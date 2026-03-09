Alerta en Brasil: Neymar fue excluido de la convocatoria del Santos y peligra su presencia en el Mundial 2026

Neymar celebrando su gol ante Bolivia por las Eliminatorias 2026 (Créditos: CBF)

El futuro de Neymar en la Selección de Brasil para los próximos amistosos y, en consecuencia, su probable participación en el Mundial 2026 se encuentra en un momento crítico tras quedar fuera de la convocatoria del Santos para el partido de este martes ante Mirassol por la quinta fecha del Brasileirao.

Esta ausencia generó incertidumbre no solo en la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), sino también en el entrenador de su selección, Carlo Ancelotti, quien incluyó a Neymar en una prelista y tenía previsto evaluar su desempeño en persona antes de definir la nómina definitiva, según informó el periodista Lucas Musetti (UOL).

El delantero de 34 años no participó en el entrenamiento de este lunes debido a una fatiga muscular. Esto llevó al DT del Peixe, Juan Pablo Vojvoda, excluirlo de la convocatoria ante Mirassol. Ancelotti tenía previsto desplazarse a Maião para observar de cerca al ex jugador del Barcelona y PSG.

La ausencia de Neymar en la cancha coincide con el viaje ya programado de Ancelotti y del director de la CBF, Rodrigo Caetano, para presenciar el encuentro del Santos ante Mirassol, lo que según, Globo.com causó malestar dentro de la federación. La CBF tampoco consultó previamente al club sobre el desplazamiento del seleccionador para observar a Neymar, generando un margen de incertidumbre y evidenciando una falla de comunicación interna. El propio director técnico italiano definirá el próximo lunes 16 de marzo la lista de convocados para los amistosos internacionales de marzo.

La baja para el encuentro por el Brasileirao apunta a priorizar su recuperación y evitar riesgos innecesarios antes del clásico ante Corinthians. Ese duelo se disputará el domingo y será la última oportunidad de Neymar para mostrarse de cara a la lista que dará Ancelotti para los partidos de la fecha FIFA en marzo, frente a Francia y Croacia, los próximos 26 y 31 de marzo, respectivamente. Este ciclo representa la última ventana de partidos oficiales previa al Mundial de 2026.

Neymar en el entrenamiento del Santos, antes de sufrir la fatiga muscular (@SantosFC)

"Tiene que estar al 100%, no al 80%. Quiero que esté en buena forma para que pueda jugar. Si está en forma, puede jugar la próxima Copa del Mundo, desde el punto de vista técnico, no hay discusión", le dijo Ancelotti a L´Equipe en septiembre de 2025.

De mantenerse la tendencia física actual, no puede descartarse la posibilidad de que Neymar quede fuera de la lista definitiva para los amistosos e incluso para la próxima Copa del Mundo.

El anuncio de la convocatoria definitiva para los partidos de marzo de la selección brasileña tendrá lugar el lunes 16 de marzo. Para ese momento, la decisión estará basada en el rendimiento y la capacidad del futbolista para integrarse competitivamente a una selección que busca consolidar su plantel de cara a la Copa del Mundo de 2026 que se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Canadá, Estados Unidos y México.

Neymar lleva jugados en su selección un total de 128 partidos y marcó 79. Ganó la Copa América de 2019 disputada en Brasil y jugó tres Mundiales, en su casa en 2014 (semifinal), Rusia 2018 (cuartos de final) y Qatar 2022 (cuartos de final).