El Toto Salvio reveló los drásticos cambios que hizo en su dieta al llegar a Europa: el reto de Heinze que lo ayudó

El jugador de Lanús dio detalles de su dieta antes de emigrar al Atlético de Madrid y la charla con Henize que lo hizo mejorar

Eduardo Toto Salvio es una de las piezas claves del Lanús campeón de la Recopa Sudamericana y, a sus 35 años, el delantero que tuvo una trayectoria por clubes de España, Portugal y México, además de pasar por Boca Juniors, reveló que tuvo que modificar su dieta una vez que pasó al Atlético de Madrid.

“Tuve que mejorar muchísimas cosas, desde la alimentación hasta cuestiones tácticas. Cuando fui a Atlético de Madrid tenía 19 años y comía muy mal, es la verdad. No tenía esa información que puedo tener hoy de lo que está bien y lo que está mal", comenzó el Toto Salvio en una entrevista con Clank!, el programa que conduce el periodista Juan Pablo Varsky.

El futbolista que lleva 107 partidos disputados con la camiseta de Lanús, dio detalles de cuál era su antigua dieta antes de arribar a España. “Vivía galletitas, Coca-Cola y fideos todos los días y hoy prácticamente soy todo lo opuesto. Cuando llegué a Atlético de Madrid, el nutricionista me dijo que tenía que bajar cuatro kilos y yo decía: ‘¿Cómo voy a bajar cuatro kilos? Yo en Lanús corro para todos lados’. O sea, yo no tenía problemas de peso en Lanús, nunca me lo dijeron y me sentía bien físicamente. Pero bueno, también en ese momento tenía 18 años y tuve que mejorar", dijo.

Eduardo Salvio festeja el gol de Lanús (Fotobaires)

Luego, Salvio recordó una charla que tuvo con Gabriel Heinze durante una de sus convocatorias a la selección argentina con Diego Maradona como director técnico: “En el viaje a Paraguay me senté solo en el avión. Creo que todavía tenía 18 o 19 años. Estaba comiendo la merienda ahí y se me sienta Gabi. Me dio toda una charla de que me tenía que cuidar con la comida, que no tenía que comer boludeces. Y sinceramente, en el momento lo tomé mal por la forma como me lo dijo. Pero hoy agradezco que me haya dado ese mensaje, que me haya dicho eso”.

Aquel consejo del Gringo terminó siendo clave para Salvio de cara al futuro: “Fue un poco una cagada a pedos, pero me dijo que jugadores como yo ya había visto a muchos y que si yo realmente quería jugar en Europa, tenía que cambiar porque así como llegaba me iban a dar una patada en el culo. Y claro, después cuando llegué al Atlético Madrid veía a (Diego) Forlán que no tenía un gramo de grasa, que llegaba dos horas antes al entrenamiento... Estaban también el Kun (Agüero), la Perla Reyes, Simao Sabrosa, que eran todos jugadorazos. Me dije: ‘Yo acá me quiero quedar’. Empecé a cambiar, a tener otros hábitos y gracias a Dios pude estar diez años en Europa".

Eduardo Salvio salió de las inferiores de Lanús, debutó en Primera División en 2008 y con 47 partidos y 13 goles anotados fue vendido al Atlético de Madrid en enero de 2010. En el Colchonero jugó 70 encuentros (10 goles y 5 asistencias) y pasó al Benfica de Portugal, donde permaneció por 8 temporadas, con 266 partidos, 62 tantos y 56 asistencias, además de haber conseguido 14 títulos. En 2018 disputó el Mundial de Rusia con la Selección y un año después llegó a Boca Juniors ganando 4 campeonatos. Emigró a Pumas de México y retornó en 2024 al Granate.