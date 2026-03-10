La respuesta de Jorge Almirón cuando le preguntaron si Ángel Di María podría regresar a la selección argentina

Desde su regreso a Rosario Central, Ángel Di María ha demostrado talento de sobra en el fútbol argentino y que aún tiene mucho para darle a su equipo y por qué no a la Selección. El jugador de 38 años se retiró del elenco nacional tras la obtención de la Copa América, pero hay quienes quieren verlo nuevamente con la celeste y blanca en el Mundial 2026 que comenzará en junio.

Jorge Almirón, entrenador de Central, dejó en claro su deseo respecto de ver a Fideo otra vez vistiendo la camiseta que lo coronó en la Copa del Mundo de Qatar 2022 con el equipo de Lionel Scaloni. Ante la pregunta de Sebastián Vignolo en el programa F90 (ESPN) sobre si piensa que Di María, con el nivel que está teniendo, podría volver a ser convocado, respondió: “Yo no tengo que decir nada. Lo tengo que cuidar para que haga bien su trabajo. A mí me gusta ver a los mejores siempre”.

Luego, el conductor del programa lamentó que la decisión del rosarino respecto a su futuro en la selección argentina esté tomada, al tiempo que Oscar Ruggeri ponía en duda esta afirmación, sosteniendo que quizá algún compañero pueda convencerlo para volver a sumarse a la Scaloneta. Almirón solamente atinó a sonreír, sin pronunciar comentario alguno.

Angel Di María festeja uno de sus goles con la camiseta de Rosario Central (Fotobaires)

Acerca de cómo es tener a Di María en el plantel, Almirón contó que es sencillo poder dirigir a un jugador tan importante para Central. “Resuelve solo, lo hace muy fácil. Más bien se va conectando con los compañeros. La idea también es de juntarlo con tipos que sienten el fútbol de la misma manera. Entonces, es muy fácil la conexión entre los jugadores dentro de la cancha. Tácticamente se habla muy poquito, cuando se va cambiando de un rival a otro para dar alguna cierta información, pero más bien es enfocarnos en lo nuestro. Después, los jugadores van resolviendo. Un jugador como Ángel va resolviendo las situaciones, lo hace ver fácil todo", replicó el DT.

“Nos tenemos que acomodar todos, así como el entrenador, los jugadores también. Entonces, se hace fácil porque Ángel es un tipo simple, entiende muy bien el juego y los demás se van adaptando. Arranca en una posición de extremo por derecha donde se siente cómodo, se va moviendo donde pide la jugada y los demás compañeros lo van entendiendo. El equipo se va adaptando a la diferencia que puede marcar. Y él está contento, lo veo en un buen momento, físicamente está muy bien, los partidos los termina bien, así que se hace fácil el funcionamiento del equipo con un jugador así“, agregó Almirón sobre el juego de Di María, quien lleva hasta el momento 9 goles y 3 asistencias en 18 partidos desde su regreso a Rosario Central a mediados de 2025.

Rosario Central, que viene de lograr el puntaje más alto en la Tabla Anual de 2025, registro que le valió que le otorgaran el título de campeón de Liga de parte de la AFA, es uno de los seis equipos argentinos que participará de la Copa Libertadores de América junto con Boca Juniors, Estudiantes de La Plata, Platense, Independiente Rivadavia de Mendoza y Lanús.