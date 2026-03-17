La histórica sanción que sufrió el Chelsea de Enzo Fernández en la Premier League

Duro golpe para el Chelsea de Enzo Fernández. Recibieron runa multa millonaria y una prohibición de fichajes (REUTERS/Hannah Mckay)

Chelsea recibió una multa de 10,75 millones de libras esterlinas (14.33 millones de dólares) y una sanción de suspensión de fichajes a raíz de pagos secretos realizados entre 2011 y 2018, durante la gestión de Roman Abramovich. Se trata de la sanción económica más alta impuesta por la Premier League a un equipo, según detalló Sky Sports en su cobertura del caso.

La investigación, impulsada por la propia Premier League, se centró en pagos ocultos por un total de 47,5 millones de libras esterlinas (63,34 millones de dólares), destinados a agentes vinculados a transferencias de futbolistas de renombre. Estos movimientos financieros, que permanecieron fuera de los registros oficiales, salieron a la luz tras una auditoría iniciada cuando los actuales propietarios estadounidenses adquirieron el club en 2022. Fueron los nuevos dueños quienes notificaron de manera voluntaria las irregularidades tanto a la Premier League como a la Asociación Inglesa de Fútbol (FA) y a la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA).

La sanción no solo contempla el pago de la cifra millonaria, sino también una prohibición de fichajes de un año. No obstante, la Premier League decidió suspender esta prohibición durante dos años. El club solo enfrentaría la restricción si reincide en conductas similares o si se detectan nuevas manipulaciones en la información financiera presentada por la entidad. Además, el Chelsea recibió una prohibición de nueve meses para contratar jugadores de su propia cantera.

El informe de la Premier League menciona varias transferencias relevantes afectadas por los pagos secretos, entre ellas las de Eden Hazard, Samuel Eto’o, Willian, Ramires, David Luiz, Andre Schürrle y Nemanja Matic. No se detectaron irregularidades en la conducta de estos futbolistas, aunque se omitieron los nombres de otros cuatro jugadores en el documento oficial.

El monto de la sanción económica original ascendía a 20 millones de libras esterlinas (26,67 millones de dólares). Sin embargo, la cifra fue reducida a la mitad tras la autodenuncia del club y su colaboración activa con la investigación. Según comunicó la Premier League, “la autodenuncia proactiva del Chelsea y su cooperación excepcional durante el proceso de investigación fueron factores atenuantes determinantes”. Desde la directiva del club, confirmaron que “aceptan íntegramente los términos del acuerdo” y valoran el reconocimiento por parte de las autoridades futbolísticas a la colaboración brindada.

Roman Abramovich, expropietario del club, estuvo al frente durante el periodo en el que se realizaron los pagos secretos investigados (REUTERS/Chris Radburn)

El actual entrenador, Liam Rosenior, se refirió al caso en una conferencia previa al encuentro frente al Paris Saint-Germain por la Liga de Campeones. “No es una distracción negativa. De hecho, hemos cerrado ese capítulo y podemos seguir adelante y planificar para que este club sea lo más fuerte posible a largo plazo. Esa es la idea de la directiva, mía y de todos los que formamos parte del club”, afirmó el DT ante los medios.

La sanción impuesta se suma a la que la UEFA aplicó al club en julio de 2023, cuando determinó una multa de 8,64 millones de libras esterlinas (11,52 millones de euros) por la presentación de informes financieros incompletos correspondientes a los ejercicios 2018 y 2019, periodo aún bajo la administración de Abramovich. En ese entonces, la UEFA detectó al menos seis pagos sospechosos a empresas offshore, involucrando transferencias de figuras como Eden Hazard, Samuel Eto’o y Andreas Christiansen.

De acuerdo con las normativas, los clubes ingleses deben remitir información financiera precisa cada año tanto a la FA como a la Premier League, y, si participan en competiciones continentales, a la UEFA. En el caso de la UEFA, el plazo de prescripción para investigar irregularidades es de cinco años, limitando su actuación a hechos posteriores a la temporada 2017/18. La Premier League, en cambio, carece de plazo de prescripción, lo que permitió abordar irregularidades cometidas desde 2011.

El informe oficial subraya que los pagos secretos “se realizaron con el conocimiento y la aprobación de antiguos altos cargos y directores”, según consta en el acuerdo de sanción. La sentencia advierte que la suspensión de la prohibición de fichajes podría quedar sin efecto si el club incurre en nuevos delitos de la misma naturaleza o si se comprueba que la declaración presentada por el club ante las autoridades fue “intencionalmente falsa” o “tergiversada”.

El corresponsal jefe de Sky Sports, Kaveh Solhekol, explicó que “todo esto tiene que ver con pagos que se realizaron de forma extraoficial a personas relacionadas con traspasos durante la anterior gestión del Chelsea”. Añadió que “los pagos millonarios no figuraban en las cuentas que el club presentó a las autoridades futbolísticas en aquel momento” y remarcó que “el Chelsea podrá seguir fichando jugadores en el mercado de verano y en el próximo mercado de invierno, siempre y cuando no hagan nada malo”.