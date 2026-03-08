Con una incógnita clave en el mediocampo, la formación que perfila Coudet para su debut como DT de River Plate

El estreno de Eduardo Coudet como entrenador de River Plate se concretará el jueves 12 de marzo, cuando el conjunto de Núñez visite a Huracán en Parque Patricios. Este encuentro, correspondiente a la décima fecha del Torneo Apertura 2026, ha generado una fuerte expectativa, en particular por la presión que implica revertir la reciente irregularidad del equipo. De cara al duelo, ya se perfila la primera formación del Chacho al mando del plantel.

En la previa de su presentación oficial, Coudet ha dedicado los entrenamientos de la última semana a definir su primera alineación formal, mientras el plantel atraviesa la transición tras la salida de Marcelo Gallardo. El debut del técnico se produce bajo circunstancias singulares: asumió el cargo en pleno paro de actividades de la Asociación del Fútbol Argentino, lo que brindó un breve lapso sin competición para ajustar detalles tácticos y decidir a los titulares.

Durante el primer fin de semana bajo su conducción, Coudet optó por no implementar jornadas dobles, enfocándose en mantener la calidad de los entrenamientos sobre la cantidad y priorizar la recuperación tras una etapa exigente. En su paso inicial por Ezeiza, alternó ejercicios orientados a la intensidad física y al fortalecimiento del ánimo grupal, un aspecto que considera clave para revertir la reciente irregularidad de River Plate, que ocupa el séptimo puesto de la Zona B del Torneo Apertura con 11 unidades, a seis del líder.

El Chacho tendrá su debut ante Huracán

En la misma semana del debut oficial de Coudet, River conoció que el 19 de marzo será el sorteo de sus próximos rivales en la fase de grupos de la Copa Sudamericana. En el torneo local, el equipo viene de empatar 1-1 ante Independiente Rivadavia en Mendoza.

Entre las novedades más relevantes de la probable formación sobresale la titularidad de Santiago Beltrán en el arco, decisión derivada de las persistentes molestias físicas que aquejan a Franco Armani. El rendimiento de Beltrán ha sido señalado como uno de los puntos altos del equipo pese al delicado contexto colectivo, mérito destacado en las prácticas recientes y en cada una de sus intervenciones, aun en medio de un clima adverso.

El esquema defensivo no presentaría alteraciones significativas. Se prevé que Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Marcos Acuña sumen minutos desde el inicio, aunque Paulo Díaz se perfila como alternativa para la zaga central.

El mediocampo contaría con Fausto Vera, Aníbal Moreno y Tomás Galván como piezas inamovibles tras exhibir regularidad en niveles de juego desde el arranque del certamen. La situación de Juan Fernando Quintero permanece sujeta a evaluación médica hasta el último minuto. El colombiano había sufrido un desgarro muscular de grado I en el bíceps femoral derecho, con una proyección original de tres semanas fuera de las canchas, en el partido con Vélez Sarsfield, aunque desde el sábado ya se encuentra entrenando a la par del grupo y a disposición del DT.

En caso de que Coudet decida preservar a Juanfer, el puesto en la línea de volantes ofensivos podría corresponder a Giuliano Galoppo.

La dupla ofensiva estaría conformada por Sebastián Driussi y el juvenil Joaquín Freitas, quien capitalizó las oportunidades que tuvo durante los ciclos de Gallardo y Marcelo Escudero. Ante esto, otros delanteros como Facundo Colidio, Maximiliano Salas, Ian Subiabre y Agustín Ruberto se mantendrían como suplentes a la espera de una oportunidad, por indicación directa del nuevo técnico.

La alineación tentativa que se maneja en el cuerpo técnico incluye a: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero o Paulo Díaz, Marcos Acuña; Aníbal Moreno; Fausto Vera, Juan Fernando Quintero o Giuliano Galoppo, Tomás Galván; Joaquín Freitas y Sebastián Driussi.

El duelo ante Huracán está pautado para disputarse este jueves desde las 21:30 en el estadio Tomás Adolfo Ducó, El estreno del Chacho como local en el estadio Monumental tendrá lugar el domingo 15/3, cuando River reciba a Sarmiento de Junín, a las 19:45.