Un gol de taco y la jugada que recordó la final de Qatar 2022: el show de la selección argentina Sub 17, que venció 6-1 a Chile

La Albiceleste se impuso a La Roja en un partido con los combinados Sub 17

La selección argentina Sub 17 de Diego Placente continuó su preparación para el Sudamericano de la categoría con una espectacular goleada 6-1 a su par de Chile en la segunda fecha del Triangular Internacional amistoso, que tendrá a la Albiceleste cerrándolo el próximo viernes desde las 10 ante Japón en el predio Lionel Andrés Messi, y que podrá seguirse a través del canal de YouTube AFA Estudio.

Luego de quedarse afuera de la Fase Final en el último Sudamericano, el plantel de Placente buscará tomarse revancha y las sensaciones que entregó la presentación ante La Roja son más que positivas. El equipo rompió la paridad a los 24 minutos con una jugada de ocho pases, aunque lo más destacado fueron los tres toques de primera que hicieron recordar la génesis del gol de Ángel Di María en la final del mundo contra Francia. Esta conexión sirvió para dejar atrás a la defensa trasandina y posibilitar un desborde de Tobías Goytia (River Plate) seguido de un punzante centro al segundo palo para que Thiago Domínguez (Lanús) empujara la pelota al fondo de la red.

La Celeste y Blanca amplió la diferencia a los 40 minutos con otra buena acción individual en los pies de Juan Policella. El juvenil de Vélez se sacó a tres rivales del camino y sacudió un preciso derechazo con otros adversarios encima para sellar el 2-0.

El descuento de Jonathan Guerrero le dio una mínima ilusión a Chile, pero esas esperanzas se disiparon en el complemento. A los 62, Emiliano Barrionuevo (Boca Juniors) concretó el 3-1 a partir de una pérdida en el fondo chileno y, a los 67, Benjamín Tapia (Belgrano) aprovechó un blooper del arquero, le quitó el balón en el área y resolvió con un taco de espaldas al arco para convertir el 4-1 en Ezeiza.

El festejo de Argentina en uno de los goles ante Chile

Las últimas dos emociones llegaron en los instantes finales del compromiso. Simón Escobar (Vélez) fue el autor del 5-1 tras esquivar a dos rivales, efectuar una gambeta en la medialuna y desenfundar un zurdazo que pegó en el travesaño antes de meterse en la valla contraria. Otro joven del Fortín, Facundo Salinas, le bajó la persiana a la historia con el 6-1, luego de otra mala salida defensiva. Si Argentina no pierde contra Japón, se quedará con esta competición amistosa, luego de que Chile se impusiera ante los asiáticos en su presentación.

Cabe recordar que la selección argentina jugará el Sudamericano Sub 17 desde el 3 al 19 de abril próximo en Paraguay. Compartirá el Grupo B con Brasil, Venezuela, Bolivia y Perú. Los dos primeros de cada fase accederán a la Fase Final, en la que habrá semifinales, partido por el tercer puesto y final. Por su parte, los conjuntos que terminen en la tercera y cuarta posición jugarán por los puestos del quinto al octavo lugar mediante cruces directos entre pares opuestos de cada grupo para definir el orden final. Los siete mejores equipos lograrán la clasificación al Mundial de la categoría de este año en Qatar.

Días antes, la Albiceleste afrontó una semana de preparación en Uruguay, que incluyó dos victorias por 2 a 1 frente a la selección local. Ahora, el plantel argentino sigue sus testeos en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Los convocados de Argentina para disputar el Triangular Internacional Sub 17

La Albiceleste afronta su preparación para el Sudamericano (Crédito: AFA)