo que vengo haciendo desde chico, todo lo que me ayudan mis seres queridos, darle las gracias a ellos”.

El futuro inmediato de Tomás Aranda lo encuentra consolidado en el plantel profesional y bajo la mirada de seleccionadores juveniles. Incluso, este lunes se sumó a los trabajos que realiza la Selección Sub 20 en Ezeiza. El club apuesta a potenciar su desarrollo y los hinchas esperan que el mediocampista siga aportando frescura y creatividad en un equipo ávido de nuevos referentes.