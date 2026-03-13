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La profunda reflexión de Matías Almeyda en la previa de Sevilla-Barcelona: “Hay guerras y estamos hablando de jugar un partido”

El entrenador argentino realizó un discurso en la conferencia de prensa relacionado con el fútbol y los conflictos bélicos que sacuden el mundo

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El técnico argentino del Sevilla realizó un comentario en medio de los conflictos bélicos en Medio Oriente

Matías Almeyda realizó un crudo análisis del fútbol en medio del contexto bélico que atraviesa el mundo, especialmente en Medio Oriente con los conflictos armados, en la previa del partido que su equipo, el Sevilla, tendrá el domingo frente al líder Barcelona como visitante por la fecha 28 de La Liga de España.

En medio de la conferencia de prensa, el ex DT de River Plate hizo una profunda reflexión cuando se le consultó por la importancia que tiene el fútbol en los hinchas. “El fútbol tiene algo que es muy lindo, que despierta sentimientos. El fútbol para mí, bien utilizado, es un remedio para mucha gente, como lo es para muchos de nosotros. Aparte, el fútbol, ¿a cuántos nos da de comer? Qué gratitud, ¿no? Esto de que el fútbol nos permita conocer, por lo menos a mí, diferentes culturas, otros países, viajar en avión, conocer a otras personas, comer cosas ricas... La verdad, si no hubiese sido por el fútbol hubiese hecho otro trabajo que no sé cuál iba a ser. Eso es lo lindo del fútbol", comenzó el argentino de 52 años.

Almeyda ahondó más en su pensamiento y lo trasladó hacia el contexto político y social: “Fíjense que el fútbol es el fiel reflejo de las sociedades. Porque hoy hay guerras y nosotros estamos hablando de jugar un partido. Eso quiere decir que no nos importa nada. Esa es la parte triste que tiene esto, que el negocio tiene que seguir y todo va. Hay una guerra y yo me estoy rompiendo la cabeza a ver cómo va a hacer el equipo para ir a jugar (a Barcelona). Entonces, pasamos de algo muy lindo a algo que prácticamente es casi inhumano".

Luego, el oriundo de Azul continuó: “Porque decís: ‘Y si cada cohete de estos que tiran vale un 50 millones de euros’, creo que es lo que gastaron. Y después decimos: ‘Pero en África hay hambre’. Me pregunto: ¿Por qué en vez de tirar esos cohetes no llevamos 50 millones de euros en arroz o en educación, no? Seguimos viviendo un mundo que es un mundo para uno mismo".

El técnico argentino del Sevilla
El técnico argentino del Sevilla realizó un comentario en medio de los conflictos bélicos en Medio Oriente

Por último, el DT del Sevilla, que intentará dar el golpe en el Camp Nou y seguir escalando posiciones en La Liga, cerró su discurso: “Lo que he tratado y lo que voy haciendo en el fútbol es poder disfrutar de esa parte, de invitar a alguien a un entrenamiento, de valorar cuando se paran acá para pedirte una foto, aunque para mí una foto es lo mismo. Pero sí darle el valor porque fui joven y no olvidarse de esa parte. Hemos traído un montón de gente a los entrenamientos y veo la ilusión que crea, la felicidad. Eso es lo lindo del fútbol, que es algo que se perdió”.

“Yo hace 30 años venía y había hinchas mirando los entrenamientos. Digo: ‘Qué feo que se perdió eso, ¿no?’ Lo perdimos entre todos. ¿Volverá eso o no? Porque nos preocupamos siempre por otras cosas, pero no por la esencia del folclore del fútbol. A mí me gustaría que vuelva ese folclore del juego, que la gente disfrute, de estar más juntos. Fíjense que periodistas, entrenadores, árbitros, es todo como muy separado... Esto no era así. En ninguna parte del mundo, y va en ese proceso, en el mismo proceso que hay una guerra y seguimos jugando. Evidentemente, socialmente, para mí el mundo va retrocediendo en todos los aspectos y somos todos parte de esto“, concluyó.

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