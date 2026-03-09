Deportes

El impactante nocaut de una doble campeona de taekwondo olímpico en su debut profesional en boxeo: “El mejor del año”

Jade Jones sorprendió al arrollar a la estadounidense Egypt Criss en su irrupción en la disciplina

Guardar
El brutal nocaut de una doble campeona olímpica

La doble campeona olímpica de taekwondo Jade Jones impactó al mundo del boxeo al lograr un brutal nocaut en su debut profesional, celebrado en Derby, Inglaterra, durante un evento de Misfits Boxing. La atleta, reconocida por sus oros en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y Río 2016, confirmó su transición de disciplinas con una presentación contundente ante la estadounidense Egypt Criss.

Jones, originaria de Gales, había anunciado su decisión de dejar el taekwondo el año pasado, motivada por la búsqueda de nuevos desafíos y con la ambición de alcanzar la cima en dos deportes diferentes. Su primera aparición en el boxeo profesional se produjo en un combate contra Criss, hija de los raperos Anthony Criss (Naughty by Nature) y Sandra Denton (Salt-N-Pepa), quien llegó al evento sin experiencia previa en deportes de contacto.

De acuerdo con el reporte de The Sun, la pelea se caracterizó por el dominio absoluto de Jones, quien utilizó su mano izquierda para conectar repetidos golpes limpios. “Ella estaba literalmente corriendo hacia los golpes zurdos de la mano izquierda de Jones, quien no podía fallar ni un segundo el objetivo”, describió el medio británico sobre el desarrollo del combate.

La definición llegó en el segundo asalto, cuando Jones sorprendió a la audiencia con un revés perfectamente sincronizado que dejó a Criss inconsciente sobre la lona. El equipo de comentaristas del evento calificó el desenlace como “el nocaut del año”, una reacción que pronto se replicó en redes sociales, donde el video del momento comenzó a circular de manera viral.

Tras la victoria, la boxeadora galesa dedicó el triunfo a su abuelo fallecido y expresó: “Siempre he sido una luchadora, así que incluso en taekwondo solía encontrarme con personas grandes, altas y desgarbadas que solo querían pelear. Pero, al más puro estilo Rocky Balboa, solo quiero decirte, abuelo, espero que me estés viendo. Todos los que me conocen saben lo legendario que es”, dijo Jones en declaraciones recogidas por el medio británico. La atleta añadió: “Él cambió mi vida y todos lo extrañamos mucho, te amo abuelo”.

Jones arrilló a su rival
Jones arrilló a su rival en su primera presentación

La atleta de 32 años entrena actualmente bajo la tutela del exboxeador profesional Stephen Smith en el gimnasio 4 Corners Gym de Liverpool. Durante la preparación para su debut en el boxeo, Jones también recibió apoyo e inspiración de su excompañera de habitación, la campeona mundial unificada de boxeo Lauren Price, quien también incursionó en múltiples deportes antes de establecerse en el ring profesional.

La organización del evento, Misfits Boxing, es conocida por promover combates entre celebridades y deportistas de diferentes disciplinas. Tras la pelea, Jones bromeó con la jefa del circuito, Mams Taylor, por el bono al mejor nocaut de la noche: “Mams me dijo que había una bonificación por eliminación. No me pagaban lo suficiente, ¡así que tuve que pagarla! Siempre he tenido el mejor apoyo, desde Gales y desde Gran Bretaña. Cambiar de deporte es un poco diferente, pero los fanáticos están ahí hasta el final, muchas gracias, el ambiente fue eléctrico”, expresó ante la audiencia.

Temas Relacionados

deportes-internacionalTaekwondoBoxeoJade JonesnocautInglaterradeportes-argentina

Últimas Noticias

La versión de Laporta sobre por qué Messi no volvió al Barcelona y la réplica de un periodista cercano a Leo: “Traición”

El presidente del club le respondió a Xavi Hernández, quien había señalado que en 2023 Laporta “tiró todo para atrás” cuando había un acuerdo sellado

La versión de Laporta sobre

Sorpresa: Hernán Crespo dejó de ser el DT de San Pablo a pesar de ser uno de los líderes del Brasileirao

El club comunicó la salida del entrenador argentino, que concluyó su segunda etapa al frente del equipo

Sorpresa: Hernán Crespo dejó de

La divertida irrupción de Oscar Ruggeri en la entrevista de Enzo Franchescoli: “Está loco”

El Cabezón y el Príncipe, ex compañeros en River Plate, tuvieron un distendido encuentro en un programa de televisión

La divertida irrupción de Oscar

La “lesión aerodinámica” que afecta a Alpine en las primeras carreras de la F1: por qué la solución aparecía en el GP de Japón

El monoplaza A526 estuvo lejos de mostrar un gran rendimiento en el Gran Premio de Australia y el equipo espera solucionar su inconveniente en dos carreras

La “lesión aerodinámica” que afecta

Enzo Francescoli dio detalles sobre la salida de Gallardo de River y por qué eligió a Coudet para reemplazarlo

El histórico futbolista y actual director deportivo del Millonario profundizó sobre el complejo presente que atraviesa el fútbol del club

Enzo Francescoli dio detalles sobre
DEPORTES
La versión de Laporta sobre

La versión de Laporta sobre por qué Messi no volvió al Barcelona y la réplica de un periodista cercano a Leo: “Traición”

Sorpresa: Hernán Crespo dejó de ser el DT de San Pablo a pesar de ser uno de los líderes del Brasileirao

La divertida irrupción de Oscar Ruggeri en la entrevista de Enzo Franchescoli: “Está loco”

La “lesión aerodinámica” que afecta a Alpine en las primeras carreras de la F1: por qué la solución aparecía en el GP de Japón

Enzo Francescoli dio detalles sobre la salida de Gallardo de River y por qué eligió a Coudet para reemplazarlo

TELESHOW
Chechu Bonelli habló de su

Chechu Bonelli habló de su relación con Facundo Pieres: “Mi corazón está muy contento”

El padre de Ian Lucas apuntó contra Evangelina Anderson en medio del conflicto: “Que no lo deje como un boludo”

Fede Bal se emocionó hasta las lágrimas al conocer al bebé recién nacido de Sofía Pachano: “Me partió de amor”

Guido Kaczka, a horas del estreno de su nuevo ciclo: “Es un programa distinto para mí”

Juanita Tinelli y Tomás Mazza terminaron su corto romance: “Es así la vida”

INFOBAE AMÉRICA

Israel lanzó una oleada de

Israel lanzó una oleada de bombardeos en Irán y destruyó el cuartel de drones de la Guardia Revolucionaria

El aire que puede frenar a Nuevo León

Axl Rose y una dura frase sobre Iron Maiden: “No tienen nada que ver con el rock and roll”

Una provincia de Canadá retira “1984″ y “El cuento de la criada” de las escuelas

“Trabajadoras somos todas”: un debate singular por el Día de la Mujer