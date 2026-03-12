Impacto en el Arnold Classic: la performance del gigante nigeriano de casi 2 metros y 130 kilos que le dio el título en el certamen de fisicoculturistas

El fisicoculturista nigeriano Andrew Jacked ganó el Arnold Classic

El culturismo profesional sumó un nuevo capítulo durante el Arnold Classic 2026, celebrado en Columbus, Ohio, donde Andrew Jacked se convirtió en el gran protagonista del certamen. El atleta, cuyo nombre real es Chinedu Obiekea Andrew, logró el título más importante de su carrera y se consagró como el nuevo campeón absoluto en la categoría Open, superando a figuras de primer nivel mundial como Nick Walker y Hadi Choopan. Según reportó Mens Health, el evento marcó un antes y un después para el nigeriano, no solo por la magnitud del logro deportivo, sino también por el premio económico más alto en la historia del culturismo.

La edición de este año del Arnold Classic, fundada por la leyenda Arnold Schwarzenegger, reunió a los atletas más destacados del mundo en la división Open. Jacked, nacido en Kaduna, Nigeria, y actualmente residente en Dubái, compite en la IFBB Pro League. La organización aumentó de manera histórica la bolsa de premios para el ganador, que alcanzó los 750 mil dólares, cifra que supera la otorgada en el propio Mr. Olympia, donde el campeón recibe 600 mil dólares.

El propio actor de Hollywood y culturista fue quien anunció el incremento, de acuerdo con la cobertura de Mens Health, mientras que Jacked recibió otros 10.000 dólares por el mejor posing, lo que elevó su ganancia total a USD 760 mil.

El fisicoculturista nigeriano Andrew Jacked celebra su victoria en el Arnold Classic 2026, sosteniendo el trofeo junto a Arnold Schwarzenegger. (@andrewjacked)

El camino de Andrew Jacked hacia la élite del culturismo ha sido progresivo y sostenido. Tras dedicarse inicialmente a la ingeniería eléctrica y a la vida militar en su país natal, el nigeriano inició su carrera deportiva en Dubái, primero en el gimnasio Binous y luego en Oxygen Gym, donde ha contado con entrenadores reconocidos, incluido Larry Wheels. Desde su debut profesional en 2021, cuando obtuvo la tarjeta IFBB Elite Pro tras dominar el Concurso de Fisicoculturismo y Física EBBF Ajman en los Emiratos Árabes Unidos, Jacked mostró una rápida adaptación a la competencia de alto nivel.

En 2022, Jacked se impuso en el Texas Pro y en el Arnold Classic UK, lo que le permitió debutar en el Mr. Olympia ese mismo año. Subió al escenario con 137 kilos y terminó en octava posición, un resultado que lo colocó de inmediato como una de las figuras emergentes. Según información recopilada por Mens Health, el atleta defendió su título en Texas en 2023 y subió al podio en el Arnold Classic, mientras que en Mr. Olympia mejoró hasta el quinto lugar. En 2024, sumó su tercer Texas Pro consecutivo y mantuvo su posición entre los cinco mejores del mundo.

Andrew Jacked posa con su medalla de oro tras ganar el Arnold Classic (@andrewjacked)

El año 2025 resultó fundamental para la proyección de Jacked. Volvió a quedar tercero tanto en el Arnold Classic como en Mr. Olympia, solo superado por Samson Dauda y Derek Lunsford. Estas actuaciones reafirmaron su condición de aspirante al título absoluto, algo que finalmente logró en Columbus. En declaraciones recogidas por Mens Health, Jacked expresó: “Delay isn’t denial!” (“Una demora no es una negación”), una frase que alude a su filosofía de trabajo paciente y perseverante. “Que los triunfos tarden no significa que no vayan a llegar, siempre confiando en el proceso. Otro trofeo para la pared, son 2 de 2 y habrá más”, subrayó el nigeriano en sus redes tras la consagración.

El certamen de 2026 mantuvo la expectativa hasta el final. Tras el prejuzgamiento, la disputa por el podio se centró en Jacked, Walker y Choopan. Walker, quien había decidido prepararse por cuenta propia, mostró una recuperación notable y finalizó en segundo lugar, mientras que Choopan, excampeón olímpico, completó el podio. “La última vez que vi a Dauda en un backstage ni siquiera me saludó, y algún culturista más igual; lo cierto es que no sé qué le he hecho a esos chicos...”, relató Jacked sobre la rivalidad con sus colegas, según lo difundido por Mens Health.

La victoria de Andrew Jacked en Ohio consolida su nombre entre los principales candidatos al próximo Mr. Olympia. Actualmente, el atleta entrena en el Oxygen Gym de Dubái y, con solo 31 años, 1,89metros de altura y 130 kilos, aspira a conquistar el Trofeo Sandow a fin de año.

El fisicoculturista nigeriano había quedado tercero en el Mr Olympia (@andrewjacked)