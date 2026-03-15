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Vélez quedó como líder e invicto en el Torneo Apretura: las tablas de posiciones y el cronograma de la fecha 11

El Fortín derrotó 2-0 a Platense en Vicente López y comanda la Zona A y la Tabla Anual. Rosario Central hizo lo propio con Banfield

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Florian Monzón, el autor de
Florian Monzón, el autor de uno de los goles de Vélez ante Platense (Fotobaires)

En el comienzo de la fecha 11 del Torneo Apertura, Vélez Sarsfield confirmó su liderazgo en la Zona A luego de vencer 2-0 a Platense en Vicente López y además mantuvo su condición de invicto en el certamen, al registrar 22 puntos (6 triunfos y 4 empates).

El equipo que dirige Guillermo Barros Schelotto se impuso con autoridad gracias a los goles que convirtieron Florian Monzón (con una exquisita definición) y Lucas Robertone (con un remate desde afuera del área), uno en cada tiempo, y llevan diez partidos sin conocer la derrota.

A continuación, en el Gigante de Arroyito, Rosario Central se enfrentó a Banfield por la Zona B. El partido comenzó siendo favorable al elenco que dirige Pedro Troglio, que sorprendió con un gol de Mauro Méndez. Sin embargo, con el ingreso de Ángel Di María, el Canalla fue mejorando y dio vuelta el marcador. Primero con el empate de Santiago López en contra de su arco y a siete minutos del final, el colombiano Jáminton Campaz conectó de cabeza un centro de Fideo para el 2-1 que dejó a los de Jorge Almirón como uno de los punteros de su grupo, con 18 puntos.

Ángel Di María festeja el
Ángel Di María festeja el gol con Agustín Sandez. Central se lo dio vuelta a Banfield en Rosario (Fotobaires)

La acción continuará el domingo con el clásico de Córdoba en el estadio Mario Alberto Kempes entre Belgrano y Talleres, desde las 17.15. El Pirata podría quedar como único líder de la Zona B en caso de ganar. A las 19.45, el River del Chacho Coudet se presentará en el Monumental frente a Sarmiento de Junín y, desde las 22, Boca Juniors intentará volver a la victoria en Santa Fe, contra Unión.

El lunes se destacarán los duelos de los otros “grandes”. San Lorenzo recibirá a Defensa y Justicia a las 18.30, Racing hará lo propio frente al ascendido Estudiantes de Río Cuarto desde las 20 e Independiente visitará a Instituto de Córdoba a las 22.15. Finalmente, el martes se cerrará la fecha 11 con los partidos de Lanús-Newell’s, Central Córdoba-Riestra y Gimnasia de Mendoza-Estudiantes de La Plata.

EL CRONOGRAMA DE LA FECHA 11 DEL TORNEO APERTURA:

Sábado 14 de marzo

Platense 0-2 Vélez

Rosario Central 2-1 Banfield

Domingo 15 de marzo

15.15: Gimnasia vs Independiente Rivadavia (Zona B)

17.30: Belgrano vs Talleres (Interzonal)

19.45: River Plate vs Sarmiento (Zona B)

22.00: Unión vs Boca Juniors (Zona A)

22.00: Tigre vs Argentinos Juniors (Zona B)

Lunes 16 de marzo

15.30: Barracas Central vs Atlético Tucumán (Zona B)

15.30: Aldosivi vs Huracán (Zona B)

18.30: San Lorenzo vs Defensa y Justicia (Zona A)

20.00: Racing vs Estudiantes de Río Cuarto (Zona B)

22.15: Instituto vs Independiente (Zona A)

Martes 17 de marzo

19.00: Lanús vs Newell’s (Zona A)

21.15: Central Córdoba vs Riestra (Zona A)

21.15: Gimnasia de Mendoza vs Estudiantes de La Plata (Zona A)

LAS TABLAS DE POSICIONES DEL TORNEO APERTURA

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