Tiro imposible, 26 golpes consecutivos y definición increíble: el punto del año que ganó Djokovic en su eliminación de Indian Wells

El serbio cayó ante el británico Jack Draper en un electrizante duelo de octavos de final, pero un rally espectacular se volvió viral y es candidato a ser el mejor punto de la temporada

*El espectacular punto de Djokovic

El paso de Novak Djokovic por el Masters 1000 de Indian Wells llegó a su fin tras una ajustada derrota frente a Jack Draper en un partidazo. Sin embargo, y más allá del resultado, el serbio dejó una postal que recorrió el mundo del tenis: un intercambio de golpes memorable que en las redes sociales rápidamente fue candidateado a punto del año.

El encuentro, correspondiente a los octavos de final, se resolvió a favor de Draper por 6-4, 4-6 y 7-6 (5) luego de un intenso duelo de 2 horas y 35 minutos en el desierto californiano. El británico, una de las grandes apariciones del circuito en los últimos años, sostuvo un alto nivel en los momentos decisivos del partido. Así alcanzó una de las victorias más importantes de su carrera.

Sin embargo, Djokovic dejó su huella al ganar un punto que quedará en la historia del torneo. Tuvo de todo: 26 golpes, ataques y defensas, potencia y velocidad, cambios de ritmo, drops, globos, smashes. El repertorio por parte de dos jugadores top. En ese intercambio lleno de destreza y talento, se impuso la leyenda serbia, de 38 años.

La jugada comenzó con un potente intercambio desde el fondo de la cancha. El británico, luego de una notable defensa a dos palazos de Nole, jugó un globo profundo y obligó al serbio a correr varios metros hacia atrás.

Entonces, ocurrió la magia: Djokovic alcanzó la pelota con un golpe defensivo imposible que volvió a poner la pelota en juego. Draper intentó tomar nuevamente la iniciativa y jugó un drop, otro globo y un smash, pero el serbio respondió a todo con enorme jerarquía antes de acelerar en el final.

La reacción de Novak Djokovic
La reacción de Novak Djokovic tras ganar un punto increíble ante Jack Draper en Indian Wells (Fuente: Reuters)

El punto terminó con una definición en la red que desató la ovación del partido en el estadio principal del Indian Wells Tennis Garden. Acababa de suceder uno de esos momentos que hacen especial al tenis, y el estallido final del público le puso sonido a la escena.

Las imágenes del rally no tardaron en viralizarse. Comentaristas y amantes del tenis coincidieron en catalogarlo como candidato a punto del año.

En el partido se impuso Draper, 14° del mundo y quien volvió con todo tras una lesión que lo mantuvo fuera del circuito durante seis meses. Francisco Cerúndolo (20°) lo sufrió en la ronda anterior: fue triunfo para el británico por 6-1 y 7-5.

El zurdo volvió a demostrar que las condiciones del desierto californiano se llevan bien con su estilo de juego, y parece decidido a ir a fondo en la defensa del título que conquistó el año pasado.

Para Djokovic, múltiple campeón de Grand Slams y una de las leyendas del deporte, la eliminación representa un freno en su camino dentro de un torneo que lo vio campeón cinco veces, pero especialmente marca que, a sus 38 años, la leyenda todavía tiene sed de títulos y ganas de seguir escribiendo la historia de este deporte.

En busca de un lugar en semifinales, Draper enfrentará al ruso Daniil Medvedev (11°), verdugo de Sebastián Báez (53°), al que superó por 6-4 y 6-0 en la instancia previa del torneo.

El saludo entre Jack Draper
El saludo entre Jack Draper y Novak Djokovic tras el partido. Fue triunfo del británico (Fuente: Reuters)

Por la misma franja del cuadro va Carlos Alcaraz, que este miércoles derrotó al noruego Casper Ruud (13°) por 6-1 y 7-6 (2). Ahora, el español, número 1 del ranking ATP, buscará meterse entre los cuatro mejores del torneo ante el británico Cameron Norrie (29°).

En el otro sector, el principal aspirante al título es el italiano Jannik Sinner, número 2 del mundo y quien se medirá ante el estadounidense Learner Tien (27°) por los cuartos de final. El cruce restante por un pasaje a semis enfrentará al alemán Alexander Zverev (4°) y al francés Arthur Fils (32°).

