Mariano Navone se clasificó para los cuartos de final del Challenger de Cap Cana

El tenista nacional se impuso en sets corridos ante el japonés Shintaro Mochizuki por 6-4 y 7-5. Por un lugar en las semifinales enfrentará al francés Valentin Royer

Mariano Navone se clasificó para los cuartos de final del Challenger 175 de Cap Cana (Credito: Jayne Kamin-Oncea)

El argentino Mariano Navone se clasificó para los cuartos de final del Challenger 175 de Cap Cana, torneo que se disputa sobre canchas duras en República Dominicana. El bonaerense superó al japonés Shintaro Mochizuki por 6-4 y 7-5.

Mariano Navone, número 79 del ranking ATP Tour, llegó al Challenger 175 de Cap Cana tras su temprana eliminación en la primera ronda del Masters 1000 de Indian Wells, donde cayó ante el local Marcos Giron en tres sets. El certamen, que otorga 175 puntos al campeón, aparece como una oportunidad para recuperar confianza.

En su debut en Cap Cana, el argentino debió exigirse más de lo esperado para superar al local Nick Hardt (612°), quien había recibido una invitación para disputar el cuadro principal. Finalmente, el bonaerense logró imponerse por 6-7(3), 6-2 y 6-2 para avanzar de ronda.

Este jueves, el argentino volvió a presentarse en el certamen dominicano frente al japonés Shintaro Mochizuki (130°). En el primer set, ambos jugadores no lograron sacarse diferencias: cada uno sostuvo su servicio con solidez y consiguió escapar de los break points en contra. En el décimo game, la Nave logró quebrar el saque del asiático y tomó ventaja para quedarse con el parcial por 6-4.

En el segundo parcial, los jugadores se mostraron imprecisos y les costó imponer solidez con sus golpes. Esa irregularidad también se reflejó en el servicio, ya que se registraron siete quiebres en total: cuatro a favor del argentino y tres para el japonés. Esa diferencia terminó siendo determinante para que Navone sellara el triunfo y avanzara a los cuartos de final.

Por un lugar en las semifinales, el argentino jugará con el francés Valentin Royer (60°), verdugo del español Roberto Bautista Agut (93°) por 6-4 y 7-6(5).

Mariano Navone busca en Cap Cana su noveno título Challenger (Crédito: Jayne Kamin-Oncea)

El tenista nacido en 9 de Julio protagonizó en 2024 la temporada más destacada de su carrera. Durante ese año logró instalarse definitivamente en el circuito mayor, alcanzó las finales de los torneos de Río de Janeiro y Bucarest, y consiguió resultados que le permitieron escalar posiciones en el ranking hasta meterse dentro del Top 50.

Sin embargo, en 2025 no logró sostener ese impulso. Aunque inició la temporada consiguiendo el quinto punto para la Argentina en la serie frente a Noruega en Oslo por los Qualifiers de la Copa Davis, luego los resultados no lo acompañaron. No pudo defender las semifinales alcanzadas en Brasil y Rumania y descendió hasta el puesto 99 del ranking mundial. En la última gira europea bajo techo decidió no competir y regresar al circuito Challenger, una apuesta que terminó dándole resultados: se consagró campeón en el Challenger de Lima y comenzó 2026 ubicado en el puesto 72 del escalafón.

En los primeros torneos del año, el bonaerense ingresó en una nueva zona gris. Hasta su llegada a Cap Cana disputó siete certámenes, en los que acumuló siete derrotas y apenas dos triunfos, ambos en primeras rondas de los ATP de Buenos Aires y Santiago.

Challenger de Santiago y Kigali

Este viernes por los cuartos de final del Challenger de Santiago, Genaro Olivieri (226°), el único argentino que sigue en carrera en el cuadro principal, se medirá ante el estadounidense Nicolas Moreno De Alboran (633°). Por su parte, Marco Trungelliti (132°), primer sembrado, busca las semifinales en Kigali, Ruanda, torneo en el que se consagró campeón en 2024, ante el neerlandés Max Houkes (245°).

