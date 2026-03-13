Un funcionario del Gobierno denunció a Riquelme por la reventa de entradas en el estadio de Boca

Juan Román Riquelme recibió una denuncia por administración fraudulenta en Boca Juniors (AP Photo/Gustavo Garello)

Walter Federico Klix, socio activo de Boca Juniors y Director Nacional de Precursores Químicos del Ministerio de Seguridad, presentó nuevas pruebas en la investigación sobre administración fraudulenta que involucra a Juan Román Riquelme, presidente de Boca Juniors y vicepresidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). En este contexto, ratificó la denuncia, información que había sido anticipada por Infobae hace alrededor de un mes.

En el marco de este avance procesal, Klix, funcionario vinculado al Ministerio de Seguridad entregó al Ministerio Público Fiscal de Argentina, presentó un pendrive con videos, fotografías, grabaciones y conversaciones, así como registros relativos a peñas, filiales y empresas de turismo. Este material, aportado la semana pasada ante el fiscal Carlos Vasser —en una declaración en la que estuvieron presentes los abogados de Riquelme, Santiago Rozas Garay y Sebastián Rodríguez, junto con el secretario de Boca Juniors, Ricardo Rosica—, se agrega a una causa que en 2023 había concluido con “falta de mérito”, dictamen realizado dentro de la esfera judicial porteña. Actualmente, la causa tramita en el Fuero Penal Nacional.

La acusación de Klix, ex jefe de campaña de José Beraldi en las elecciones de Boca de 2019 y presidente de la agrupación Movimiento Sangre Bostera, puntualiza cuatro ejes: afirmaciones de manipulación fraudulenta en la condición de socio, subdeclaración de ingresos millonarios, comercialización clandestina de protocolos y entradas, y procedimientos irregulares en la liberación de molinetes y en la desactivación del control de presentismo. Klix aseguró que la causa cuenta con un número sustancial de socios dispuestos a testificar, y que los nombres y apellidos de estos potenciales declarantes ya fueron entregados al Ministerio Público Fiscal.

Cristian y Juan Román Riquelme en uno de los palcos de la Bombonera

Entre los elementos aportados sobresale un audio en el que, según denunció Klix ante el fiscal Vasser, se escucha “al hermano del presidente donde hablan puntualmente de la venta de unos tickets hacia una persona”, apuntando contra Cristian Riquelme como partícipe. El funcionario también adelantó en su presentación que entregará un video de un socio activo que exhibe el procedimiento de liberación de molinetes, acompañado por el testimonio presencial de un empleado del club y la mención a un supuesto accionar deliberado para modificar el filtro de acceso exigido a los socios.

“Lo del abono solidario es una estafa. En la práctica si uno tiene un abono y a un partido no puede ir, se lo da a Boca que le devuelve un proporcional de lo pagado y lo pone a la venta. Pero en vez de eso directamente se lo dan a las peñas para que los vendan por afuera a valores mucho mayores y se reparten esos ingresos sin que quede nada en el club. Es una defraudación lisa y llana”, le dijo Klix a Infobae hace algunas semanas.

En concreto, Klix sostuvo ante la fiscalía: “Levantan los molinetes para que no marquen el carné y después no pueda llegar al filtro del 70% que necesita para los siguientes partidos”. A esto añadió que “hay agencias de turismo que venden entradas populares; en el caso de las populares, no existe el mecanismo de socio solidario”, lo que, según sus afirmaciones, confirmaría la operatoria ilegal denunciada.

Ricardo Rosica y Juan Román Riquelme

Luego de realizar estas acusaciones, el titular nacional del área de precursores químicos pretende que se realicen peritajes contables sobre los libros oficiales de Boca Juniors, y se pidan informes a la Conmebol y registros a la AFIP y al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires respecto a los tributos vinculados a espectáculos deportivos. También pedirá el análisis técnico del material audiovisual y la recepción de los testimonios de los 102 socios y testigos relevados.

Fuentes del Departamento de Legales de Boca señalaron que la causa ya fue objeto de peritaje en 2023 sin que el expediente derivara en un procesamiento. Pese a esa “falta de mérito”, la actual radicación nacional y la suma de testigos y pruebas digitales reactivaron la pesquisa judicial. Además, la nueva ronda de citaciones, sumada al contenido documental, disparó alertas. La investigación iniciada por la denuncia de Klix abre la puerta a las preguntas sobre las prácticas de las instituciones bajo la órbita de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). “Yo tengo chats, videos y 102 testigos para presentar”, había adelantado el denunciante a este medio.