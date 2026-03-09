El impactante nocaut de una doble campeona de taekwondo olímpico en su debut profesional en boxeo: “El mejor del año”

El brutal nocaut de una doble campeona olímpica

La doble campeona olímpica de taekwondo Jade Jones impactó al mundo del boxeo al lograr un brutal nocaut en su debut profesional, celebrado en Derby, Inglaterra, durante un evento de Misfits Boxing. La atleta, reconocida por sus oros en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y Río 2016, confirmó su transición de disciplinas con una presentación contundente ante la estadounidense Egypt Criss.

Jones, originaria de Gales, había anunciado su decisión de dejar el taekwondo el año pasado, motivada por la búsqueda de nuevos desafíos y con la ambición de alcanzar la cima en dos deportes diferentes. Su primera aparición en el boxeo profesional se produjo en un combate contra Criss, hija de los raperos Anthony Criss (Naughty by Nature) y Sandra Denton (Salt-N-Pepa), quien llegó al evento sin experiencia previa en deportes de contacto.

De acuerdo con el reporte de The Sun, la pelea se caracterizó por el dominio absoluto de Jones, quien utilizó su mano izquierda para conectar repetidos golpes limpios. “Ella estaba literalmente corriendo hacia los golpes zurdos de la mano izquierda de Jones, quien no podía fallar ni un segundo el objetivo”, describió el medio británico sobre el desarrollo del combate.

La definición llegó en el segundo asalto, cuando Jones sorprendió a la audiencia con un revés perfectamente sincronizado que dejó a Criss inconsciente sobre la lona. El equipo de comentaristas del evento calificó el desenlace como “el nocaut del año”, una reacción que pronto se replicó en redes sociales, donde el video del momento comenzó a circular de manera viral.

Tras la victoria, la boxeadora galesa dedicó el triunfo a su abuelo fallecido y expresó: “Siempre he sido una luchadora, así que incluso en taekwondo solía encontrarme con personas grandes, altas y desgarbadas que solo querían pelear. Pero, al más puro estilo Rocky Balboa, solo quiero decirte, abuelo, espero que me estés viendo. Todos los que me conocen saben lo legendario que es”, dijo Jones en declaraciones recogidas por el medio británico. La atleta añadió: “Él cambió mi vida y todos lo extrañamos mucho, te amo abuelo”.

Jones arrilló a su rival en su primera presentación

La atleta de 32 años entrena actualmente bajo la tutela del exboxeador profesional Stephen Smith en el gimnasio 4 Corners Gym de Liverpool. Durante la preparación para su debut en el boxeo, Jones también recibió apoyo e inspiración de su excompañera de habitación, la campeona mundial unificada de boxeo Lauren Price, quien también incursionó en múltiples deportes antes de establecerse en el ring profesional.

La organización del evento, Misfits Boxing, es conocida por promover combates entre celebridades y deportistas de diferentes disciplinas. Tras la pelea, Jones bromeó con la jefa del circuito, Mams Taylor, por el bono al mejor nocaut de la noche: “Mams me dijo que había una bonificación por eliminación. No me pagaban lo suficiente, ¡así que tuve que pagarla! Siempre he tenido el mejor apoyo, desde Gales y desde Gran Bretaña. Cambiar de deporte es un poco diferente, pero los fanáticos están ahí hasta el final, muchas gracias, el ambiente fue eléctrico”, expresó ante la audiencia.