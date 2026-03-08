Deportes

La peculiar presentación de Lucas Blondel en Huracán con Morena Beltrán como protagonista

El equipo de Parque Patricios mostró imágenes del primer entrenamiento del defensor que llegó procedente de Boca Juniors en condición de préstamo

El equipo de Parque Patricios mostró imágenes del primer entrenamiento del defensor que llegó procedente de Boca Juniors en condición de préstamo

El arribo de Lucas Blondel a Huracán generó revuelo en redes sociales, impulsado por una presentación audiovisual en la que el club eligió el tema Baila Morena como banda sonora: una alusión directa a su vínculo con la periodista Morena Beltrán. El lateral derecho, tras dejar Boca Juniors en busca de continuidad, se incorpora al plantel dirigido por Diego Martínez con la expectativa de recuperar protagonismo y potenciar sus aspiraciones de integrar la selección de Suiza en el ciclo rumbo al Mundial de 2026.

El club viralizó en su cuenta oficial de X el video del entrenamiento inaugural de Blondel con el estribillo del clásico de Héctor & Tito. Miles de reacciones surgieron apenas minutos después, ya que la selección musical fue interpretada por los aficionados como una referencia humorística a la relación de Blondel con Beltrán, analista y comentarista reconocida del fútbol argentino.

Lucas Blondel se entrenó con
Lucas Blondel se entrenó con su nuevo equipo (Prensa Huracán)

Blondel, quien ya se entrena con sus nuevos compañeros en el predio de entrenamiento de La Quemita, firmó un contrato con Huracán por tres temporadas tras un paso por Boca Juniors marcado por la escasez de minutos. En el Xeneize disputó 32 partidos en la primera división durante casi tres años, acumulando cuatro goles y una asistencia en más de 2.000 minutos. Además, sumó dos partidos en la reserva durante su recuperación de una lesión, anotando un gol en 2025, antes del campeonato del Torneo Proyección 2024/2025 ganado por ese equipo.

La llegada de Blondel a Parque Patricios cubre una vacante persistente en el lateral derecho de Huracán tras la salida de Tomás Guidara. El club reforzó la posición con Federico Vera, quien se lesionó tras algunos encuentros, mientras que el joven Ignacio Campo, surgido en La Quemita, ocupó la titularidad en el tramo final. El propio club y el entrenador Diego Martínez son viejos conocidos para Blondel, ya que Martínez lo dirigió previamente en Tigre y en Boca Juniors, lo que facilita su integración al esquema táctico.

La reacción de Morena Beltrán
La reacción de Morena Beltrán al video de Huracán por Blondel

Morena Beltrán reaccionó al video del elenco de Parque Patricios y lo compartió en cuenta de Instagram. La periodista deportiva además agregó un emoji que simulaba un huracán.

El futbolista fue recibido en su primera práctica con el tradicional “puente chino”, y se perfila como una opción para el próximo encuentro de la Liga Profesional, programado ante River Plate en el estadio Tomás Adolfo Ducó. En cuanto a cifras contractuales, en julio de 2023, Boca Juniors incorporó a Blondel desde Tigre por USD 3 millones, pero el defensor no logró consolidarse bajo las direcciones técnicas de Miguel Russo ni Claudio Úbeda.

La cesión resulta beneficiosa para las tres partes involucradas. Huracán cubre con experiencia un puesto con vacantes, Boca Juniors libera espacio en el plantel para futuras incorporaciones y Lucas Blondel recupera el protagonismo competitivo necesario para sostener sus aspiraciones de jugar el Mundial con Suiza. La llegada del lateral aporta un salto de calidad para el plantel y refuerza el clima interno en un mercado de pases con alta presión.

Blondel, de 29 años, afronta este nuevo ciclo profesional en un contexto que combina la exigencia táctica local y las expectativas internacionales, reeditando su vínculo con un entrenador que conoce de cerca su perfil y lo ha hecho jugar en distintas etapas de su carrera. El debut ante River Plate podría marcar el inicio de una etapa clave tanto para el futbolista como para el club.

