Mariano Navone sigue firme en Cap Cana y hay otros dos argentinos en semis en el Challenger Tour

En ascenso. Mariano Navone busca recuperar la confianza tras un arranque de temporada con altibajos

El tenis argentino volvió a celebrar una jornada con triunfos de peso en el Challenger Tour. Mariano Navone avanzó a semifinales en Cap Cana, mientras que Marco Trungelliti y Genaro Olivieri quedaron entre los cuatro mejores en Kigali y Santiago de Chile, respectivamente.

La actuación más resonante llegó desde República Dominicana, donde Navone (79° del ranking mundial y sexto cabeza de serie) confirmó su buena semana en el ATP Challenger 175 al vencer al francés Valentin Royer (60° y segundo preclasificado) por 6-2 y 7-6 (5).

Su próximo rival será el belga Alexander Blockx (97°), una de las caras nuevas del circuito.

Este viernes, La Nave impuso condiciones desde el inicio del encuentro y tomó rápidamente el control del marcador. En el primer set consiguió dos quiebres de servicio que le permitieron despegarse y cerrar el parcial con autoridad por 6-2.

En el segundo capítulo, el desarrollo fue más equilibrado. Royer logró reaccionar y emparejar el trámite tras recuperar un quiebre, pero el argentino volvió a marcar la diferencia en los momentos decisivos.

Con solidez desde el fondo de la cancha y una buena gestión de los puntos importantes, Navone terminó inclinando el duelo y selló el triunfo que lo depositó entre los cuatro mejores del torneo, uno de los más importantes del Challenger Tour por la cantidad de puntos en juego.

Para el argentino, Cap Cana -suele ser elegido por muchos tenistas eliminados en las fases iniciales del Masters 1000 de Indian Wells- representa una oportunidad para recuperar confianza luego de un inicio de temporada irregular. La semana pasada, Navone cayó ante el estadounidense Marcos Giron y se despidió rápidamente del desierto californiano, por lo que decidió competir en este certamen para sumar ritmo y resultados positivos.

Antes de su cruce con Royer, el tenista nacido en 9 de Julio había superado al dominicano Nick Hardt (612°) y al japonés Shintaro Mochizuki (130°) en las rondas iniciales y yendo de menor a mayor en su rendimiento.

Navone tuvo el mejor año de su carrera en 2024, cuando alcanzó las finales de los ATP 500 de Río de Janeiro y el 250 de Bucarest. Aquellas victorias lo llevaron a ingresar al Top 50 mundial. Sin embargo, en 2025 le costó sostener ese nivel y descendió varias posiciones en el ranking.

Ahora busca reencontrarse con su mejor versión en el circuito Challenger, escenario en el que ya obtuvo varios títulos y donde ahora busca seguir dando pasos firmes.

Marco Trungelliti y Genaro Olivieri también festejaron

Por su parte, Trungelliti (132°) avanzó a las semifinales del Challenger de Kigali II, en Ruanda, donde ya levantó el trofeo en 2024.

Genaro Olivieri acumula buenas actuaciones en Santiago de Chile

El santiagueño derrotó al neerlandés Max Houkes (245°) por 6-7 (6), 7-6 (5) y 6-3 en un partidazo. En busca de un lugar en la final, su adversario será el checo Zdenek Kolar (197°).

En Santiago de Chile, Olivieri (226°) superó al estadounidense Nicolás Moreno de Alboran (633°) con parciales de 6-4 y 7-5. Su próximo desafío será este sábado frente al experimentado brasileño Thiago Monteiro (232°).