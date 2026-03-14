Deportes

La ciencia detrás de los triples perfectos: cómo la tecnología puede revolucionar el baloncesto

El laboratorio de rendimiento deportivo de la Universidad de Kansas utiliza análisis biomecánico avanzado para descifrar los factores que hacen posible una precisión excepcional en los lanzamientos desde larga distancia

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La tecnología de captura de
La tecnología de captura de movimiento sin marcadores posiciona a la Universidad de Kansas como líder en análisis de tiro de tres puntos en baloncesto universitario (Imagen Ilustrativa Infobae)

El avance de los sistemas de captura de movimiento sin marcadores ha transformado la forma en que la Universidad de Kansas analiza la excelencia en el baloncesto universitario. Gracias a estas herramientas, el Jayhawk Athletic Performance Laboratory investiga con precisión los factores biomecánicos que permiten alcanzar la máxima efectividad en el tiro de tres puntos, identificando cómo la coordinación, la estabilidad y la posición corporal influyen de manera decisiva en cada lanzamiento.

Variables biomecánicas clave en el tiro de tres puntos

La correcta flexión de caderas, rodillas y tobillos, junto con una base amplia y la adecuada posición del codo, son determinantes para lograr la mayor precisión desde la línea de tres. Estos parámetros, medidos en tiempo real, permiten a los especialistas diferenciar a los tiradores más eficientes de quienes presentan inconsistencias en su técnica.

El Jayhawk Athletic Performance Laboratory
El Jayhawk Athletic Performance Laboratory investiga cómo la coordinación y la estabilidad corporal determinan la precisión en los lanzamientos de triples universitarios (Mandatory Credit: Kevin Jairaj-Imagn Images)

El Jayhawk Athletic Performance Laboratory ha comprobado que los jugadores más precisos mantienen una flexión pronunciada en la parte inferior del cuerpo al preparar el tiro. Dimitrije Cabarkapa, director asociado del laboratorio, detalló que el éxito se define antes de que el balón abandone la mano del jugador: “Lo que más determina el acierto ocurre antes de soltar el balón, porque cuando la pelota sale de las manos, ya no tienes control sobre el resultado”.

El impacto de la base y el equilibrio en la eficacia

Uno de los hallazgos principales del estudio es la importancia de una base más ancha para asegurar la estabilidad del tirador. Cabarkapa explicó que, sin una base firme, el jugador pierde el equilibrio y reduce sus posibilidades de acierto. Este análisis minucioso ha permitido correlacionar la postura corporal con la frecuencia de triples convertidos, aportando evidencia objetiva para ajustar entrenamientos y mejorar el rendimiento individual.

Flexión de caderas, rodillas y
Flexión de caderas, rodillas y tobillos, junto con una base amplia y el correcto alineamiento del codo, destacan como variables biomecánicas clave en el triple perfecto (Mandatory Credit: Geoff Burke-Imagn Images)

El estudio también revela que quienes logran mantener el equilibrio durante el tiro son capaces de generar la fuerza y velocidad óptimas, necesarias para lanzamientos desde larga distancia. En contraste, los jugadores que no flexionan adecuadamente las articulaciones inferiores muestran una eficacia reducida, incluso si alcanzan una correcta altura en el disparo.

Tecnología de captura de movimiento aplicada al baloncesto universitario

La Universidad de Kansas ha implementado sistemas avanzados de captura de movimiento sin marcadores para analizar en detalle la mecánica de tiro de sus atletas. Esta tecnología permite evaluar, en tan solo 30 a 60 segundos, variables como la flexión de codo, hombro y rodilla, la alineación de los pies y las velocidades angulares máximas, facilitando un diagnóstico instantáneo de los factores que inciden en la precisión.

Sistemas avanzados de captura de
Sistemas avanzados de captura de movimiento permiten a la Universidad de Kansas analizar la mecánica de cada tiro en menos de un minuto y detectar factores que afectan la precisión (Imagen Ilustrativa Infobae)

La eficiencia de este método no invasivo permitió que el experimento incluyera a 24 jugadores universitarios, cada uno realizando diez lanzamientos desde la línea de tres, con pausas estandarizadas para controlar la fatiga. El laboratorio ya había investigado anteriormente los tiros libres y de dos puntos, pero ahora centra sus esfuerzos en los triples, que han adquirido especial relevancia en el baloncesto universitario moderno.

Colaboración interdisciplinaria y búsqueda de récords

El laboratorio colabora activamente con Cornell Jenkins, físico y exjugador universitario, quien aspira a batir el récord mundial de triples consecutivos encestados. Jenkins utiliza la misma tecnología para analizar y optimizar cada uno de sus lanzamientos, logrando con regularidad series de entre 30 y 40 triples seguidos. Cuando falla en el intento número 41, el equipo identifica rápidamente qué variaciones biomecánicas se presentaron, permitiéndole ajustar su técnica para futuras sesiones.

La colaboración con el físico
La colaboración con el físico y exjugador Cornell Jenkins busca romper el récord mundial de triples consecutivos encestados mediante el uso de tecnología de vanguardia (Mandatory Credit: Kelley L Cox-Imagn Images)

Además de la mecánica del tiro, el equipo ha comenzado a estudiar el impacto de la fatiga en el rendimiento sostenido. Jenkins regresará al laboratorio para una nueva fase experimental, en la que se incorporarán mediciones de fuerzas en tres dimensiones y seguimiento fisiológico, con el objetivo de perfeccionar cada aspecto del tiro y acercarse al récord mundial con base en datos objetivos.

Ciencia y excelencia deportiva en la Universidad de Kansas

Dimitrije Cabarkapa subrayó que este trabajo representa “el punto de encuentro entre la ciencia y la práctica deportiva”. El laboratorio sitúa el desarrollo del deportista universitario en el centro de su labor, aplicando la tecnología más avanzada para potenciar la excelencia individual y colectiva en el baloncesto.

La integración de ciencia e
La integración de ciencia e innovación tecnológica en el Jayhawk Athletic Performance Laboratory potencia el desarrollo del baloncesto universitario y la excelencia deportiva (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con este enfoque, el Jayhawk Athletic Performance Laboratory reafirma su liderazgo en investigación aplicada al deporte, consolidando la unión entre innovación tecnológica y formación atlética de alto nivel.

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