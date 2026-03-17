Se confirmó la lesión que sufrió Santiago Ascacibar: cuánto tiempo lo perderá Boca Juniors

Santiago Ascacibar pelea la pelota contra un futbolista de Unión de Santa Fe. El mediocampista de Boca Juniors sufrió un desgarro tras el encuentro (Fotobaires)

Boca Juniors sumó una mala noticia este martes al confirmarse el desgarro de Santiago Ascacibar. El mediocampista de 29 años, que llegó esta temporada al Xeneize proveniente de Estudiantes de La Plata, sufrió la lesión muscular en el isquiotibial de su pierna izquierda tras someterse a estudios médicos y será baja aproximadamente por 21 días.

Ascacibar se había retirado del partido del domingo, en el que Boca empató 1-1 en el estadio 15 de Abril con Unión de Santa Fe, a los 51 minutos reemplazado por el español Ander Herrera. Esta tarde, según pudo averiguar Infobae, se confirmó la lesión del jugador que venía de marcar sus primeros goles con la camiseta azul y oro frente a Lanús y San Lorenzo.

De esta manera, el futbolista con pasado en el Pincha no podrá estar presente en el campo de juego el próximo domingo 22 de marzo, en La Bombonera, en el partido frente a Instituto por la fecha 12 de la Zona A del Torneo Apertura. Luego, habrá que esperar su evolución para saber si podría reaparecer ante Talleres de Córdoba en el primer fin de semana de abril, ya que habrá un receso por la Fecha FIFA.

La lesión de Ascacibar complica aún más los planes de Claudio Úbeda, ya que deberá ingeniárselas para rearmar el medio campo sin una de las piezas claves. Uno de sus reemplazos podría ser el vasco Ander Herrera, el chileno Williams Alarcón o el juvenil Camilo Rey, ya que Tomás Belmonte y Rodrigo Battaglia se están recuperando de sus problemas físicos. Cabe recordar que en Boca también están lesionados Exequiel Zeballos, Edinson Cavani, Carlos Palacios y Milton Giménez.

Boca no podrá contar con Ascacibar para el próximo partido frente a Instituto de Córdoba (Fotobaires)

Boca Juniors se encuentra en la sexta posición de la Zona A del Torneo Apertura, con 14 puntos y mejor diferencia de gol que Independiente y Platense, que comparten la misma cantidad de unidades. Los dirigidos por Claudio Úbeda ganaron 3 partidos, empataron 5 y perdieron 2 encuentros. En ese registro, el Xeneize hace cuatro partidos que no gana en La Bombonera, igualdades ante Platense, Racing, Gimnasia de Mendoza y San Lorenzo. Además, este semestre tendrá el inicio de la Copa Libertadores de América, lo cual aumenta la presión sobre el cuerpo técnico y los jugadores para conseguir resultados.

En el contexto político del club, cabe destacar que el presidente Juan Román Riquelme está impulsando la ampliación de la capacidad del estadio a 80 mil espectadores. El Master Plan se divide en dos partes: la primera, que consta de la construcción de cuatro columnas y el montaje de una cuarta bandeja, empezará este año, siempre y cuando la CNRT (Comisión Nacional de Regulación del Transporte) otorgue los avales correspondientes luego de la aprobación de la empresa Ferrosur Roca SA. La segunda, más compleja, consiste en la demolición total de los palcos y sectores preferenciales de la calle Dr. del Valle Iberlucea, recién en 2027.

Imágenes de la ampliación de la Bombonera

Infobae tuvo acceso a números concluyentes y el desmenuzado de cómo se agrandará cada sector popular, de plateas, preferencial y de palcos para arribar a la cifra final antes mencionada. La primera grada que contará con una ampliación es el Sector K, que actualmente tiene todavía 500 plateas. Es muy probable que, al final del Torneo Apertura 2026, sean removidas esas butacas que quedan para generar espacio para 1.500 personas más, que harán que la tribuna norte alta sea completamente popular otra vez. De esta forma, la Bombonera ya estará cerca de los 60.000 en primera instancia.

El segundo punto en cuestión es el de la cuarta bandeja, que se montará sobre la estructura de la tercera y tendrá un aforo total de 6.500 espectadores (todos sentados). Un dato importante que informaron desde el club es que el Alberto J. Armando tendrá 40 metros de altura con las nuevas disposiciones. Esta talla es incluso menor a la de otros estadios de mayor envergadura, como el Santiago Bernabéu del Real Madrid (60 metros) y el Allianz Arena del Bayern Múnich (50 metros).