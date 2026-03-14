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El motivo detrás de la arenga viral de los jugadores del Chelsea con el árbitro en la mitad de la cancha

Los Blues llevaron a cabo una práctica habitual en la previa del encuentro ante Newcastle, pero la presencia de Paul Tierney le dio otra relevancia a las imágenes

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Con menos de 100 días transcurridos de 2026, la Premier League entregó una de las situaciones más particulares de este año en los minutos previos al inicio del duelo entre Chelsea y Newcastle en Stamford Bridge por la fecha 30 del certamen.

Los Blues, que registraron las titularidades de Enzo Fernández y Alejandro Garnacho, realizaron la arenga tradicional a cada partido en el centro de la cancha y se coló un inesperado invitado en el medio del círculo: el árbitro Paul Tierney. La autoridad estaba a la espera de dar el pitazo inicial cuando fue sorprendido por los futbolistas y no se movió de su lugar, sino todo lo contrario en unas imágenes que dieron la vuelta al mundo.

Incluso, se observó sus rostros de incomodidad por la situación e intentó cruzar un diálogo con Cole Palmer, quien solo atinó a levantar una de sus cejas e intentó concentrarse en el mensaje de su capitán Reece James. “¿Y esto? Bueno, curioso momento”, lo definió el relator de ESPN, Germán Sosa. Mientras que Sky Sports resaltó el atípico hecho en su portal web: “Reunión del Chelsea: ¡Escenas extrañas al ver al Chelsea reunirse en torno al árbitro Paul Tierney antes del saque inicial!”.

Los encargados de la transmisión del encuentro en DAZN desandaron los primeros indicios sobre este último aliento, que no es inhabitual en el cuadro de Londres, pero en esta oportunidad se hizo viral gracias a Tierney: “Los jugadores del Chelsea se reúnen en el centro, lo están haciendo en los últimos partidos. Es bastante curioso lo que está pasando”.

El árbitro Paul Tierney estuvo
El árbitro Paul Tierney estuvo en el medio del círculo durante la arenga del Chelsea (Crédito: Reuters/David Klein)

En este sentido, el periodista Aiman ​​Khalid explicó la situación en una nota escrita en el sitio web de ESPN e indicó que se trata de una práctica repetida en las últimas semanas. “Esta vez, Paul Tierney estaba parado en el círculo central y quedó atrapado en medio del grupo de jugadores del Chelsea sosteniendo la pelota. Se produjo una escena bastante divertida, aunque sin precedentes, antes del pitido inicial, cuando los jugadores del Chelsea se vieron obligados a hablar entre sí en el círculo que había al otro lado de Tierney”, escribió.

El entrenador Liam Rosenior se refirió a esta iniciativa a comienzos de este mes, luego de que Chelsea le ganó 4-1 a Aston Villa: “No, no fue idea mía. La idea surgió de los jugadores, y me gusta mucho porque demuestran unidad, compañerismo y espíritu de equipo, y creo que eso es necesario”. “Antes de hablar de tácticas o sistemas, necesitas un grupo de jugadores dispuestos a correr y luchar unos por otros”, sentenció.

Chelsea inició una nueva jornada de la Premier League en el quinto lugar con 48 puntos, en zona de clasificación a la próxima Europa League y a 3 unidades de los pasajes a la siguiente Champions. Enfrente, el Newcastle arribó a Stamford Bridge en la 13° colocación con 39 puntos.

Ambos equipos vienen de tener acción entresemana porque el conjunto londinense cayó 5-2 ante París Saint-Germain (PSG) en el Parque de los Príncipes y las Urracas igualaron 1-1 ante Barcelona como local por los octavos de final de la Champions League. Ambos resolverán su eliminatoria el martes y miércoles, respectivamente.

La tabla de la Premier League

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