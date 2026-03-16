Una perla de Racing y las selecciones juveniles de Argentina se va al Inter Miami de Lionel Messi

Matías Acevedo será jugador del Inter Miami (Instagram)

Inter Miami sumará a su plantel a Matías Acevedo, mediocampista argentino de 18 años proveniente de la Reserva de Racing, a préstamo hasta fin de año con opción de compra, según informó el periodista César Luis Merlo, especializado en mercado de pases. El futbolista, quien debutó en la Primera División de la Academia en septiembre de 2024 frente a Talleres de Córdoba, se marchará al elenco que tiene a Lionel Messi como principal figura.

Tras haber disputado 32 partidos en la Reserva de Racing, donde registró 7 goles y 8 asistencias en menos de 2.000 minutos, Acevedo se integrará al segundo equipo de Inter Miami. La dirigencia del club presidido por David Beckham suele brindar oportunidades a jóvenes de Divisiones Inferiores para facilitar su proyección a la primera plantilla y posibilitar su debut en la MLS.

Antes de marcharse y poner rumbo hacia los Estados Unidos, el volante creativo extendió su contrato con el club argentino que estaba próximo a expirar, el cual poseía una cláusula de rescisión de 18 millones de euros netos (más de USD 20.000.000).

Matías Acevedo supo brillar en la Reserva de Racing (Instagram)

Las instituciones, en tanto, ya trabajan en conjunto con el intercambio de documentos para concretar el traspaso y sellar la negociación, de acuerdo con la información de Merlo.

Si bien Acevedo no logró continuidad en la máxima categoría, ya había sido citado en varias oportunidades a los seleccionados juveniles de Argentina. El armador de juego jugó tres partidos en el Sudamericano Sub 17 que se disputó en Colombia en el 2025.

En tierras cafeteras, Acevedo disputó 161 minutos, distribuidos en los enfrentamientos ante Chile, Perú y el elenco anfitrión. No formó parte del banco de suplentes en los duelos con Bolivia y Paraguay, este último correspondiente a la definición por el quinto puesto del certamen.

Desde los cuatro años, el futbolista forma parte de las filas académicas y fue considerado para la pretemporada con el plantel principal en 2023 por decisión de Fernando Gago, aunque el DT prefirió esperar para no acelerar procesos. Destacadas actuaciones en la Reserva, incluida una asistencia decisiva en el clásico ante Independiente, reforzaron su proyección como una de las promesas más relevantes de la cantera racinguista.

Pese a haber debutado profesionalmente con Racing a los 16 años en septiembre de 2024 frente a Talleres de Córdoba, el mediocampista dejó de ser convocado al primer equipo a raíz de un incidente disciplinario sucedido semanas después en un partido de la Reserva ante Belgrano: una reacción agresiva le valió la expulsión directa y dos fechas de suspensión.

Sobre aquel incidente el entrenador Gustavo Costas explicó en una conferencia de prensa: “De Matías no lo voy a decir. Si vos seguís a Racing sabrás por qué... Así, los chicos van aprendiendo. Hay cosas que no tienen que hacerse en un partido”.

La llegada de Acevedo al elenco de Florida se inscribe en una tendencia vigente desde la incorporación de Messi: actualmente, el club alberga a 13 futbolistas argentinos entre sus planteles principales y alternativos, algunos con doble nacionalidad. Otro antecedente reciente es el de Tomás Avilés, quien fue transferido desde Racing a Inter Miami en agosto de 2023 por más de USD 6 millones y actualmente juega a préstamo en Montreal hasta diciembre.